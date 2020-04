Van Rysselberghe por ley de indulto conmutativo: “Si se mantiene como está, no voy a votar a favor de ese proyecto porque consolida una discriminación arbitraria”

“No hay ninguna razón para que no puedan acceder a los beneficios de conmutarle la pena”, dijo este lunes la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. Esto en relación al proyecto de ley que busca establecer un indulto conmutativo para población penal de riesgo, en el marco del avance del coronavirus en las cárceles del país y que excluye a condenados por violaciones a los derechos humanos.

La iniciativa impulsada por el gobierno -que busca conmutar las pena de cárcel por arresto domiciliario total, beneficiando a mayores de 75 años; hombres entre 60 y 75 años y mujeres entre 55 y 75 años, y mujeres embarazadas o que tengan hijos menores de dos años-, ha sufrido traspiés en el Congreso -cuando diputados de Chile Vamos rechazaron artículos fundamentales para la implementación de la normativa- y, además, cuando senadores de la coalición llevaron el proyecto ante el Tribunal Constitucional, acusando una “discriminación arbitraria” en contra de condenados como los de lesa humanidad y violación a los DD.HH.

En respuesta, el Ejecutivo ingresó durante la tarde del viernes un veto aditivo para reponer una serie de disposiciones que permitirán la implementación de la ley.

“Eso es un tema que tiene que ver con la igualdad ante la ley”, dijo la parlamentaria en conversación con Radio Agricultura. En su opinión, “estamos hablando de personas mayores que no tenían mando, que no eran autores materiales y, por lo tanto, su culpa es bastante más relativa”.

Consultada, en esa línea, por si respaldaría la iniciativa si ésta fuese votada hoy, respondió: “Si se mantiene como está hoy, yo no voy a votar a favor de ese proyecto porque creo que consolida una discriminación arbitraria”.

La senadora por el Biobío también se refirió a los dichos del Presidente Sebastián Piñera, quien sostuvo respecto a la ley humanitaria, a la cual el Ejecutivo le puso discusión inmediata, en entrevista a la red de canales regionales Arcatel, que “las personas que son enfermos terminales, que se están literalmente muriendo de enfermedades gravísimas (...) creo que tienen derecho a una muerte con dignidad".

“Nosotros eso lo planteamos hace rato. Hubo proyectos de ley de esa naturaleza que fueron presentados en periodos anteriores, y que no eran orientados a personas de Punta Peuco, sino en general a personas con enfermedades terminales. En este caso, (el indulto) no es sólo por enfermedades terminales, si no porque son población de riesgo", dijo Van Rysselberghe.

“Hay que dar vuelta la página”: Van Rysselberghe por visita de Piñera a Plaza Baquedano

La senadora por el Biobío también se refirió a la cuestionada visita del Mandatario durante la tarde del viernes a Plaza Baquedano. “Me quedaría con lo que dijo el Presidente al final”, dijo Van Rysselberghe y añadió que “muchas personas lo malentendieron. Me pareció bien que diera las explicaciones".

“Más allá que efectivamente él mismo se dio cuenta que podía darse a malinterpretaciones y, por lo tanto, inmediatamente dio la explicación correspondiente, yo creo que lo que hay que hacer en el contexto que estamos es dar vuelta la página. Lo que está pasando en el país es demasiado grave para quedarse pegado en eso”, comentó al respecto.