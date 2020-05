Van Rysselberghe (UDI) tras aprobación de proyecto que limita la reelección de autoridades: “Este es un error del cual nos vamos a arrepentir”

“Este es un error del cual posteriormente nos vamos a arrepentir”, dijo este miércoles la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. Siendo uno de los siete votos en contra, la legisladora abordó la decisión de la Cámara Alta de aprobar ayer el proyecto que limita la reelección de autoridades: parlamentarios, consejeros regionales, alcaldes y concejales.

Tras dar luz verde a la iniciativa, los diputados no podrán ser reelectos más de dos veces, es decir no podrán sobrepasar los 12 años en el cargo o tres periodos. Los senadores, en tanto, podrán ser reelegidos solamente una vez, lo que suma un total de 16 años.

Sin embargo, el proyecto fue aprobado sin retroactividad. Es decir, la disposición de que la norma tuviera efecto en los parlamentarios que actualmente están en ejercicio, no logró el quórum necesario -3/5- para su ratificación, por lo que fue desestimada.

“Yo he votado en contra desde el comienzo. Entiendo que hoy el Parlamento y la política no están bien prestigiados, pero es indispensable para un sistema democrático. Hay que cuidarla (la democracia) y tratar de que esta situación que hoy se vive mejore, pero no creo que la mejora sea a través de la limitación de la reelección”, dijo Van Rysselberghe en conversación con Radio Agricultura.

La timonel de la UDI -quien se encuentra en su primer periodo como parlamentaria- afirmó que sólo hay dos países que han implementado la norma, “¿no llama eso la atención?”, sostuvo.

Agregando que “yo creo que en general, hay personas que se han mantenido muchos años (en el cargo), pero son los menos. Cuando la gente no hace bien la pega, pierden en la elección y aquellos que la hacen bien, son reelegidos. Eso es legítimo”.

“La experiencia no necesariamente es un pecado. Eso de regular por norma lo que la gente tiene derecho a decidir, no me parece”, aseguró y añadió que “este es un error del cual posteriormente nos vamos a arrepentir”.