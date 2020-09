¿Venezuela vuelve a complicar a Jadue? Dirigentes de la oposición emplazan al alcalde a manifestar una “posición clara” sobre la situación en ese país

“Es inaceptable que el informe de Bachelet no diga nada de los intentos de golpe que ella apoyó”. Esas fueron las palabras que, en julio de 2019, el alcalde de Recoleta y principal figura presidencial de la oposición, Daniel Jadue, lanzaba respecto del informe sobre Venezuela que emitió la oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

Sus declaraciones respecto de la misión internacional -en la que denunciaron torturas y violaciones a los derechos civiles en el país caribeño- le costaron amplias críticas desde todo el arco opositor e, incluso, desde las propias filas comunistas, llegando a que el edil tuviera que llamar a la exmandataria para ofrecerle disculpas.

El episodio grafica el complejo escenario que debe maniobrar el PC y Jadue cada vez que son consultados sobre la situación en Venezuela bajo la presidencia de Nicolás Maduro. Una situación que, dicen en la centroizquierda, ahora con el lapidario nuevo informe de la misión del Consejo de DD.HH. de la ONU, podría incluso volver a repetirse. Pero con un ingrediente particular: la confesa disponibilidad presidencial del alcalde de Recoleta.

Así, desde el resto de la oposición tomaron nota rápidamente del trabajo del organismo internacional -en el que aseguraron que en Venezuela se cometían “crímenes de lesa humanidad” de los que estaban al tanto Maduro y sus ministros de Interior y Defensa- y emplazaron al alcalde y a su colectividad a ser “categóricos” respecto de la situación humanitaria en ese país.

“Lo que uno espera es que alguien que aspira a presidir el país tenga una posición clara en esta materia. La ambigüedad en temas como los DD.HH. y la democracia no corresponden. Yo quisiera escuchar un pronunciamiento muy claro de parte de ellos, como de todas las fuerzas políticas”, afirmó el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin.

Lo mismo sostuvo el senador del PPD, Felipe Harboe. “El informe de la ONU es determinante sobre la violación a los DD.HH. en Venezuela. Me imagino que el PC saldrá a exigirle a Maduro que ponga fin a esos crímenes. Los DD.HH. son universales y no pueden condicionarse al color político de quien los viola”, dijo. Y, apuntando a Jadue, agregó: “Él debe ser claro y categórico: condena las violaciones a DD.HH. en Venezuela, sí o no”.

A su vez, el presidente de esa colectividad, Heraldo Muñoz, compartió su opinión en su cuenta de Twitter. “Informe insta al gobierno de Venezuela a rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad (...) Espero que nadie vuelva a criticar a la alta comisionada”, sostuvo, refiriéndose a los cuestionamientos de que hizo Jadue sobre Bachelet.

Asimismo, sin referirse directamente al alcalde, el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, dijo que “las violaciones a los DD.HH. no pueden ser toleradas, no importa quién sea el victimario ni la víctima. Este es un debate ineludible en el cual no podemos mirar para el lado”.

En ese sentido, desde la centroizquierda señalan que las posturas que ha manifestado el edil en el pasado podrían afectar sus aspiraciones presidenciales, algo que podría profundizarse de no “hacerse cargo” del nuevo informe.

De hecho, en el sector sostienen que sobre este tema “ya no hay espacio para matices” y que, pese a que están conscientes de que la situación complica a la izquierda en general, deben ser enfáticos en condenar cualquier tipo de crimen de lesa humanidad.

“Este es un informe muy categórico, muy claro y no deja espacios a interpretaciones, dice claramente lo que ocurrió y lo condena muy claramente”, sostiene el senador socialista, José Miguel Insulza, quien, además, sostiene que “sto naturalmente provoca complicaciones en la izquierda, porque hay quienes no están por condenar y están por matizar. Y esto no admite muchos matices. Espero que mi partido lo respalde claramente, pero no estoy seguro que eso lo hagan otros en la izquierda”.

Asimismo, sobre cómo el tema podría afectar a Jadue y al PC, el exministro asegura que “los complica por cierto un poco. Pero ellos tendrán que decidir cómo salir de esos y decir qué opinan sobre esto”.

Pese a esto, el jefe comunal comunista ante las consultas de La Tercera evitó pronunciarse sobre el informe dado a conocer por las Naciones Unidas sobre el país sudamericano y tampoco sobre los emplazamientos de dirigentes de la centroizquierda.

Sí en entrevista con la Tercera el pasado 6 de septiembre, Jadue se refirió a Venezuela y sostuvo que nunca el Partido Comunista ha respaldado la administración de Maduro, pero sí han cuestionado la supuesta intervención extranjera sobre ese país.

Consultado si apoyaban al gobierno venezolano, el alcalde de Recoleta sostuvo en esa conversación: “No. Nosotros estamos en contra de la intervención extranjera en Venezuela. Eso es completamente distinto. Nosotros no estamos disponibles para que hagan en otro país lo que hicieron en Chile, cuando partidos políticos chilenos recibieron plata para torcer la voluntad popular y derrocar a su propio gobierno. Que los problemas de los venezolanos los resuelvan los venezolanos y condenamos la violación a los derechos humanos. Pero tengo un dato hay harto agentes del Estado más condenado allá que acá por violación a los derechos humanos. Hay cientos de agentes del Estado, tanto de la Policía como de las Fuerzas Armadas venezolanas, condenadas por la violación a los derechos humanos en la protesta. ¿Cuántos hay aquí? La violación a los DDHH son dolorosas en todas partes del mundo pero no transforman a un gobierno en una dictadura. Yo condeno la violencia venga de donde venga”.

Además, agregó que “¿La pregunta del millón? El Partido Comunista ha condenado todos los golpes de Estado que ha habido en América Latina. Todos. No hay un golpe de Estado que no haya condenado al Partido Comunista. Digamos que otro partido puede decir lo mismo. Porque la Democracia Cristiana apoyó el golpe en Venezuela en 2002 y apoyó el golpe en Chile de 73. Algunos dirigentes socialistas y PPD apoyaron el golpe en Venezuela y también otras intervenciones extranjeras. Nosotros no estamos disponibles y eso es el derecho internacional. Usted nunca me ha visto firmando ni siquiera una declaración a favor de Lula, ni a favor del gobierno de Nicaragua, ni a favor de Cristina.Ninguna, porque no creo en la intervención, yo creo que hay varios de centro izquierda que podrían decir lo mismo que yo”.