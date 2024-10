Vidal y las cartas presidenciales del oficialismo: “Mi primera prioridad es Bachelet y mi segunda prioridad es Tohá”

En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, la mañana de este miércoles, el presidente del directorio de Televisión Nacional (TVN), Francisco Vidal, defendió el rol público de la estación.

“No quiero hacer ninguna comparación odiosa, pero ¿Cuántos aportes de capital han hecho los Luksic en Canal 13 o el grupo que controla Mega o Chilevisión?¿Cuánto aportes? Está bien, están en su derecho, pero el Estado chileno tiene que mantener actualizado su canal público. Ojo, digo el Estado, no el gobierno”, afirmó.

Por otro lado, consultado por la venta de derechos de las telenovelas emblemáticas del canal, reconoció que él “hubiera votado en contra”.

Luego, Vidal dijo que salía de su rol de TVN para opinar de contingencia política como un “gobiernista acérrimo”.

La carrera presidencial

En esa línea, indicó que es probable que en las municipales de el 26 y 27 de octubre “los republicanos solos tengan más votos que los partidos de Chile Vamos”.

Vidal habló de un cambio de escenario, con la derecha fragmentada y la posibilidad de que las elecciones municipales y de gobierno regional se configuren “en los grandes números en una especie de empate”.

En ese escenario, dijo que sus cartas para que el oficialismo compita por La Moneda el próximo año son la expresidenta Michelle Bachelet como “primera prioridad” y la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“A pesar de todas las dificultades, el gobierno sigue avanzando, a pesar de la crisis en varios sistemas, y en consecuencia mi opinión es que en la noche del 27 de octubre, en proyección año 25, va a estar abierta la competencia presidencial y parlamentaria. Eso era impensable hace 14 meses atrás”, sostuvo.

El exministro expuso que “en las encuestas de respuesta espontánea” figuran como presidenciables del sector la expresidenta Bachelet, la ministra Tohá y la vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo.

“Pero Camila Vallejo y Carolina Tohá son ministras del ejercicio. Y Michelle Bachelet lo único que quiere es no ser de nuevo candidata. En consecuencia, pasó la semana pasada, que surgió don Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal, que es el primero que explícitamente dice que quiere ir a la competencia”, apuntó.

A ello, según sus resultados en las elecciones venideras, se puede sumar el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

“Lo único relevante, en mi opinión, es que en la izquierda, la centroizquierda, se expresan hoy día tres bloques políticos. El socialismo democrático, el Frente Amplio unificado y el Partido Comunista, esas tres fuerzas, hace un año, eran inviables. Esas tres fuerzas hoy día van a ser competitivas”, sostuvo.

Tiene que ir a la primaria, pero lo que pasa es que esa primaria está sujeta a la decisión de Michelle Bachelet. Yo tengo la impresión de que si ella no quiere ¿Qué me meto yo? pero si toma la decisión de competir, ahí no va a haber primaria, porque automáticamente, desde la Democracia Cristiana al Frente Amplio dicen Bachelet. Ahora, si Bachelet no va, yo te garantizo una primaria que puede estar Orrego, puede estar Vodanovic, (...) se abren mil abanicos. Pero eso depende de Bachelet

“Mi primera prioridad, aunque sé que no quiere, es Bachelet. Mi segunda prioridad es Carolina Tohá”, adelantó.