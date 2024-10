Vlado Mirosevic anuncia candidatura presidencial y se convierte en la primera carta del oficialismo a La Moneda

El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, se sumó de manera oficial este sábado a la carrera por La Moneda. Se trata de la primera candidatura del oficialismo para las elecciones presidenciales del 2025.

En la jornada del viernes, el Partido Liberal convocó a los adherentes de Mirosevic a reunirse en Italia 850 a las 11.00 del día sábado para alzar el nombre del parlamentario.

Al cierre del lanzamiento de campaña, el diputado expresó a la prensa: “Independiente del resultado de la municipal, este sector del centro a la izquierda tiene que ofrecer una alternativa. Son cosas distintas. Nosotros tenemos que ofrecer una alternativa”.

“Yo les digo, no, ¿por qué nos vamos a resignar? Vamos a competir. Si alguno está pesimista o resignado, no es mi estado de ánimo, ni el de la gente que me acompaña. Nosotros estamos en otra. Queremos ofrecerle algo a Chile. Por lo tanto, no me quedo en el pesimismo ni en la resignación”, añadió.

Al ser consultado sobre las posibilidades para llegar a La Moneda, el legislador respondió: “El tiempo lo dirá, el pueblo de Chile lo dirá. Aquí venimos a ofrecer nuestro corazón y la gente verá si le gusta o no”.

“Convocamos a Chile a un patriotismo amplio, no excluyente, a un ‘nosotros’ grande. No creemos ser nosotros los buenos chilenos y el resto los malos chilenos, los que piensan distinto a nosotros. No, no estamos en eso. Los colores de Chile van a estar presentes en nuestra campaña”, dijo en referencia a los colores rojo, blanco y azul que predominan en los panfletos y logos de su campaña.