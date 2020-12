Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal: “Este nuevo referente estará por la unidad y no por el camino propio”

“Reunir lo mejor del Frente Amplio y de la ex Nueva Mayoría”. Ese es el objetivo que, según cuenta el diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic tiene por delante el nuevo movimiento político que lanzará hoy junto a independientes y a los diputados que renunciaron a Revolución Democrática, Pablo Vidal y Natalia Castillo.

En ese sentido, el parlamentario -cuya colectividad abandonó el FA- asegura que en estos momentos se necesita combinar la renovación de la centroizquierda con la capacidad de dar gobernabilidad. Así como también no caer en el “camino propio”, una crítica que usualmente recibe su excoalición.

¿Qué esperan de este nuevo referente?

Esperamos dos cosas. La primera es producir la máxima unidad posible dentro de la oposición, para construir mayoría constitucional, y segundo, esperamos ayudar a renovar la centroizquierda, pero con la capacidad de construir mayoría y dar gobernabilidad

¿Cuál es el nombre y qué figuras se sumarán a este espacio?

Del nombre acordamos no decirlo antes del lanzamiento. Va a haber muchos independientes de centroizquierda, huérfanos de coalición. De partida, el alcalde de Renca, Claudio Castro; el de Arica, Gerardo Espíndola; la exsubsecretaria de Educación Valentina Quiroga; Sebastián Bowen; escritores y poetas como Rosabetty Muñoz, Francisca Solar, María José Cumplido, Patricio Fernández. Y el exministro de Medio Ambiente Marcelo Mena.

Dice que la razón principal es la unidad de la oposición, pero hoy crean un nuevo movimiento que fragmenta más al sector. ¿Cómo se hacen cargo de eso?

El construir una nueva plataforma no significa dividir a la oposición. Si bien estamos lanzando un nuevo referente, vamos a concurrir al espacio mayoritario de oposición. No veo ninguna contradicción en eso.

Pero hoy el objetivo de la unidad es casi imposible. ¿Cómo sobrevive el referente?

Hemos hecho todo lo posible para que se logre la unidad de la oposición en una lista única, y si eso no es posible, haremos todo para una lista mayoritaria. Eso también exige que se le abra la puerta al mundo independiente, como No Neutrales. Este referente va a estar por la unidad y no por el camino propio.

¿Y entonces se van a unir a la Unidad Constituyente?

No sé si uniéndonos, pero llegando a un acuerdo con Unidad Constituyente de una lista mayoritaria de la oposición, sí. Lo que sí tenemos claro es que vamos a llegar a acuerdos con la centroizquierda, nadie se pierde en eso, nadie quiere hacer con esto un proyecto testimonial, sino construir mayorías con la centroizquierda.

¿Y a este polo socialdemócrata le interesa sumarse?

Tendremos que discutirlo, pero lo que sí tenemos claro es que es evidente que nuestra cercanía está más con los sectores socialdemócratas dentro de la oposición.

Pero ustedes vienen del Frente Amplio. ¿Cómo se pueden sacar ese tilde de encima?

Nosotros fuimos fundadores del FA porque encarnaba un proyecto de renovación de la centroizquierda y aquellos que concurrimos a este nuevo espacio lo hacemos reuniendo lo mejor del FA, pero también lo mejor de la ex Nueva Mayoría. Están ambos espíritus bien representados, con distintas caras.

¿Como lo que el FA no logró cumplir?

Este nuevo referente tiene que cumplir esta promesa de renovación de la centroizquierda, pero tiene que ir de la mano con entender que eso no se hace desde lo testimonial, sino que de construir mayoría.

En la Unidad Constituyente está la DC, a quienes han criticado como PL. ¿A nadie en su nuevo grupo le incomoda eso?

Claro. Tenemos una diferencia con la conducción de la DC, con Fuad Chahin, o al menos su comportamiento en el Congreso, pero yo distingo de la DC de base. Pero eso no nos impide entender que hay que construir mayorías.

¿Tienen planificado que el referente se proyecte más allá del tema constitucional?

No pretendemos que el referente se transforme en un partido político, eso está descartado. Yo soy del PL y seguiré siéndolo, más bien este es un nuevo espacio. Que continúe en el futuro, espero que sí.

¿Y podrían entrar al terreno presidencial?

En el terreno presidencial sería un error histórico que la oposición vaya dividida, como decía Valentina Quiroga. Eso no podemos permitirlo, y cuando hablamos de unidad no es solo por el proceso constituyente, también de lo que vendrá a futuro, pero hoy no estamos concentrados en el tema presidencial, no es nuestra prioridad.

Pero se van a terminar acercando al mundo de la Unidad Constituyente. ¿Ven un liderazgo ahí que podría aglutinar a la oposición?

No creo que sea el minuto de hablar de personas, hay que hablar más bien de contenido.

¿Y qué le parece la nueva opción de Paula Narváez?

Vemos con buenos ojos el surgimiento de nuevos liderazgos, pero nuestra prioridad hoy no es el tema presidencial.

El Frente Amplio se terminó juntando con el PC. ¿Condenaron el futuro de ese bloque?

No me atrevería a juzgar si condenó su futuro o no, pero no es el original al menos, al que todos concurrimos. No soy quién para juzgarlo, pero es un proyecto que redujo su espacio de representación.