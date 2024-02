“Voy a ser precandidato presidencial”: diputado Johannes Kaiser dice que quiere ir a primarias de Chile Vamos

El diputado (independiente-exrepublicano) Johannes Kaiser anunció hoy que será precandidato presidencial.

En conversación con radio Agricultura, Kaiser manifestó sus intenciones presidenciales y señaló que le gustaría ir a las primarias de Chile Vamos. “Voy a ser precandidato presidencial. Estoy plenamente dispuesto a ir a discutir en la plataforma que ellos ofrecen para las primarias respecto de cuáles son los planes de gobierno que tienen mejor perspectiva de éxito en recuperar este país”.

Kaiser señaló que ir directamente a una primera vuelta presidencial no le parecía “razonable”, pero sí le parecía “ir, debatir y discutir sobre cómo se supone que se va a arreglar el desastre en el cual estamos metidos”.

Asimismo, dijo que en esas primarias demandaría “un compromiso serio con una línea política en el gobierno”. “No quiero que nos pase lo mismo que nos pasó en dos gobiernos de derecha anteriores, donde llegamos con un discurso y hacemos una política completamente distinta”.

“No estoy dispuesto para volver a respaldar una cuestión así. Me cansé de tener un gobierno supuestamente de derecha que terminan haciendo políticas de izquierda”, remató. El 10 de enero de este año, Kaiser renunció el Partido Republicano acusando “degradación” a su gestión como parlamentario.

Por otra parte, a fines de 2023 el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, manifestó su intención de ir por una tercera candidatura presidencial. Asimismo, mostró sus reparos de acudir a primarias de su bloque. “Ya dos veces no hemos hecho primarias y hemos sido exitosos en el resultado. Entonces hemos demostrado en los hechos sin primaria, nosotros potenciamos los votos del sector. Uno nunca descarta todo, pero si me preguntan, yo no iría a primaria, pero no me mando solo tampoco. Soy parte de un equipo, de un partido político”.