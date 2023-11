Vuelo fallido a Venezuela: Vallejo niega contradicción interna del gobierno y dice que no corresponde un pronunciamiento sobre “qué ocurrió en el país vecino”

La ministra de vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó este viernes las críticas, sobre todo de la oposición, que apuntan a contradicciones en las declaraciones del gobierno sobre el vuelo fallido para concretar la expulsión de 60 migrantes irregulares a Venezuela.

El jueves en la mañana, el Ministerio del Interior dio a conocer que Venezuela negó el ingreso a su territorio a una aeronave con personas de esa nacionalidad que iban a ser expulsadas desde Chile. “Lamentablemente este vuelo, que llegaba hoy día y partía mañana a Venezuela, no fue autorizado. Como gobierno vamos a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema”, aseguró la ministra Carolina Tohá.

En tanto, en la tarde de la misma jornada, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, salió a explicar que “no hubo una negativa del gobierno venezolano, sino que, para que el vuelo pueda materializarse, este tiene que tener una autorización de un órgano técnico que es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), que es el equivalente a nuestra DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil)”.

“Este permiso se tramita en función de un listado que se envía de los pasajeros, que se envió oportunamente, sin embargo, la autorización no alcanzó a llegar oportunamente”, afirmó, e insistió en que “no hay una negativa del gobierno venezolano respecto de esto, sino que hay un permiso del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela que no llegó oportunamente para la autorización de la ocupación del espacio aéreo desde Venezuela”.

En una vocería de Gobierno Informa esta tarde, al ser inquirida por esa diferencia en las declaraciones de Tohá y Thayer, Vallejo aseguró que “no hubo tal contradicción” y señaló que “nuestro país hizo todo lo que había que hacer para concretar la salida en este vuelo comercial con migrantes venezolanos y venezolanas”.

En ese sentido, sostuvo que “no nos corresponde pronunciarnos sobre qué ocurrió en el país vecino. Para nosotros lo fundamental es que las conversaciones sigan para lograr el objetivo deseado, que no solo es seguir reconduciendo migrantes, que se fiscalizan e interceptan en la frontera, sino que también concretar las expulsiones”.

Y luego ahondó: “En eso ha estado trabajando nuestro Ministerio del Interior en conjunto con la Cancillería, y por cierto que ahí está la voluntad principal, toda acción tiene que contribuir a eso y no retroceder en esas conversaciones que hemos querido hacer avanzar. Recordemos también que nuestro país ha dado señales al establecer relaciones diplomáticas para poder tener una conversación más fluida en torno al problema migratorio”.

Vallejo también planteó que hay propuestas de acuerdo “no solo en política migratoria, sino cómo enfrentar el crimen organizado con el país vecino. Entonces, nos interesa respetar ese espacio y seguir abogando por una relación con resultados concretos”.