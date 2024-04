¿Yáñez en la recta final? Vallejo dice que criterio sobre formalizaciones aplica sobre el jefe de Carabineros

En entrevista matinal con radio Universidad de Chile, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al contenido de una nota de El Mostrador que plantea que el generar director de Carabineros, Ricardo Yáñez, negoció con La Moneda dejar el mando días después del aniversario institucional, el 27 de abril.

Esto, de cara a la formalización que el jefe policial enfrentará el 7 de mayo por presuntos delitos en el contexto del estallido social.

Vallejo negó que Yáñez haya pactado su salida en razón del planteamiento que hizo la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, respecto a que personeros que deban enfrentar procesos ante la justicia tienen que dejar sus cargos “para evitar que la investigación de las autoridades afecte a las instituciones”.

“No. Nosotros tenemos un criterio que es de público conocimiento. En algún momento se trató de criticar mucho a la mensajera, a la ministra del Interior, pero se ha catalogado como el criterio Tohá. O la doctrina, incluso. Ella, lo que hizo la ministra fue manifestar la posición de gobierno frente a las formalizaciones que tuvieran que enfrentar alguna autoridad de gobierno, algún cargo de confianza del gobierno. Y en ese sentido, nosotros vamos a estar manteniendo ese criterio en todo momento, y no solamente respecto al caso del general director”, sostuvo la vocera.

“Más allá de las personas y más allá de las relaciones o la evaluación política que uno pueda tener de las personas a cargo de las instituciones, o los juicios los que enfrentan, nos interesa resguardar la estabilidad de las instituciones en este caso de Carabineros de Chile y que no tenga distractores. Entonces nosotros vamos a mantener eso y no tenemos nada más que agregar. Cualquier decisión, finalmente, el momento previo, durante la formalización, será conocido en su debido tiempo”, cerró la titular de la Segegob.

Más tarde, en una actividad en Maipú, la ministra ahondó en su reflexión al volver a ser consultada por el tema y recalcó que el criterio “no es para juzgar o evaluar o una forma de evaluar negativamente la relación con las personas o catalogar el juicio en el que están siendo investigados o procesados”.

“Es para permitir que las instituciones de las cuales están a cargo estas personas no tengan ninguna distracción en su funcionamiento y permitan un buen desarrollo. Eso es, por lo tanto, es un criterio general que no está pensado para un caso en específico, sino que es un criterio político y no es un criterio procesal, también lo hemos dejado muy claro, nosotros no juzgamos y no hacemos juicio anticipado, solo nos interesa que las instituciones puedan seguir funcionando correctamente y para eso efectivamente quienes están a cargo de esas instituciones no debiesen tener mayores distracciones, en este caso una formalización”, expuso.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte aumentó de 400 a 1.386 los casos de violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social que imputarán en la causa que está enfrentando el uniformado. El Ministerio Público acusa al general de responsabilidad de mando en los delitos de subalternos en las manifestaciones tras el 18 de octubre de 2019. Se le imputa omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio.

Yáñez recurrió al Tribunal Constitucional (TC) solicitando que se suspenda la causa, lo que fue negado por el organismo. Esto implica que el caso sigue adelante y que el Ministerio Público le imputará cargos el 7 de mayo.