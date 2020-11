“Yo soy ministro de Defensa, estoy dedicado 100% a esto”: Desbordes aborda inquietud de sectores de RN para que adelante su salida de la cartera

La definición de un representante de cara a las elecciones presidenciales del próximo año sigue siendo un tema pendiente que inquieta a Renovación Nacional (RN). Y es que una de las principales apuestas de un sector de la colectividad, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, aún no ha definido una postura clara al respecto.

Ayer martes, en el marco de una visita a Iquique -luego de que la Armada efectuara un decomiso por más de 500 kilos de droga en Punta Lobos- el secretario de Estado afirmó que está 100% dedicado a su cargo.

“Yo soy ministro de Defensa, estoy dedicado 100% a esto. La semana pasada estuve en Talcahuano, hoy día estoy en visita a nuestras unidades del Ejército, mañana estoy todo el día dedicado a la Base Los Cóndores a trabajar con la Fuerza Aérea”, dijo tras ser consultado por si dejaría efectivamente el gobierno para enfocarse en su perfil presidencial.

El secretario de Estado agregó: “no voy a hacer ninguna actividad política, no me reúno con ninguna autoridad política e incluso a mis amigos de acá de la zona de mi sector no los voy a ver, porque estoy dedicado a ser ministro de Defensa 100%”.

Para quienes apoyan su eventual candidatura en las primarias del oficialismo, la definición de Desbordes se ha hecho más apremiante. Y la razón es que otra de las cartas del partido, el actual presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, ha ido ganando terreno frente a estos comicios.

Es más, el también exministro de Desarrollo Social -que cuenta con el respaldo de diputados de RN, entre ellos Tomás Fuentes- se posicionó como una de las figuras fuertes de la centroderecha -de acuerdo a la última encuesta Cadem- sólo detrás de los alcaldes UDI Evelyn Matthei (Providencia) y Joaquín Lavín (Las Condes). Desbordes, en tanto, quedó en el cuarto lugar.

Por esa razón, distintos parlamentarios, dirigentes y alcaldes quieren que el secretario de Estado adelante su postura sobre salir del gabinete a más tardar en enero, y que así tenga un rol más activo de cara a las primarias del oficialismo.