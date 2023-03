10 grandes productos de tiendas creadas por mujeres

Aunque el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, no debería ser el único día ni el único mes en el que prestemos atención a las desigualdades de género que aún existan, ni mucho menos el único momento del año en el que intentemos hacer una diferencia al respecto. El consumo es un acto que no tiene tan buena fama —pocas personas quieren ser consideradas “consumistas”, y es bastante triste solo ser tratadas como “consumidoras”— pero a través de él se pueden marcar grandes diferencias. Dónde compramos, qué compramos y a quién le compramos puede no solo beneficiarnos a nosotros sino también a toda la comunidad y al medioambiente.

Al elegir tiendas creadas y dirigidas por mujeres, además de apoyar sus negocios y acortar en algo la brecha económica, también estamos respaldando otras formas de producir y vender, donde el foco no está únicamente en los ingresos y las ganancias, también en la sustentabilidad, la salud y el comercio justo. Por eso, si por estos días necesitas hacer un regalo, mejor si eliges un emprendimiento liderado por alguna mujer, como alguno de los diez que seleccionamos a continuación, cuyos productos son de garantizada calidad.

Una pluma para echar a volar la creatividad (y el estilo)

Penshop, una tienda chilena fundada por Claudia Silva y Urraca Darwin, se dedica a ofrecer productos de escritura de alta calidad a precios accesibles. Si eres un apasionado de la escritura y buscas añadir un toque de elegancia y estilo a tus libretas, no puedes perderte esta pluma estilográfica de la marca alemana Kaweco. Con su cuerpo de resina colorido y punta de metal plateado, esta pluma es un gran punto de entrada para cualquier amante de la escritura o el dibujo que busque calidad y estilo en su instrumento de escritura, pero además un precio accesible.

Pluma Kaweco Perkeo Peony Blossom

El chocolate belga no falla

Coquinaria, una tienda fundada por Alejandra Elgueta, ofrece productos gourmet de alta calidad. Esta caja, de la chocolatería belga Café-Tasse, no es la excepción. Incluye ocho mini barras de chocolate negro (5 g), una barra de chocolate negro con 60% cacao (45 gr), otra barra de chocolate negro con 60% cacao y naranja (45 gr) chocolate con sabor naranja, además de 100 gr de naranjitas bañadas en el mismo excepcional chocolate negro. Un perfecto regalo otoñal, tanto para un ser querido como para uno mismo.

Caja de madera con chocolates Café-Tasse

Picoteo rico y natural

Untar es compartir: al ver una película, al reunirse en un aperitivo, al celebrar en una fiesta o al juntarse con amigos, no puede faltar algo rico para ponerle a los snacks. Untanuts, una marca chilena fundada por mujeres, ofrece una opción que además de deliciosa es saludable y sustentable. Este pack de seis productos puede satisfacer todos los paladares: incluye dips de finas hierbas, hongo shitake, pimentón ahumado, merkén, chocolate naranja y avellanas, todos hechos a base de frutos secos, sin colorantes ni preservantes.

Pack de seis pastas untables Untanuts

Aceites para la piel hechos en Chile

“Hazla Corta” se llama este pack de aceites esenciales de de Suterra, todos 100% puros, y que aportan distintos nutrientes para la piel y el pelo. El aceite de almendras, por ejemplo, ayuda a humectar y remover impurezas; el de sésamo tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas —muy útil para combatir la caspa—; y el de té matcha es un antioxidante ideal para mantener el colágeno del rostro. Todos los productos de Suterra son creados por Claudia Díaz, una mujer emprendedora dedicada a brindar soluciones naturales para el bienestar y la salud.

Pack de tres aceites para la piel Suterra “Hazla corta”

Cacao y coco para el rostro

La tienda chilena Goodcare, liderada por mujeres comprometidas con la calidad y la sostenibilidad, ha logrado destacarse en el mercado de productos de cuidado personal y bienestar. Entre su amplio catálogo, que incluye desde cremas hidratantes y aceites corporales hasta productos de higiene personal y suplementos nutricionales, destaca esta rica mascarilla facial de la premiada marca Evolve, una mezcla de polvo de cacao crudo y arcilla que te deja la piel suave, hidratada y calmada.

Mascarilla facial Evolve Radiant Glow

Para enfrentar el invierno con energía

Beroots es una tienda de productos alimenticios y de bienestar que destaca por su compromiso con el medio ambiente, cuya prioridad es la nutrición y la salud de sus clientes. Sus fundadoras, Gigliola, Verónica y Melanie, comercializan productos ecológicos para el hogar, que además de ser beneficiosos para quienes los consumen, minimizan el impacto ambiental. Un ejemplo es este suplemento de Wellplus que combina la curcumina, el compuesto activo de la cúrcuma, con aceite MCT de coco, lo que aumenta su absorción en el cuerpo y mejora sus beneficios antiinflamatorios y antioxidantes. Una cucharadita al día y aumentaremos nuestra energía, prevendremos enfermedades cardíacas y mejoraremos los niveles de azúcar en la sangre, entre otras cosas.

Aceite de cúrcuma con MCT Wellplus 150 ml

Se acaba el verano pero no la moda

Agrega elegancia y comodidad a tu guardarropa de verano con las sandalias Mielero C1 de Giani Dafirenze. Hechas con materiales de alta calidad —cien por ciento cuero—, este par de diseño y fabricación chilena es elegante y relajado al mismo tiempo, perfecto para combinar con cualquier atuendo. Creada por Gianina Rodriguez, esta marca trabaja con proveedores locales para reducir su huella de carbono, por lo que también puedes sentirte bien al elegirlas.

Sandalias Giani Dafirenze Mielero C1

Calcetines para alegrar el otoño

Beatriz Vergara es la fundadora de The Socks Closet, una tienda de calcetines que destaca por sus diseños divertidos y creativos, pero también por la excelente calidad de las marcas que comercializan. Los calcetines de otoño, como estos de Woven Pear que homenajean a las nueces y bellotas, son uno de los diseños más populares de la marca y una gran opción para añadir un toque de color y alegría a cualquier atuendo. Este par tiene un 58% de algodón peinado y un 4% de spandex, para darle mejor agarre.

Calcetines mujer Woven Pear Aw Nuts

Regalar orden

El producto favorito de Nathaly Calderón, fundadora de la tienda online Cada Cosa en su Lugar, es el organizador de zapatos. Este artículo le ha permitido mantener un orden práctico y eficiente en su hogar, lo que además de darle paz mental, le ha traído mucho bienestar a su ambiente. Se puede poner dentro de un closet, dejar en la entrada de la casa o en algún rincón de la habitación. Como sea, este modelo de la marca Like It entrega muchas posibilidades, incluso la de agrandarlo al unirlo con otros, adaptándolo así a distintas necesidades y diferentes niveles de acumulación de calzado.

Organizador de zapatos Like It (6 secciones)

Para la temporada de baby showers

BORN es una tienda liderada por mujeres y enfocada en productos para acompañar, facilitar y hacer más entretenida la crianza. Desde juguetes y muebles, hasta ropa, accesorios, coches y vajilla, su objetivo es ofrecer elementos de alta calidad, pensados para durar mucho tiempo y ser un aporte en el crecimiento de los niños y niñas. Como esta alfombra de goma eva, de la marca NEN, perfecta para ser la base de juegos, descanso y descubrimiento de las guaguas. Duradera y fácil de limpiar, su tamaño es ideal para cualquier habitación de la casa, desde la sala de estar hasta el dormitorio o incluso el patio.

Alfombra de goma eva NEN 140 x 170 cm

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 20 de marzo de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.