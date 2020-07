10 ofertas de maquillaje para el fin de semana

Si eres de los que está usando el encierro para perfeccionar técnicas de maquillaje con tutoriales de YouTube, Instagram o Tik Tok —o pretendes aperarte para verte en perfectas condiciones cuando se acabe la cuarentena—, te contamos que hay muchísimos descuentos en estos productos. Buceamos en distintas tiendas y encontramos estas excelentes ofertas.

1. Beauty Box Glow My Mind Essence - 51% descuento

Se trata de un kit especial para iluminar tu piel. Contiene paleta de iluminadores, gotas iluminadoras, roller iluminador, brocha y esponja de maquillaje, todos de la marca Essence.

2. Set de maquillaje Estee Lauder - 81% descuento

Este es, literalmente, un cosmetiquero completo, y a solo un quinto de su valor inicial. Incluye: dos labiales Pure Color Envy (tamaño completo), una paleta edición limitada ojos + mejillas, máscara de pestañas Sumptuous Extreme (tamaño completo), delineador de ojos (tamaño completo) y The Illuminator Primer + Finisher (tamaño completo), todo dentro de un cosmetiquero dorado.

3. Beauty box velvet dream de ELF - 50% descuento

Esta caja de productos ELF también incluye todo lo que podrías necesitar para maquillarte. Incluye: un Iluminador en polvo, 2 correctores duo glow, 2 labiales mate, paleta de sombras Naked, labial líquido mate, kit de cejas, 2 labiales mate lápiz, perlas minerales correctoras y un labial Satin touch.

4. Set de maquillaje Nars mini seduction - 58% descuento

Este pequeño kit Nars puede ser una buena alternativa para viajes o carteras. Viene con una máscara de pestañas mini clímax, un mini blush y un lipstick.

5. Retocador de canas de colores - 50% descuento

Para quienes estén con problemas en su pelo tinturado, pueden retocar sus raíces con estas entretenidas tinturas. Hay en color magenta, lila y azul. Un producto ideal para arriesgados y vanguardistas.

6. Starlit lip kit MAC Cosmetics - 63% descuento

Un kit específico, de la prestigiosa marca MAC, para conseguir labios voluminosos y brillantes. Su precio original es de $54.200: hoy está a $19.990.

7. Labial NYX Professional Make Up - 50% descuento

Para quienes estén buscando tonos más naturales y en formato barra, encontramos estos labiales NYX a mitad de precio. Además del que te mostramos en la imagen, hay dos tonos más: Daydream y Hippie Chic, ambos de la gama de colores nude.

8. Set maquillaje de ojos Clinique High Drama in a Wink - 58% descuento

Un kit para los ojos de la marca norteamericana Clinique. Incluye el removedor de maquillaje Take The Day Off, de 15 ml, la máscara para pestañas High Impact™, de 7 ml, el delineador Quickliner For Eyes Intense in Intense Ebony, de 0.14 g.

9. Labial Candy Slick Glowy Color Jawbreaker NYX Professional - 50% descuento

También encontramos a mitad de precio labiales con aplicador de la marca NYX. Además del tono que te mostramos en la imagen, encuentras los colores Single Serving, Watermelon Taffy, Cream Bee, Sugarcoated Kiss y S’Moore Please.

10. Esmaltes Opi Perú Mini - 40% descuento

Estos esmaltes Opi, en formato pequeño, son ideales para probar nuevos tonos sin gastar de más y sin que se te terminen secando.

*Todos los precios incluidos en este artículo están actualizados al 17 de julio de 2020.