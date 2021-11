10 ofertas para adelantar los regalos navideños

Push Pop It Fidget de silicona - 50%

Es el juguete de moda este 2021. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿De qué se trata? Tampoco. Intuimos que su gracia es apretar esos círculos de goma, acción que otorga un misterioso y relajante placer. Como sea, no van a encontrar uno más barato que este. Precio normal: $11.990.

Lente Nikon Nikkor AF 50 mm f/1.8D - 30%

Si buscan un gran regalo para un aficionado a la fotografía, un buen lente de 50 mm nunca defraudará. Especial para retratos y fotos de cercanías, es un accesorio que no puede faltar en la mochila de un fotógrafo Nikon. Precio normal: $150.000.

Lente Canon EF 50 mm f/1.8 - 20%

¿Si el fotógrafo usa Canon y no NIkon? Bueno, pues también le tenemos de la competencia. Es un poco más caro porque su montura es metálica y tiene un motor de pasos que asegura un foco automático más preciso y silencioso. Precio normal: $171.000.

Figura de acción Godzilla: King of the Monsters - 46%

No tenemos muy claro por qué elegimos este juguete. No es tan barato, no es tan grande, no está de moda. Debe ser la misteriosa atracción que siempre ejerce Godzilla, en cuyo nombre se han hecho tan malas películas, pero de las que uno nunca consigue despegarse en la TV. Precio normal: $46.899.

Notebook Lenovo Yoga Intel i3 (6ª) / 8GB RAM / 128GB SSD / 11′' (reacondicionado) - 43%

Un notebook que es también una tablet, con pantalla touch y capacidad de plegarse como un simpático instructor de yoga. Cuenta además con 8GB de RAM y un rápido disco en estado sólido con 128GB de almacenamiento. Su descuento es de 43%. Precio normal: $579.990.

Lentes Ray-Ban Justin café - 37%

Los siempre-caros lentes Ray-Ban no están rematadamente baratos en este Día del Soltero, pero al menos a un precio que parece más razonable. Su clásico modelo Justin, en versión café y con vidrios en marrón degradado, dándole un toque mediterráneo-africano. Precio normal: $89.990.

Audífonos inalámbricos Bose Quietcomfort 35 (Series II) - 20%

Audífonos inalámbricos hay muchos: unos que suenan bien, otros que suenan increíbles, otros con baterías que duran más que la suma de todas las canciones decentes publicadas en 2021. Pero audífonos con verdadera cancelación de ruido hay muy pocos, y este par de Bose es uno de ellos. ¿Muy caros? ¿Qué? No los escucho, los tengo puestos. Precio normal: $287.250.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active2 - 19%

No es el mejor smartwatch de Samsung —ese lugar lo tiene bien ganado el Galaxy Watch3—, pero sí es un buen contendiente. Su foco está en el monitoreo de la actividad física, tanto así que es capaz de transformarse en tu entrenador personal, un implacable coach que te avisará cuándo tienes que hacer ejercicio, cómo está tu rendimiento y cuánto tienes que mejorar. Solo falta que te cachetee cuando estés desanimado. Precio normal: $256.200.

Notebook HP 15-CS3010LA Intel i5 (10º) / 12GB RAM / 512GB SSD / 15,6′' - 23%

Otro notebook 2 en 1, una tendencia que hace unos años parecía ridícula pero que hoy comienza a hacer bastante sentido. Muy poderoso, este modelo de HP se convertirá en tu centro de trabajo y diversión con sus 12GB de RAM y su disco sólido de 512GB, que garantizan velocidad y alto rendimiento. Precio normal: $922.900.

Parlante inalámbrico JBL Flip 5 - 20%

Al último el mejor precio de toda esta lista. Uno de los mejores parlantes portátiles del mercado, cuyo valor suele rondar los $90 mil, hoy se encuentra a menos de $40 mil. Una ganga por donde se lo mire, ya que difícilmente un altavoz inalámbrico, resistente al agua y los golpes, y de tan poco tamaño, puede ser capaz de sonar tan bien como el JBL Flip 5. Precio normal: $48.232.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 11 de noviembre de 2021. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.