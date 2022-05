10 regalos distintos para mamás por menos de $50.000

No es fácil ser creativo en innovador con los regalos, sobre todo cuando uno quiere demostrarle todo el cariño que uno siente por su mamá. Y claro, probablemente las suyas también les dicen que no necesitan nada, que no quieren mucho, que las basta con que las vayan a ver (si es que se puede), pero uno siempre quiere agradecer lo que nos han entregado a lo largo de nuestras vidas.

A continuación, nuestras propuestas:

Mamá outdoor y deportista

Si le gusta subir cerros, hacer picnics o es una gran deportistas, cualquiera de estos regalos será muy bien recibido, no lo dudes.

Contenedor de Alimentos Bento Box

El contenedor de alimentos Bento Box es el modelo estrella de la marca francesa Monbento, la más vendida y utilizada en países europeos.

- Perfecto para personas de espíritu con especial conciencia por privilegiar una vida saludable y amigable con el medio ambiente.

- Ideal para almuerzos o colaciones de oficina, para picnics, salidas a la montaña, a la playa, al parque, mientras compras o incluso mientras haces ejercicio.

- Facilita la vida diaria teniendo la libertad de comer donde quieras y como quieras

Características Técnicas:

Material: PBT

Medidas: 18,8 cm de ancho x 9,4 cm de profundidad x 10 cm de alto

Peso: 480 grs

Capacidad: 1 litro

Resistencia térmica -20° a 120°

Libre de BPA, compatible con lavavajilla, microondas y freezer, hermético.

Cooler Coolerbag Paisley Ruby

- El complemento perfecto para las bolsas, carros de compra y canastos de picnic.

- Material grueso y aislante que mantiene el frío por más tiempo.

- La tapa se cierra herméticamente y cuenta con cierre bidireccional.

- Forro térmico hecho de papel de aluminio de alta calidad.- Dos asas para llevarlo resistentes y duras y base plana.

Biker (y no cualquiera)

Comodidad para hacer deporte, para caminatas o treckking. O incluso para estar a la moda. La cintura es alta, pero no te hace sentir apretada ya que está hecha de una nueva lycra inteligente que brinda comodidad extrema, y además tienen protección UV, beneficios antibacterianos y propiedades biodegradables. Comodidad y funcionalidad.

Hecho con el tejido Amni Soul Eco®, el primer hilo de poliamida biodegradable del mundo 6.6, cuya fórmula se ha mejorado para permitir que la ropa, hecha con este hilo, se descomponga rápidamente después de ser desechada.

En tamaños S, M y L.

Mamá en modo teletrabajo

Tetera con Infusor Borosilicato

Para disfrutar de un buen té en nuestra cafetería u hogar, Loveramics presenta su línea Pro Tea compuesta de una Tetera con Infusor Borosilicato que posee un mango ergonómico e incluye un infusor de té de acero inoxidable. Su interior es esférico para que el agua fluya mejor en su interior y puedas disfrutar un mejor té.

Características Técnicas:

Material: Cristal de Borosilicato / Acero InoxidableMedidas: 19 cm de ancho x 12 cm de alto Capacidad: 600 mlOtras especificaciones: Apta para Lavavajillas, Microondas, Congelador. No colocar el infusor de acero dentro del microondas.

Cafetera Moka Grosche Milano Roja

Cafetera Italiana de aluminio anodiado esmaltado de alta resistencia y durabilidad. Incluye válvula certificada fabricada en Italia para mayor seguridad. Mango y pomo de goma resistente al calor. Ideal para cocinas de camping, gas y eléctricas.

Características Técnicas

Material: Aluminio anodiado esmaltadoCapacidad : 3 Tazas o 148 mlOrigen: Canadá

Plantillas invernales Giani Dafirenze

Si tu madre, pareja, esposa, suele quejarse por tener los pies helados durante los meses más fríos del año, esta es la solución perfecta.

- Tamaño Talla L (41- 46) ajustables a cada zapato

- Tamaño Talla M (35 - 40) ajustables a cada zapato

- Tamaño Talla S (24- 34) ajustables a cada zapato

- Hecho a mano: Lana de Oveja

- Naturalmente aislantes, anti-transpirantes.

- Anti-bacteriales y termorreguladoras.

Mamá amante del hogar

Macetero Colgante de Autorriego

Las plantas siempre son un excelente regalo y mejor si tienen la capacidad de autoregarse como este macetero. Si tu madre ama el mundo verde y es un poco olvidadiza, este regalo es perfecto.

Además, estas macetas son decorativas y vienen con un cordón de cuero para colgar. Un diseño orgánico con un sistema de auto-riego que proporciona condiciones óptimas de crecimiento para hierbas y flores. Las mechas de nylon en la parte inferior de la maceta superior permiten a la planta extraer el agua que necesita del depósito de agua en la maceta inferior. El inserto de la planta de plástico tiene un canal de riego que hace que sea fácil de rellenar.

Características Técnicas

Material: Gres, cuero, plástico, cuerda de nylon

Medidas: 15 cm de ancho x 15 cm de largo x 16 cm de alto.

Peso: 0,6 Kg

Color: Blanco Tiza

Fanal de Luces Led

La calidez de estas luces siempre le dan un toque especial al hogar. Si a tu madre le encanta tener su casa linda y decorada, un regalo como este es una excelente opción.

Características Técnicas

Material: Vidrio y led

Medida: 12 cm de diámetro x 17 cm de altura.

Otras especificaciones: utiliza conexión cable USB (incluído). Debe estar enchufado para funcionar.

Color de emisión blanco cálido.

Flor de Sudamérica Blanco

El mapa Flor de Sudamérica, ilustrado por Alejandra Acosta, nos muestra una Sudamérica exhuberante en eterna primavera y en todo su esplendor. Hecho en técnica de collage digital, con recortes de litografías antiguas, este mapa está lleno del colorido y la diversidad de aves y flores de nuestro continente.

Puzzle Chile Ilustrado - 1.000 Piezas

Un increíble y detallado Puzzle que ilustró Nagú para Mappin, podrás conocer sus lugares típicos, paisajes, edificios, monumentos y cosas típicas que caracterizan a nuestro largo país. Perfecto para armar con la familia y amigos, o para los fanáticos de los puzzles.