10 sorprendentes formas en que el WD-40 puede ayudarte en casa

Se podría decir que el famoso producto WD-40 es como un comodín: su poder lubricante y antioxidante puede sacarnos de diversos apuros, como una bisagra que chilla, una rueda de bicicleta que no gira bien o un candado que no abre. Pero esta lata azul y tapa roja, con un nombre que parece de robot, tiene muchos más usos y puede sacarte de varios apuros en tu día a día en casa.

¿Qué es el WD-40?

Si eres de aquellos incautos que jamás ha usado este producto y no lo tienes en casa, no saben qué es exactamente esa misteriosa lata azul, entonces seguro te preguntas: ¿qué significa WD-40? El nombre proviene del objetivo original con el cual fue creado: water displacement, o desplazador de agua. Lo desarrollaron hace 70 años, en 1953, por tres empleados de la Rocket Chemical Company en un pequeño laboratorio de San Diego, California. El equipo estaba encabezado por el químico Norm Larsen, quien buscaba una solución para la NASA destinada a desplazar el agua y proteger el misil espacial Atlas contra el óxido y la corrosión.

¿Y el número 40? Se relaciona con el número de intentos que les tomó llegar a esta fórmula. Aunque su objetivo principal es desplazar el agua, y por lo tanto reducir la oxidación, también funciona como solvente y desengrasante al mismo tiempo.

“Con el paso de los años, miles de usuarios han escrito a WD-40 para compartir sus usos exclusivos (y a veces muy sorprendentes) del producto”, declaran desde la marca. Entre las historias inusuales de uso de este producto, está el caso de un conductor de autobús en Asia, que utilizó WD-40 para liberar a una serpiente pitón que se había enroscado debajo del vehículo. Otra historia entretenida menciona cómo unos policías usaron WD-40 para soltar a un ladrón desnudo que se había quedado atrapado en un conducto de aire acondicionado.

El WD-40 es un lubricante multiusos y un producto químico con una amplia gama de aplicaciones en el hogar, el automóvil, la industria y muchos otros lugares. A continuación, reunimos algunas sorprendentes ideas de uso, casi todas desconocidas por la mayoría, y que podrían resultarte útiles en tu cotidianeidad doméstica.

1. Limpia una zapatilla blanca

Es así de sencillo. Si el invierno y la lluvia tienen muy sucias tus blancas zapatillas, entonces te conviene limpiarlas con WD-40. En TikTok, varios videos recomiendan el uso de este producto. Basta con pulverizar un poco del antioxidante sobre la superficie de tu calzado y pasarle un trapo o un algodón limpio.

Para comprobarlo, realizamos la prueba y vimos que realmente funciona. Solo debes asegurarte de frotar hasta que las manchas desaparezcan. En la foto, la zapatilla que fue limpiada con WD-40 es la izquierda y la sucia es la derecha.

2. Quita chicles de la zapatilla

Seguimos en el calzado. Pisar un chicle es algo que puede arruinar tu día en un segundo: además de difícil, sacarlo es un asco, y tu pisada se vuelve pegajosa y molesta. Pero ahí está el WD-40 para ayudarnos. El sitio The Spruce resume el proceso: solo hay que aplicar el producto directamente sobre el chicle y esperar unos 30 segundos, hasta que el WD-40 sature la goma de mascar, lo que facilitará su eliminación.

Luego, usa un cuchillo de mantequilla para raspar el chicle del zapato. Limpia los residuos con una toalla de papel y repite el proceso hasta que se desprenda por completo. “Una vez retirado todo el chicle, lava la suela de tu zapato con un poco de agua y jabón, y déjala secar”, sugiere el medio. WD-40 es tan consciente de la eficacia de este uso que lo incluyeron como un truco en uno de sus videos en su cuenta en TikTok.

3. Elimina las marcas de marcadores en pizarras y paredes

Este consejo puede ser un salvavidas para padres o profesores, cuando alguien se equivoca o realiza una broma pesada e intercambia marcadores permanentes por los de pizarra. Ya no necesitas gastar todo tu frasco de alcohol para borrarlas: solo basta con pulverizar un poco de WD-40 sobre la pizarra y las líneas o dibujos desaparecerá al frotarlo. Luego solo hay que pasar un paño húmedo sobre la superficie y ¡listo, como nuevo!

Esto también funciona con las paredes que tengan dibujos de crayones o lápices de cera, como puedes ver en el video de la influencer Luz Blanchet.

4. Para los cepillos del limpiaparabrisas

Este es otro consejo que agradecerán quienes cuidan bien de su automóvil. Cuando los limpiaparabrisas no funcionan correctamente, o están muy secos, puedes pulverizar un poco de WD-40 para hidratar el plástico y listo. Quedarán como nuevos, como se muestra en el video de TikTok de Autolavado VIP.

5. Para eliminar residuos de pegamento de superficies

Si tu hijo o hija hizo la tarea sobre la mesa y dejó todo lleno de pegamento, seguramente te costará sacarlo sin hacer sufrir a la madera. Los paños húmedos no lo sacarán, pero tampoco conviene usar herramientas más agresivas, ya que dañarás tu mueble.

Aquí vuelve a aparecer el WD-40, que es capaz de eliminar el residuo (si se trata de pegamentos escolares, como cola fría o adhesivos en barra). Como muestra la tiktoker Ashley Sadler, puedes ayudarte de una paleta para raspar el pegamento y luego volver a aplicar el producto. Si la superficie es un espejo o es de mica transparente, puedes usar un limpiavidrios para eliminar la sensación aceitosa que queda después de aplicar el producto.

6. Para eliminar manchas en superficies metálicas

Si tu basurero es de metal, seguramente has visto cómo cada cierto tiempo se forman sobre su superficie manchas de óxido o de agua, debido al vapor de la ducha o la cocina. Pero una vez que aplicas WD-40 sobre este material, el basurero quedará reluciente. Lo podemos confirmar porque lo probamos, y el resultado es impresionante: sin necesidad de frotar con mucha fuerza, quedó reluciente como un espejo. En la siguiente foto puedes ver el antes y el después.

También puedes ver cómo el producto limpia algunas superficies de electrodomésticos metálicos en este video de la marca en México.

7. Desenreda cadenas de joyería

¿Tienes un evento formal, a última hora decidiste usar un collar y estás atrasada? Esa pesadilla de desenredar apurada la maraña de cadenas y metales que guardas en tu joyero llegó a su fin con el WD-40. Basta con pulverizar un poco sobre el nudo y mover los dedos para ir soltando y comenzar el proceso de desenredo. El WD-40 es un gran aliado en esta batalla, sugiere The Spruce.

8. Para eliminar rayones de auto

Eso sí, hablamos de arañazos leves, esos leves roces con pilares de estacionamiento que hacen que la pintura del auto se vuelva blanca. Basta con rociar un poco sobre la superficie dañada y pasar un paño. En poco tiempo, notarás que la ligera marca se difumina. Desafortunadamente, esto no funcionará en caso de un golpe más grande, como puedes ver en el siguiente video.

¿Cuán efectivo es? Lo probamos y nos funcionó bastante bien, como puedes comparar en la foto de abajo.

Antes del WD-40 / Después del WD-40

9. Para evitar la entrada de arañas o mosquitos

Con este húmedo y cálido invierno, los mosquitos adelantaron su llegada. Y seguramente, algunos se han encargado de no dejarte dormir. Para prevenir la entrada de estos insectos, como también de arañas y otros pequeños intrusos, se sugiere rociar un poco del producto sobre los marcos de las ventanas y las puertas. Además de ayudarte a cerrarlas y abrirlas mejor, la superficie quedará poco atractiva para que estos invertebrados no ingresen a tu casa. Como puedes ver en el video de la influencer Brunch with Babs, solo basta con rociar una mínima cantidad. No hay que excederse, ya que es un producto tóxico.

10. Para liberar cierres atascados

Ya sea en botas, chaquetas, maletas, mochilas o cualquier prenda, un cierre atascado resulta un desesperante obstáculo. Pero aplicando solo un poco de WD-40 el problema seguramente quedará resuelto. No necesitas mucho: con apenas una mínima cantidad, vuelve a mover el cierre y se desbloqueará. En el siguiente video puedes ver que WD-40 Australia comparte el testimonio de Warren, quien resuelve el problema de su cierre en una zapatilla.