15 electrodomésticos en oferta para renovar tu casa y cocina

Llegó un nuevo CyberMonday, una estupenda oportunidad para cambiar artículos del hogar que se han echado a perder o que ya nos están entregando sus últimos suspiros de vida. Los electrodomésticos ya no son los de antes – esos que parecían haber sido construidos por Terminator y que no morían nunca –, hoy son todos desechables, por lo que renovarlos suele ser a veces una necesidad.

A continuación te dejamos algunas opciones que valen la pena en este Cyber.

Aspiradoras robot:

Aunque estos no existen hace tantos años, es quizás de los electrodomésticos más cotizados durante la pandemia junto con los robot de cocina. Las aspiradoras robot pueden cambiarnos la vida, pero no es llegar y comprar. Los precios son muy disímiles y las características entre ellas también. Las más caras, esas que sobrepasan el medio millón de pesos suelen limpiarse solas y botar automáticamente la suciedad que acumulan, sin embargo, desechar el polvo no es de las tareas más cansadoras del hogar, en Práctico creemos que no es necesario. Acá te damos algunas alternativas buenas y con excelentes ofertas.

Aspiradora Rowenta X-plorer series 60: la aspiradora más delgada del mercado

¿Puntos a favor? Diseño extra delgado con sus 6 cm de alto: realmente puede acceder a lugares que las demás aspiradoras no pueden, como debajo de camas y de sillones, aunque sean un poco bajos. Una mopa excelente gracias a su sistema Aqua Force que friega el suelo mientras aspira, para eliminar así incluso las partículas más finas.

Puedes revisar aquí el review que hicimos de esta aspiradora robot.

ANTES: $249.990

Aspiradora Eufy Robovac 15C Max

La marca Eufy se lleva varios de los aplusos cuando de sacar polvo se trata. Esta marca china experta en smart-home, lidera las listas de mejores aspiradoras robot. Este modelo, en particular, cuenta con un sistema de navegación infrarrojo, anti-colisión y detección anti-caída. Poder de succión de 2.000Pa, cubierta de vidrio templado y de solo 7.23 de alto para llegar a lugares de difícil acceso. Puedes hacerla funcionar a distancia a través de la App eufy Clean. Su batería dura 1.5 horas, excelente tiempo.

Revisa nuestra lista de las mejores aspiradoras robot del mercado aquí.

ANTES: $299.000

Osoji Robot Dojosan Serie 870

Un espacio entre las favoritas de los chilenos lo ha ganado una marca nacional. Aunque tiene nombre japonés, Osoji —que significa “limpieza profunda”— se creó en Santiago en 2016, cuando el boom de las aspiradoras robot comenzaba. El modelo 870 tiene una batería de 2000mAh, que entrega hasta 60 minutos de autonomía, los que alcanzan a cubrir más de 100 m2 de superficie. Sus fuertes, eso sí, están en el poder de succión —2.000 Pa—, la delgadez —apenas 7,5 cm de alto— y el poco ruido que emite, que no supera los 45 decibeles. Incluye control remoto.

ANTES: $149.990

Hornos y freidoras de aire

Con la promesa de freír sin (o con muy poco) aceite, las freidoras de aire y los hornos que también pueden freír a convección, se convirtieron en otro de los aparatos más populares en la pandemia. Acá dos muy buenas opciones:

Un dos-en-uno más que interesante, sobre todo por la comodidad de su función de freidora y los buenos resultados de su horno en modalidad de convección. ¿Los contras? Ocupa bastante espacio y genera mucho calor.

ANTES: $139.990

Papas fritas, bistecs y hasta espárragos: casi todo se puede meter en este aparato, aunque su mejor desempeño se ve en productos que vienen congelados y no tanto en las frituras tradicionales hechas en casa.

Con la Mouvair Gourmet de 5,5 litros de capacidad, una freidora que cumple con la premisa de hacer desaparecer salpicaduras y malos olores en la cocina —y en muchos casos de la casa completa— al momento de freír. Es cierto: aquí nunca obtendremos una fritura perfecta, sobre todo si la comparamos con la técnica tradicional de freír los alimentos sumergidos en abundante aceite caliente. Sin embargo, se acerca bastante, lo que a estas alturas del partido es más que satisfactorio.

ANTES: $179.990

Batidoras de pedestal

Si hay espacio en la cocina, podemos dejar en el pasado las batidoras manuales. Hasta hace algunos años, las opciones para tener una batidora de pedestal en la casa eran las clásicas KitchenAid -bellas y carísimas- y alguna que otra marca que ofrecía opciones más baratas. Pero en este último tiempo estas máquinas han proliferado y se han hecho mucho más asequibles.

Klauben batidora de pedestal 5 Lts.

ANTES: $59.990

Cafeteras:

El café de la mañana para muchos es un ritual, un acto solemne sin el cual pueden empezar el día. Si el tiempo suele apremiarte y necesitas velocidad matutina, las cafeteras de cápsulas son unos de los grandes inventos de los últimos años. Te dejamos algunas opciones con buenas ofertas y a distintos precios.

Cafetera Dolce gusto Piccolo Xs Black

Cafetera Nespresso Vertuo + 20 cápsulas

ANTES: $169.900

Cafetera a vapor de espresso y capuccino Oster

Esta cafetera para preparar espressos y capuccinos, tiene 19 bares de presión que permiten una extracción óptima del sabor y más crema. Además, cuenta con dos porta-filtros: uno para usar con café molido, y el otro que es compatible con las cápsulas OrignaLine de Nespresso. El tubo de vapor con boquilla produce gran espuma para que tus capuccinos y lattes tengan la consistencia perfecta.

ANTES: $129.990

Licuadoras:

Recipientes quebrados, jugos con trozos de fruta, motor fundido... y nuevamente hay que cambiar la licuadora. ¿Llegó ese momento? Lo importante, es que la próxima vez que te compres una tengas en cuenta estas características para no equivocarte nuevamente: vaso de vidrio, buena potencia, ice crusher ... Puedes revisar aquí otras características fundamentales al momento de elegir una.

Licuadora Oster Classic

ANTES: $69.990

Licuadora KitchenAid K150

ANTES: $296.911

Mini pimer

Llegaron hace un par de décadas a nuestras cocinas y rápidamente se transformaron en un imprescindible de verdad. Me refiero a las muy famosas minipimers, que formalmente se llaman licuadoras de mano o inmersivas. Se trata de un artículo inventado en la década del cincuenta del siglo pasado y que a partir de los setentas empezó a comercializarse a nivel masivo. Sin embargo, no fue hasta hace unas décadas cuando de verdad se transformó en un artículo esencial en las cocinas de casi todo el mundo.

Versátil como pocass, la minipimer sirve para triturar y licuar salsa, purés y hasta jugos. Además, permite trabajar in situ, sin tener que hacer trasvasijes ni otros enredos en la cocina. Además, no falla para hacer mayonesa. Por lo tanto, debe estar en la cocina siempre.

Mini Pimer Oster

ANTES: $54.990

Minipimer Ursus Trotter

ANTES: $34.990

Robots de cocina

La solución para muchos hoy en día está en la automatización en las cosas del hogar, mejor aún si es con la ayuda de un “robot”. Ya son furor los que aspiran y también los que prometen cocinar e incluso autolimpiarse. Y aunque hay muchas marcas y variedades el elemento común es el mismo: una máquina que corta, tritura, bate, amasa y cocina, entre otros. La pionera y la más popular es la alemana Thermomix, a la que le ha salido competencia con aparatos que prometen lo mismo, pero a menos de la mitad de precio.

Robot de Cocina 1500W Kitchen Master blanco EasyWays 2L

Vaso de acero inoxidable de hasta 2 litros. Contiene 1 aspa de acero inoxidable para cortar, 1 aspa de acero inoxidable para revolver, 1 vaporera, 1 tapita de medición, 1 mezclador, 1 espátula, 1 canastillo, 1 balanza digital y 1 recetario con más de 350 preparaciones.

ANTES: $399.990

Robot de cocina Sindelen

Vaso de acero inoxidable de 1,7 litros máx. Posee una pantalla LCD que indica tiempo, temperatura, velocidad y peso alimentos. Además incluye una balanza digital de precisión integrada hasta 5 kg.

Cuenta con 2 velocidades más pulso. También cuchillas de acero inoxidable extra resistentes. Vaporera y accesorio mariposa para batir. Protector térmico en el motor que evita el sobrecalentamiento. Incluye recetario en colores. Base con patas antideslizantes.

ANTES: $149.990