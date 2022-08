Rowenta X-plorer Serie 60: la aspiradora robot súper delgada

Para hablar de aspiradoras robot primero debo sincerarme. Solía no usarlas mucho, no me resultaban muy útiles, porque en el departamento que vivía antes era mucho más pequeño, no muy amplio y sin muchos espacios libres, con mucho mueble, camas, sillones, alfombras, etc. Pero hace dos meses atrás me cambié a un departamento mucho más amplio, con espacios sin mobiliario, así que decidí probar suerte nuevamente con las aspiradoras robot.

Hace aproximadamente dos años me compré una de estos mágicos electrodomésticos de marca Samsung modelo POWERrbot-E con wifi que en su minuto su precio rondaba los 300 mil pesos, sin embargo ahora la pueden encontrar a un precio mucho más accesible por unos 180 mil pesos. Mi emoción después de recibirla no duró mucho. A medida que la empecé a usar, me di cuenta que para espacios pequeños donde los muebles ocupan casi el 80% del hogar, no son tan prácticas. A este modelo le costaba subir a las alfombras, se quedaba pegada en ellas, mucho sonido y pito constantemente –porque se había enganchado de algún cable o se había quedado atascada en el sillón–. Era más el tiempo perdido en levantarme de mi escritorio para hacer que la máquina volviera a funcionar que lo que realmente me ayudaba. Más simple era utilizar mi aspiradora vertical inalámbrica (que aún amo).

Después de un año aproximadamente sin haber usado una aspiradora robot, tras el cambio de casa, decidí darles una segunda oportunidad. Y la diferencia fue abismal. Además, junto con la mudanza, llegó a mis manos un nuevo modelo de aspiradora, más moderna que la mía anterior, la Rowenta X-plorer Serie 60, por lo que aproveché de analizar cuál funcionaba mejor. Esta última me sorprendió bastante. Estas son principales características:

ROWENTA DIMENSIONES Es una de las aspiradoras más delgadas del mercado. <br/> Tiene una altura de 6 cm, por lo que no se queda pegada bajo las camas, sillones o muebles, logra una mejor limpieza de rincones que no son alcanzados por otras aspiradoras. DETECCIÓN DE ALFOMBRAS Excelente desempeño. Las detecta, sube fácilmente su pequeña inclinación aunque sean gruesas y tejidas. TRAPEADO Buen desempeño, si bien no reemplaza en 100% el acto de pasar una mopa, cumple la función perfectamente. FILTRO Mantiene tu hogar a salvo de los alérgenos con la filtración HEPA que captura hasta el 99,9% de los alérgenos del polvo. MODOS DE LIMPIEZA Consta de mapeo permanente. Además posee sistema de navegación automático, smart exploration 4.0, una combinación inteligente de un giroscopio con una cámara lateral, que detecta las distancias entre el robot y las paredes, y tiene también sensores infrarojos que procuran una buena navegación. <br/> Tiene 3 modos de limpieza:<br/> - El que más usé fue el metódico, en el que <b>va recorriendo toda la superficie del hogar</b>, para una limpieza completa.<br/> - También se puede realizar una <b>limpieza localizada</b>, en espiral a partir de la posición donde sitúes el robot; muy interesante si la suciedad se concentra en un punto (por ejemplo, si se nos ha caído algo y se ha desparramado).<br/> - Y el seguimiento de paredes, la clásica función bordes que poseen muchos robots, y que permite <b>limpiar la suciedad que se suele acumular en esas zonas</b>, gracias a sus dos cepillos laterales. CONTENEDOR DE BASURA Es un poco más pequeño que el de mi aspiradora Samsung, no obstante, siempre es mejor ir limpiando después de utilizarla. De todas formas, alcanza perfectamente para el trabajo de un lunes después de un fin de semana sin haberla hecho funcionar. BATERÍA Duración máxima en modo eco 90 minutos. APP Funciona perfecto, para hacer seguimiento y elegir el modo de limpieza que quieras. puedes programarla a través de ella para que funcione los días y en las horas que quieras. ASISTENTE DE VOZ A pesar de que es programable y puedes decidir los días y las horas a las que el robot hará la limpieza, también puedes aprovechar las ventajas de la conectividad. Al ser manejable mediante app, podrás ponerlo en funcionamiento siempre que quieras y estés donde estés. Funciona con Alexa y Google Home

¿Puntos en contra?

El contenedor para basura me pareció muy pequeño, aunque de todos modos lo mejor que uno puede hacer con este tipo de aspiradoras, es vaciarlas todos los días. No es una decisión que me impida elgirla.

El tiempo de duración de la batería es corto. Si bien puedes alargarlo hasta los 90 minutos, si tu departamento ronda los 100 metros cuadrados no alcanza a pasar de una sola vez. Toma un pequeño descanso para recargar entre medio, una decisión que tampoco es tan terrible y si quieres puedes ir controlando a través de la app.

¿A favor?

Diseño extra delgado: realmente puede acceder a lugares que las demás aspiradoras no pueden, como debajo de camas y de sillones, aunque sean un poco bajos.

Más silenciosa que, al menos, mi anterior aspiradora.

Una mopa excelente. Limpia mejor que al menos otras dos que he probado. De todas formas, esta es una manera de ir manteniendo limpia, no reemplaza a un aseo profundo pasando mopa por toda la casa.

Sistema Aqua Force : friega el suelo mientras aspira, para eliminar así incluso las partículas más finas.

Animal Turbo Brush: Cepillo con diseño especial en forma de V, que le permite capturar eficazmente todo tipo de suciedad y el pelo de las mascotas, minimizando los enredos.

Contenido de la caja

Un robot aspirador Rowenta Explorer Serie 60.

Una base de carga.

Adaptador de corriente.

Dos cepillos laterales.

Filtro de alta eficiencia.

Depósito de agua.

Dos mopas (1 + 1 de repuesto).

Herramienta de limpieza.

Manual de instrucciones y guía rápida.

Nota: ⭐⭐⭐⭐★

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 17 de agosto de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.