Nespresso Vertuo Next: versátil, eficiente y un café más espumoso

Estas nuevas Nespresso sorprenden tanto por lo estético como por lo funcional. En lo primero, destaca por ser un poco más grande —sobre todo más alta— que los modelos anteriores, aunque su gran novedad es que sus cápsulas son totalmente distintas a las que ya conocíamos.

Más grandes y redondas que los ya clásicos “dedales” de las otras Nespresso, estas nuevas cápsulas no solo son distintas en su forma: además de poder elegir entre varios sabores y potencias, ahora se puede escoger también entre distintos volúmenes. La nueva línea de cápsulas ofrece cinco tamaños de café, los que van desde el tradicional espresso hasta una jarra para compartir, pasando por varias otras medidas.

Con muy poco tiempo en el mercado, la Nespresso Vertuo Next se caracteriza también por entregar un café mucho más cremoso que el que veníamos probando con las máquinas anteriores. Esto se debe a su sistema llamado Centrifusión, que se supone aprovecha de manera más eficiente el contenido de cada cápsula, lo que al mismo tiempo hace que el café sea naturalmente cremoso y con una espuma más que visible.

Especificaciones

Dimensiones : 14,2 x 42,9 x 31,4 cms

Peso : 4 kg

Depósito de agua extraíble con capacidad para 1,1 litros.

Contenedor de cápsulas usadas extraíble con capacidad para 10 unidades

Calentamiento de agua en 30 segundos.

Cable de corriente: 75 cms.

El primer café

Instalar y comenzar a utilizar esta cafetera es muy fácil. Solo hay que buscar una superficie plana donde ponerla, con un enchufe más o menos cerca y con la altura suficiente para posibilitar su apertura, que es hacia arriba (ojo con ponerla debajo de un estante). El resto, nada del otro mundo: llenar el estanque con agua, hacer el limpiado inicial (que viene indicado en las instrucciones) y luego elegir la cápsula deseada.

De ahí en más, lo único que queda pendiente es dar con el café que a uno más le guste o el más adecuado para cada ocasión. En cuanto a su funcionamiento, aunque tiene un sistema distinto al de las Nespresso anteriores, el tiempo de ejecución es prácticamente el mismo y el acto de preparar uno es igual. Es decir, asegurarse de que la máquina tenga suficiente agua, instalar la cápsula, apretar un botón y esperar tan solo unos segundos para tener listo el café.

Probando y probando

Más allá de las intensidades de las distintas variedades de café disponibles, lo realmente novedoso de experimentar son los diferentes tamaños de café. Porque con este nuevo sistema es posible preparar desde un espresso de tan solo 40 ml hasta un tazón de 230 ml, pasando también por el espresso doble de 80 ml, el lungo de 150 ml y la ya mencionada jarra de 535 ml.

Todo estos cafés se preparan instalando la cápsula correspondiente en la máquina. El resto se hace solo y siempre muy rápido.

Por otra parte, la gran particularidad de la Nespresso Vertuo es que produce un café más cremoso y vaporoso que las anteriores Nespresso. De hecho, muchas veces la espuma obtenida hace pensar que el café viene con leche añadida, pero no es así. Sobre este punto, el fabricante recomienda agregar la leche antes del café, para así obtener una mejor mezcla.

El uso diario

Más allá de lo que ofrecen las nuevas cápsulas de la Nespresso Vertuo, hay más características que la hacen muy cómoda y amigable en su uso diario. La principal es que al ser una máquina más grande, con una mayor capacidad para almacenar agua y también para recepcionar las cápsulas ya utilizadas, uno puede preparar muchos cafés antes de tener que volver a rellenar el estanque de agua o sacar las cápsulas ya usadas. De esta forma, la promesa de un buen café que se obtiene en pocos segundos se cumple siempre a cabalidad.

Por otra parte, hay que destacar que esta máquina, al terminar de hacer cada café, corta inmediatamente su flujo de agua, por lo que prácticamente no gotea. Eso ayuda a que no se junte líquido en el sumidero (que además por ser exterior es muy fácil de limpiar y vaciar) ni en el compartimento de las cápsulas usadas. Es decir, la Nespresso Vertuo es aún más limpia que sus predecesoras.

Con la aplicación

Si se tiene wifi en casa o en el lugar donde se instale la máquina, más un teléfono inteligente, podemos bajar la aplicación de Nespresso y luego vincular el celular a la cafetera. De esta forma, y siguiendo las instrucciones de la app, podemos inscribir la máquina y mantenernos al tanto de las novedades en cuanto a cápsulas, actualizaciones, funcionamiento y más. Pero claro: si se prefiere usar de forma análoga no hay problema alguno. La app no es indispensable en su funcionamiento.

Veredicto Práctico

La Nespresso Vertuo no solo es una máquina más grande sino que también más eficiente y versátil. Lo primero porque tiene más autonomía de tazas, de agua y de cápsulas usadas. Además, es mucho más limpia y no requiere de tanta mantención. Y es también más versátil porque permite preparar varias medidas de café, sin quedarse solo en los pequeños espressos que, por alguna razón, hay gente a la que no les gustan para nada. A todo esto hay que sumar lo más importante, su café, más grueso y cremoso, que resulta muy agradable de beber en cualquiera de sus variedades.

Al final, se sumó por todos lados con esta nueva máquina. Aún así, para el desayuno del fin de semana yo sigo prefiriendo y usando mi Moka Bialetti de toda la vida.

Nota: ⭐⭐⭐⭐⭐

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 30 de noviembre de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.