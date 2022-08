18 artículos para renovar y organizar tu dormitorio (sin gastar de más)

Es posible que tu pieza sea tu espacio favorito de la casa: no hay nada mejor, después de un largo día, tirarse en la cama entre mantas y almohadas. Pero así como la amamos, también la desordenamos y muchas veces termina siendo el espacio más caótico de la casa. Como esa esquina donde esta una silla con toda la ropa que está en el limbo, ni tan sucia como para lavarla pero tampoco tan limpia como para devolverla al clóset.

Por supuesto, para mantener ordenada y bonita tu habitación se necesita tiempo y determinación, pero también productos que te lo faciliten: objetos que le aporten personalidad y carácter al espacio más íntimo de tu hogar.

En el siguiente listado podrás encontrar artículos que te ayudarán tanto a mantener el orden en tu habitación como también a aportar comodidad y funcionalidad. ¿La inflación ha postergado la remodelación de tu dormitorio? No te preocupes, que además nos concentramos en elegir productos de precio más bien accesible, al alcance de casi cualquier presupuesto.

1. Cajas organizadoras

Este ítem es más que bienvenido en cualquier dormitorio. Las diferentes cajas y organizadores son una forma fácil de clasificar ciertos artículos —como la ropa, los zapatos, accesorios, recuerdos u otros— que son indispensables para nuestra vida pero que no queremos que queden a la vista. Aquí hay algunos modelos que se pueden adaptar a distintos gustos y dimensiones.

Organizadora Brando Azure 14 litros

Caja de plástico Casaideas con tapa de bambú 13 litros

2. Organizador de sostenes Casaideas

Este organizador de tela fue diseñado específicamente para organizar los sostenes en tu cómoda o clóset —algo que suele ser una pesadilla— y de esta forma aprovechar mejor el espacio. Es de algodón y bambú y sus dimensiones son 28x28x11 cm.

3. Organizadores para cajón de ropa interior

Con estos separadores podrás ordenar al fin el caos que reina en tu cajón de la ropa interior. Simplemente se despliegan y separan cada prenda, para que sea muy fácil encontrarla. También sirve para joyería y otros accesorios.

4. Canasto colgante para repisas Rayen

Con este canasto puedes aprovechar con más inteligencia el espacio en tu closet, sin tener que desarmar cada vez tu pila de poleras o sweaters. Es una sencilla manera de optimizar los centímetros y de dejar a mano todo un grupo de artículos. Qué mejor. Sus medidas son 30 cm x 15 cm x 25 cm.

5. Perchero metálico doble Mundo Online

Un perchero puede ahorrarte tiempo en las mañanas, ya que es quien sostiene el atuendo que llevarás el próximo día. También puedes dejar más a mano ciertas prendas que estés utilizando recurrentemente, de manera de crear nuevas propuestas e inspiraciones. Ideal para habitaciones que no cuentan con closet, o los que tiene son muy estrechos. Es una inversión, pero vale la pena. Sus medidas son: 110 cm x 54 cm x 150cm

6. Silla Eames DSW Metinca

Cuesta imaginarse un dormitorio sin la presencia de ella. Aunque es un mueble que normalmente figura en livings o comedores, una habitación no es tal si no cuenta con una silla, ya sea para leer, para trabajar o simplemente para dejar la ropa. Este modelo clásico y a la vez moderno combina muy bien en casi cualquier ambiente.

7. Bolsa de almacenamiento para cama

Este invento es la solución para todas aquellas personas que pierden el control remoto en la pieza, no saben dónde dejan sus libros, el celular se les desaparece o nunca encuentran sus lentes de lectura. Con este estuche de tela, que se pone bajo el colchón, nada volverá a extraviarse. Perfecto para quienes pasan el fin de semana acostados, también se puede utilizar en sillones o sofás.

8. Jarro de Agua La Rochere 750 ml

Esta elegante jarra tiene un look que evoca un encanto campestre. Perfecta para usar a diario, en especial durante las noches o las mañanas, puedes tenerla con agua fresca para esos momentos de sed nocturna o matinal, sin que haga falta levantarse al baño o la cocina. Estilo y utilidad.

9. Vaso de vidrio panal Love Home

Este vaso combina a la perfección con el jarro de arriba, pero también funciona muy bien por sí solo. Su pequeño panal en la parte inferior le da un toque que no hará saber mejor tus remedios ni pastillas para dormir, pero sí hará relucir tu velador.

10. Luz led con sensor de movimiento

Si eres de los que siempre se levanta de noche al baño, o de quienes gustan de dormirse con una luz tenue, esta lamparita —que se pone a un costado de la cama— podrá hacer maravillas. Con su sensor de movimiento, se prende automáticamente cuando pasas cerca de ella y se paga después de 20 segundos si es que ya no estás, pero además tiene una modalidad para permanecer encendida de manera continua. También sirve para closets profundos o baños. Lo mejor es que no usa pila y solo hay que recargarla mediante un enchufe USB.

11. Parlante inalámbrico Anker Soundcore Motion B

Un parlante siempre va a ser útil en cualquier espacio de la casa —incluso en el baño, para cantar en la ducha—, pero en un dormitorio puede hacer la diferencia. Basta ya de escuchar música desde las chillonas bocinas del celular: para alcanzar el relajo máximo antes de dormir, para obtener energía y ánimo en las mañanas con tus canciones favoritas o para acompañarte mientras ordenas y haces el aseo, un parlante sobrio como este —que tiene una de las mejores calificaciones en Falabella— le dará clase y ambiente a tu pieza.

12. Set 2 almohadas viscoelásticas Rosen Memory Max Basic

Definitivamente, dormir con una almohada viscoelástica significará un antes y un después. Al ser de espuma de alta densidad, es capaz de adaptarse a tu cabeza y cuello, proporcionando mayor firmeza al resto del cuerpo. Claramente, una inversión a favor del descanso y comodidad, que también agradecerán tus visitas (1313). Dimensiones: 42 x 62 cm

13. Repisa de melamina Just Home

Si estás justo de espacio pero eres aficionado a la lectura o a tener muchos adornos, esta es una buena solución para incorporar tus intereses en la pared de tu habitación. Además le añade un efecto interesante, puesto a que los libros se verán como si estuvieran levitando en el muro. Dimensiones: 25 x 60x 3,8 cm

14. Espejo flotante Vigo 30x90 cm

Un espejo, además de entregarnos un punto visual en el que nos podemos ver de cuerpo entero, también causa un poderoso efecto de luminosidad y expansión en un dormitorio. La luz se reproduce y da la sensación de que la pieza es más grande de lo que realmente es. Y aparte, puedes mirarte todas las mañanas para chequear tu atuendo.

15. Bajada de cama DIB Dhethnic

Una bajada de cama es importante, sobre todo para los y las más friolentos. Gracias a esta alfombra tus pies no se enfrían al tocar el piso antes de ponerte tus pantuflas o zapatos. Pero no solo eso: también entregan personalidad, orden y color a tu habitación. Este modelo es de algodón y fabricado en la India. Dimensiones: 60 x 90 cm.

16. Herramienta para hacer la cama

Este aparato no le da ningún look especial a tu dormitorio, pero sí ayudará más de lo que crees a que tu cama, que es el centro gravitacional de la habitación, quede siempre perfectamente extendida, tal como si estuvieras en un hotel. Con él puedes levantar fácilmente el colchón para insertar las sábanas o bien empujarlas para que queden estiradas en su máxima expresión. Hay que mantenerlo guardado, porque no es nada lindo, pero con su ayuda te ahorrarás varios dolores de cuello y de espalda.

17. Manta SoHome Pillows

Las mantas nunca están demás en el dormitorio. Como lo dijimos acá, son la mejor compañía durante el invierno. Para que no irrumpan demasiado en tu espacio visual, puedes preferirlas en colores neutrales como este, para que combinen fácilmente con tu paleta de colores. Dimensiones: 125 x 150 cm

18. Toalla turca Brando

Puede que sientas que no las necesitas, hasta que la tienes y la ves en acción. Las toallas turcas son de alta utilidad, además de versátiles, puesto a que son livianas, de secado rápido, amigables con el medioambiente, hipoalergénicas y muy absorbentes. Apoyadas en una silla o en tu misma cama, le darán mucha elegancia a tu dormitorio.

En tu habitación puedes usarlas como mantas, sobre todo en verano, ya que son ligeras, pero también resultan excelentes como toallas de playa, de piscina, como soporte para un picnic o básicamente para lo que necesites. Esta es 100% de algodón.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 3 de agosto de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.