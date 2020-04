5 títulos para no jugar solo

Es entendible: los videojuegos han tenido un boom en estos días de confinamiento doméstico. Porque no solo proporcionan entretenimiento por varias horas, sino que también funcionan como un escapismo, capaz de entregarnos pequeñas gratificaciones que pueden cambiar nuestro estado de ánimo durante el día. De hecho, las generaciones más jóvenes sociabilizan con sus pares a partir de juegos en línea donde, además de divertirse, conversan con sus amigos.

Pero hay un tipo de videojuego que es especial para los momentos actuales, especialmente para aquellas personas que no tienen la posibilidad de jugar en línea. Son los llamados videojuegos cooperativos, esos en que es posible jugar de manera local, con dos controles, y disfrutar simultáneamente de distintos tipos de aventuras. Existen desde los albores de la historia de los videojuegos, tanto en salones arcade como así también en las primeras consolas domésticas, como el Pong.

He aquí entonces una pequeña lista —hay muchos más— de títulos descargables para jugar utilizando la misma consola, y que son garantía para pasar un buen rato con la pareja o con los niños, sin necesidad de estar conectado en línea y, por supuesto, lo más importante: sin salir de casa.

1. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 2017)

El juego de carreras arcade por excelencia. La saga Mario Kart ofrece entretenidísimas competencias de velocidad y control vehicular inmersas en el universo de los personajes icónicos de Nintendo. El juego es pura diversión: no se apega para nada a la realidad, hay armas (como conchas y cáscaras de plátano) para atacar a los contrincantes y eso ayuda mucho a que las risas por alcanzar el primer lugar estén aseguradas. Se puede volar, andar bajo el agua y todos los circuitos –junto a los karts y a sus respectivos personajes– tienen su encanto y gracia en particular.

En cuanto al factor multijugador, el Mario Kart 8 Deluxe permite jugar por supuesto en línea, pero también tiene un modo cooperativo de manera local. Así, hasta cuatro personas, con sus respectivos controles, pueden jugar en la misma habitación utilizando la misma consola. Mario Kart 8 Deluxe está disponible de manera exclusiva para la Nintendo Switch.

2. Cuphead (StudioMDHR, 2017)

Este hipnótico juego independiente fue desarrollado inicialmente de manera exclusiva para la Xbox One y posteriormente se ha ido abriendo a otras plataformas. Cuphead es un juego que presenta un fuerte atractivo visual retro a partir de su dirección de arte, que se inspira fuertemente en las caricaturas clásicas de los años 30, particularmente, de las creaciones de Max Fleischer y los primeros personajes de Walt Disney. Eso genera un entorno sumamente colorido y surrealista que bien vale la pena experimentar.

La mecánica es sumamente sencilla: Cuphead es un juego de plataformas para uno o dos jugadores donde el objetivo es ir recorriendo diversas etapas, mientras se va disparando a distintos enemigos y obstáculos, hasta llegar al boss de cada una de ellas, siendo el último de ellos el mismísimo diablo. Al principio el juego puede parecer difícil, pero si se juega de a dos las posibilidades de éxito son muchísimo mayores. Cuphead es una joya visual única, de mecánicas simples, disponible para Xbox One, PC, MacOS y Nintendo Switch.

3. A Way Out (Hazelight Studios, 2018)

No tan conocido, este particular título de acción y aventura está especialmente diseñada para ser jugado entre dos personas, a pantalla dividida y con vista en tercera persona. De hecho, no posee una modalidad single player. Inspirado en películas como Fuga de Alcatraz, Sueños de fuga y la serie televisiva Prison Break, este juego plantea el objetivo de un escape carcelario entre dos convictos y, posteriormente, evitar a las autoridades.

Lo interesante es que el título obliga a los jugadores a ser estrictamente colaborativos entre ellos con el fin de lograr los objetivos que se presentan. Ese es, finalmente, el desafío en una aventura sumamente bien estructurada, con varios cambios de ritmo y mecánicas. Está llena de mini juegos —desde duelos de instrumentos musicales hasta competencias deportivas y gallitos— que van sazonando la acción. Sus creadores la han definido como una “aventura emocional”, gracias además a su fuerte enfoque narrativo. Interesante, entretenido y una gran experiencia para jugar entre dos personas.

4. Rayman Legends (Ubisoft Montpellier, 2013)

Es cierto, hay muchos juegos de la saga de Mario que pueden ser jugados de manera colaborativa. Y recomendamos cada uno de ellos, sin duda, pero este similar juego es mucho más divertido. Rayman es un icónico personaje creado por el gigante francés Ubisoft. Debutó en 1995 y lleva varias secuelas y reinvenciones a su haber, todas basadas principalmente en las mecánicas de los tradicionales juegos de plataforma de la época. Y las últimas ediciones de la saga son probablemente las mejores. En forma particular, el Rayman Legends.

El juego tiene a nuestro titular protagonista quien, junto a su grupo de amigos (jugables), debe avanzar distintos niveles, derrotar variados enemigos y lo más importante: recolectar lums para desbloquear nuevos mundos. Todo con un fuerte acento en el ritmo musical de la acción. Hasta cuatro personas pueden jugar localmente de manera simultánea y la experiencia es alegre, visualmente maravillosa y altamente gratificante. Rayman Legends está disponible para descarga en todas las plataformas.

5. Borderlands 3 (Gearbox Software, 2019)

Esta saga de ciencia ficción caricaturesca, con personajes estrambóticos y disparos en primera, tiene como gran objetivo la recolección de armas. Literalmente millones de armas distintas que se van sumando al arsenal de cada jugador, con el fin avanzar en las etapas del juego y en los cada vez más difíciles bosses al final de ellas. Hay múltiples tácticas y combinaciones posibles. En ese sentido, además de un juvenil sentido del humor, el juego siempre se mantiene fresco en sus objetivos, cuya clave es el concepto de loot, es decir, la recolección de ítems durante el juego.

Vía pantalla dividida, los jugadores deberán combinar astucia y juntar fuerzas no solo para ir avanzando sino que también para derrotar a poderosos enemigos. La saga además sazona los combates con conducción de vehículos y elementos de juego de plataforma, aunque el foco sin duda será el comparar armas y gozar con sus características. Borderlands 3 vendió cinco millones de copias en apenas cinco días y está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Windows y MacOS.

Bonus Track: no podían quedar fuera de esta lista los fundamentales juegos de Lego. Ideales para todas las edades, están diseñados para ser jugados de manera colaborativa. Lo mejor es que existen múltiples escenarios: Batman, Avengers, Jurassic Park, Star Wars, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Indiana Jones y mucho más.