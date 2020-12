6 Consejos para seguir con tu vida social en plena pandemia

Fin de año en Chile, durante mucho tiempo fue sinónimo de fiestas, ya sean los cumpleaños de octubre, noviembre o diciembre y luego viene el dúo dinámico: Navidad y Año Nuevo. A eso, se le sumaban el carrete de fin de año de la empresa, las juntas de amigos secretos –odiados por muchos– y la temporada de matrimonios, ya que usualmente los enamorados prefieren contraer nupcias en días templados.

Lo quieras o no, a raíz de la pandemia, el calendario social del chileno promedio cambió. Son tiempos raros, donde dependemos de la adaptación y la obediencia para superar esta emergencia sanitaria. Pero además de esto, dependemos del ser un buen ciudadano, es decir, no solo me cuido para estar sano yo como individuo, sino que para proteger a mi familia, mi vecino y en general a la comunidad.

Tras el alarmante aumento de casos, y la temida segunda ola, el ministerio de Salud determinó que la mejor medida para evitar aglomeraciones –y así potenciales contagios– fue la declaración de retroceder en el plan Paso a Paso durante al menos hasta el próximo 4 de enero y luego evaluar.

“Ha ido aumentando el número de casos producidos por coronavirus. En el informe de hoy se detecta un aumento del 18% de los casos nuevos diagnosticados. Dado la cantidad de habitantes de la RM esta cifra es de muy alto impacto y nos preocupa muchísimo”, declaró el ministro de Salud, Enrique Paris este lunes.

¿Qué se puede hacer?

El Paso 2, correspondiente a Transición, se traduce como una etapa en la que vuelven las cuarentenas los fines de semana. Pero no solo eso: está prohibido el funcionamiento de gimnasios, cines, teatros y los viajes interregionales.

El comercio durante esta etapa sí podrán atender, es decir, estarán abiertos supermercados, farmacias y otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos, además de centros de salud y establecimientos de servicio público.

El comercio no esencial, podrá funcionar durante los días de semana -lunes a viernes- y con trabajadores que vivan en una comuna en Fase 2 o superior.

La nueva medida de restaurantes

Uno de los gremios más afectados durante esta pandemia a nivel nacional es el gastronómico, y como una forma de solidaridad con este sector, el gobierno decidió hacer una modificación específica al Paso 2 en cuanto a restaurantes, cafés y análogos quienes podrán atender público solo en terrazas y lugares abiertos, asegurando al menos 2 metros de distancia entre las mesas.

La estadía máxima que se puede tener en estos recintos es de 2 horas y se exigirá una ventilación natural permanente. Es decir, de lunes a viernes puedes hacer vida social en un restaurante con terraza. Durante el fin de semana no.

Tips para compartir en fin de año (durante tiempos de Covid-19)

Reiteramos, que este fin de año de seguro será distinto para todos, sobre todo porque la agenda social de cada uno se pausa a medida que van brotando más casos. Es importante tomar conciencia que antes de hacer vida social, tomes los resguardos pertinentes, de forma de que tú y los demás puedan pasar un buen rato, pero siendo cautos y prudentes. Ignacio Silva, Infectólogo y Académico de Dirección de Postgrados Facimed de Usach, entregó algunos tips a Práctico que puedes poner en marcha.

1. Opta por restaurantes con terraza espaciosa

“Lo ideal es que si de lunes a viernes quiero salir de la casa, privilegiar lugares con poca gente”, sugiere el infectólogo, ya que la idea principal de este retroceso es evitar aglomeraciones y lugares concurridos. El académico propone que “en los restaurantes se podrían implementar algún aforo menor al que ya tenían en esta fase dos”, esto debido a que “que en algunos casos de restaurantes tienen solo las terrazas habilitadas, pero estas están muy cercas lo cual se pierde la distancia y aumenta la probabilidad de contagio entre los asistentes”. Todo esto se debe a que al ir a un restaurante, te sientas a comer sin mascarilla, y si bien el académico apunta que es una buena medida para la reactivación del sector gastronómico, “hay que tener las precauciones básicas y ser bien fiscalizadas”.

2. Prefiere los espacios abiertos para juntarte con tus amigos

Probablemente durante estas dos semanas, las instancias de socialización con amigos se ejecuten de Lunes a Viernes en Santiago debido al Paso 2, mientras que en regiones que se encuentran en Paso 3 o Paso 4, pueden hacerlo durante en fin de semana. Sea como sea, la recomendación del profesional si es que te juntas con amigos, es que se haga manteniendo una distancia adecuada. “Ojalá siempre sean al aire libre y con mayor distanciamiento y harta ventilación”, porque esto disminuiría considerablemente el contagio.

Otro punto importante es “elegir bien con quién me juntaré” porque lamentablemente así es como se propagan los contagios en la población más joven: el amigo del amigo dio positivo y así es como las cifras en la población joven han ido en aumento. “Si en la primera ola la edad promedio de los pacientes enfermos diagnosticados era de 54 años, el promedio actual es sólo de 39 años”, apuntó el ministro Enrique Paris el día lunes, y agregó que este era un mensaje específico para las personas jóvenes. “Es evidente que el mayor motor de contagio está entre los 20 y 40 años edad y vemos que es la población que menos se cuida y puede llevar el virus a los adultos mayores”, emplazó el jefe de la cartera de salud.

A estas alturas de la pandemia, todos podrán haber escuchado de algún caso donde el amigo del hermano o un amigo de un amigo dio covid positivo. Es una sensación angustiante y por lo tanto el autocuidado preventivo es el mejor aliado para frenar la segunda ola.

3. Si eres población de riesgo…

No significa que tengas que ser un hermitaño y no puedas compartir. En el caso de asistir a un restaurante con terraza, debes ser mas consciente aún. El académico sugiere “revisar que no haya mucha proximidad entre las mesas, andar siempre con alcohol gel y con un recambio de mascarilla en caso de cualquier urgencia”.

También añade que hay que “tratar de elegir bien con quien voy a estar en un lugar donde habrá más proximidad, ideal una persona que se ha estado cuidando y adherente a las medidas”.

4. Elimina a la mascarilla húmeda

Ilustración: César Mejías.

Recuerda, que si la mascarilla se humedece, no debes usarla. “Una mascarilla húmeda, ya sea porque te enfermas, porque llevas mucho rato usándola o hablando con ella —porque la saliva va impactando la tela—, es una mascarilla que se vuelve insegura”, comentó en un artículo sobre uso de mascarillas la enfermera de Clínica Indisa, Solange Astudillo.

“Si una mascarilla quirúrgica se humedece, lo primero que se debe hacer es desecharla porque pierde su efectividad como barrera. En el caso de las mascarillas reutilizables de tela que se humedecen, “lo que tendría que hacer al llegar a la casa, es lavarla”, expresó en ese entonces la profesional y recomendó que en el caso que “este húmeda, en cualquier circunstancia, se considera fuera de uso”.

En momentos de calor, es necesario que tengas recambio de mascarillas en tu bolso, cartera o banano, ya que de nada sirve que te estés paseando con tu mascarilla húmeda. Es como estar con una barrera falsa sobre tu boca.

5. Cuidado en las playas

Si bien en Paso 2 no están permitidos los viajes interregionales, las personas que vivan en región y tengan la oportunidad de estar en un paso más avanzado –como 3 ó 4– sí pueden asistir a lugares como la playa, uno de los lugares favoritos de toda persona que ame el verano y por ende el calor.

“Si yo voy a una playa que es al aire libre y que eso disminuye el riesgo de contagio de manera significativa y con pocas personas, el uso la mascarilla cuando estoy fuera del agua y me preocupo de mantener las medidas básicas preventivas, es bajo el riesgo”, comenta Ignacio Silva, incluso explica que “es menor que en un centro comercial”.

En caso que la playa esté llena de gente, donde no se respete la distancia social o no exista un aforo, “por mucho que tome las precauciones mínimas es muy probable que haya un riesgo significativo de contagio”, dice el académico Usach, “sobre todo si me saco la mascarilla para conversar, para comer o tomar agua”.

El tema de las playas, estaría directamente ligado a la cantidad de personas en un lugar, “ya que en general al aire libre son de bajo riesgo, siempre y cuando se mantenga la distancia física”. Su sugerencia es que “si se logra implementar un sistema de aforo y fiscalizado en las playas el riesgo podría ser bajo”.

6. Respeta las medidas básicas de seguridad en pandemia

Ilustración: César Mejías

Durante estos meses hemos aprendido que el uso de mascarilla, la distancia social y el lavado de manos han sido los grandes escudos que tenemos como personas mientras esperamos el desarrollo de la vacuna.

En estos días, la vacuna del laboratorio Pfizer/BioNTech es la más popular y se habla que podría arribar prontamente al país. Si bien seguimos en la espera, el llamado constante de las autoridades de salud es no aflojar la constancia de las tres medidas claves, porque por el momento, es la única forma que tenemos como población de frenar la curva.

Tal como dijo el pasado jueves 17 la subsecretaria de Salud en el reporte del Minsal: “hoy ya tenemos una vacuna que es el autocuidado”, por lo tanto, no podemos aflojar en el lavado de manos, en la distancia y en el uso de la mascarilla, sobre todo teniendo en cuenta las altas cifras de contagio a las cuales nos estamos enfrentando. Debemos recordar que el uso de alcohol gel o alcohol para desinfectar es para cuando no podemos acceder al lavado de manos, pero los expertos han sido enfáticos en recordar que es extremadamente mejor lavar antes que usar alcohol gel.

Por lo tanto, si vas a restaurantes a disfrutar de un momento, al mall a hacer tus compras navideñas o a lugares concurridos, procura siempre seguir las medidas básicas de seguridad al pie de la letra. Lo bueno, es que hoy en todas partes encontramos tótems con alcohol gel, pero además hay muchos lugares que tienen lavamanos individuales que es una opción aún mejor. Si ves uno, aprovecha de cuidarte.

Rexona ha instalado por ejemplo, nueve de estos lavamanos en distintos lugares concurridos de la Región Metropolitana. ¿Dónde? Estos son los lugares:

Ilustración: César Mejías

1- Mall Plaza Oeste - Av. Américo Vespucio 501, Cerrillos

2- Mall Plaza Egaña - Av. Larrain 5862, La Reina

3- Mall Plaza Vespucio - Vicuña Mackenna 7110, La Florida

4- Mall Arauco Maipú - Av. Américo Vespucio 399, Maipú

5- Virginia’s Burger - Av. Vitacura 7261 , Vitacura

6- Elkika Ilmenau - Hernando de Aguirre 47, Providencia

7- Kechua - Constitución 74, Providencia

8- Lancelot - Av Italia 1559, Providencia

9- Lancelot - Calle 19 de abril , Plaza Ñuñoa