6 tips para cuidar tu pelo en periodo en tiempos de encierro según expertas

La típica barrera de por qué no le dedicamos suficientemente cuidado al pelo tiene relación al tiempo. Nunca hay mucho, sobre todo por los ritmos de trabajo, los panoramas y la frenética vida en general; sin embargo, desde que estamos en cuarentena todo cambió y la ventana de tiempo podría ser una realidad.

Potenciar el autocuidado es una buena forma de pasar la cuarentena y por lo mismo conversamos con dos peluqueras sobre recomendaciones y cuidados de cabello.

1. Lavado

“Creo que no existe un periodo en la vida en la que uno tenga que tomar la determinación de cada cuanto uno debería lavarse el pelo, sea en cuarentena o no en cuarentena. Los procesos son distintos para todos”, comenta en primera instancia la peluquera Gloria Rojas ( IG: @gloriarojas_mua), dueña de Oh la lá! Studio (@ohlalastudio).

“Tengo clientas que ahora no han podido salir -por la cuarentena- y por lo tanto no se les ensucia tanto y ahora han podido hacer lo que yo siempre les decía: que al menos lo hagan día por medio y no todos los días”, dice Glo.

“No hay una respuesta de esto es lo correcto sino que todos tenemos que analizar cuando el pelo necesita que tenga un poco de shampoo para eliminar la grasa que genera”, complementa.

2. Alimentación para prevención de caída

“Según mi experiencia las razones de caída son: estrés, hormonal y alimentación”, explica Roma Carvajal, dueña de Romana peluquería (@peluqueriaromana). “En cuanto a alimentos se recomiendan las legumbres, huevos y alimentos ricos vitamina A (vegetales de hojas verdes) vitamina B6y B8 (Biotina)”, recomienda.

Al consumir alimentos con vitamina A, “se previene la resequedad y hace que el cuero cabelludo genere un poquitito más de cebo”, afirma Glo. Esto quiere decir que al no estar seco, el cabello tiende menos a caerse. Alimentos como la acelga, la espinaca, el kale y el brócoli son ricos en esta vitamina.

“Huevos, nueces, plátanos y tomate”, son algunos de los alimentos que contienen biotina, asegura Glo. Respecto al zinc, este se puede encontrar en espárragos, berenjenas, garbanzos y bananas.

3. Cepillado

“Una recomendación que puede parecer obvia, pero que muchas veces nos falta, es el cepillado del pelo. Uno tiende a hacerse el tomate y muchas veces ni siquiera desenredamos el pelo antes de atarlo”, explica Roma y agrega que “el resultado es que el pelo se vuelve una maraña quebradiza”. Otra sugerencia es dejar secar el pelo antes de amarrarlo.

4. Masajes

“Personalmente he intentado hacerme masajes cada vez que me lavo el pelo”, cuenta Glo, que no significa “que me quedo debajo de la ducha gastando mucha agua ya que me meto a la ducha, me hago el masaje y me lo dejo harto rato”.

La invitación es a usar “todas esas máscaras que probablemente para algún cumpleaños o alguna navidad le regalaron y que nunca las ocuparon: este es el momento para utilizarlas”, dice la peluquera de @ohlalastudio y destaca que siempre se usan de medios hacia las puntas como regla básica.

¿No tienes máscaras? Entonces hazla a tu gusto. “Hay muchas combinaciones. YouTube está lleno de tutoriales”, complementa Roma y menciona que unas de las más populares contienen como ingredientes miel, banana, aceite de coco o paltas.

Ante esto, te dejamos un par de tutoriales que podrían inspirarte:

5. Leer instrucciones

Si estás incursionando con el cuidado de tu cabello es importante leer las instrucciones del producto que uses. “Terminan aplicándose mal los productos o poniendo calor donde no lo necesitan o viceversa”, explica Glo.

Y si lamentablemente no puedes recurrir a una peluquería, el llamado es el siguiente: antes de usar algo, ser consciente y leer más de una vez. Puede cometerse un grave error en el camino, del cual nos arrepentiremos mucho.

6. No usar cualquier producto

La idea principal de esto es “no decaer con la calidad de los productos que usamos”, comenta Roma porque “el shampoo y por sobre todo el acondicionador hacen la diferencia”. De acuerdo a esto, usar cada producto según la clasificación de cabello.

Para pelos normales: “Siempre shampoo y acondicionador de buena calidad (no de supermercado)”, dice Roma.

Pelo graso: “Lavados con shampoos de limpieza profunda o ligeros, transparentes no cremosos. Acondicionadores ligeros cuidadosamente en las puntas, no en los medios”, aconseja Roma.

Pelo seco: “Shampoo y acondicionadores hidratantes, mascarillas caseras. Lavado no muy frecuente. Uso de shampoo en seco si hay mucha incomodidad”, puntualiza la peluquera de @peluqueriaromana.

A raíz de estas recomendaciones elaboramos un listado de productos que podrían interesarte en relación al cuidado capilar y una buena hidratación.

Para cabello fino a normal:

“Es un producto estrella para los pelos finos a normal”, recomienda Glo de Oh la lá! Studio. Limpia suavemente y proporciona un ligero brillo para el cabello. Está formulado con una mezcla de extracto de amla y aceite de semilla de cilantro. Además tiene protector térmico, ideal para el invierno y el uso de secador de pelo.

Para cabellos normales a gruesos:

“Es un shampoo blanco. No es para cabello fino. Este es muy bueno para cabellos que están maltratados”, dice Glo. Esta fórmula contiene argán que brinda suavidad y repone/mantiene el equilibrio esencial de hidratación.

Para cabellos grasos:

“Idealmente se recomiendan shampoo que tengan sulfatos”, explica Glo ya que es lo que realmente quita lo oleoso en exceso del pelo. Este Shampoo es uno de los mejores puntuados según Amazon y preferido por algunos reviewers con cueros cabelludos grasos.

Para cabellos rizados

“Las crespas necesitan shampoos especiales y la gracia de este es que no elimina todos los lípidos del cuero cabelludo porque como el pelo crespo como es más seco que un pelo normal, necesita estos lípidos”, afirma Glo.

Crema de tratamiento

Este tratamiento es bueno en la relación precio/calidad y uno de los favoritos de Glo, ya que se puede usar como mascarilla de hidratación. Este producto está fusionado con aceite de árbol de Moringa, hidratante ácido hialurónico y ceramidas. Lo que hace es suavizar y fortificar las fibras del cabello y mejorar su docibilidad. Es para cabello muy seco o muy dañado.