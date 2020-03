7 Reglas básicas para ejecutar una buena videoconferencia

En medio del avance del coronavirus -actualmente en fase 4- el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, afirmó que esperan aprobar proyectos para regular la forma en que se está trabajar desde la casa, en medio del llamado al distanciamiento social, y para “el cuidado de los puestos de trabajo” bajo de la incertidumbre económica que está generando el virus.

Si eres de los que tiene que realizar videoconferencias para llevar a cabo reuniones laborales, a continuación puedes informarte de las reglas básicas para hacerlo de la forma más sencilla y eficiente.

1. Mientras el fondo sea pulcro, está todo bien

Lo principal de una videollamada es no generar distractores, por lo que al elegir el lugar de la videollamada, debe ser simple. Puede ser tu sofá, la mesa de tu comedor o la mesa de cocina, siempre y cuando no hayan elementos que generen más atención que tú.

Otro punto que debes tomar en cuenta es guardar todo tipo de elemento personal que pueda resultar vergonzoso o que prefieras mantener en privado.

2. Vístete casual

Lo más recomendable para asistir a una videollamada con el dresscode adecuado es escoger tu atuendo como si fueses a tu oficina.

Si tu lugar de trabajo es más lúdico, puedes optar por prendas más casuales. En el caso contrario, puedes optar por estar más cómodo en tu parte inferior, pero más formal desde la cintura hacia arriba.

Jamás te presentes a una videollamada con pijama.

3. Sin miedo

Quizás para los más introvertidos, las videollamadas pueden ser un momento incómodo, sin embargo, una buena forma de pensar en este escenario es que no son los únicos y gran parte de la población mundial se encuentra haciendo teletrabajo.

Perder el miedo es fundamental para que la comunicación fluya y así la videollamada puede tener una duración prudente y eficiente.

4. Iluminación

Para lograr una buena comunicación, necesitas tener una buena iluminación para que se puedan distinguir tus expresiones faciales.

Para Peter Arvai, cofundador y presidente ejecutivo de la compañía de software de presentaciones en línea Prezi, esto es fundamental para las reuniones de su empresa.

“Si puedes, siéntate junto a la ventana para tener la luz en tu cara, eso crea una experiencia mucho mejor para los demás”, comentó a CNN.

Por si desconoces lo que es Prezi, imagínatelo como un Power point, pero online y con distintas herramientas que facilitan la narración de presentaciones.

5. ¿No se conocen? Haz presentaciones

Si estás teniendo una reunión y los demás integrantes no se conocen, es necesario que cada uno se presente. Es esencial que todas las partes se conozcan y se sientan cómodas en la conversación.

6. Elimina los distractores

Que estés en tu casa, significa que puedes hacer las mismas labores que en tu trabajo pero de forma más cómoda, sin embargo, al momento de hacer una videollamada debes estar concentrado al ciento por ciento.

Cuando programes una conferencia, no pongas a cocer alimentos, no laves, no tengas la televisión encendida o cosas por el estilo. Concéntrate en lo primordial: la comunicación de esta reunión.

7. El botón de silencio

Muchos desconocen que dentro de una videoconferencia existe este botón de silencio. Esto quiere decir que mientras no estés hablando, puedes optar por silenciar tu micrófono y así puedes beber tu café sin preocuparte que el resto escuche tus sorbidos.

Este botón también sirve en el caso que se presente una distracción de improviso: que tus hijos se presenten en la videollamada o la aparición algún ruido que genere interferencia.