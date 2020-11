Adiós uñas débiles y quebradizas: cómo cuidarlas correctamente

Muchos y muchas hemos sentido cambios en nuestro cuerpo durante la pandemia. La piel, el pelo y también las uñas se han visto resentidas por el estrés y el encierro, pero existen algunas maneras de reducir el impacto y -más allá de la situación actual- mantenerlas bien cuidadas durante todo el año.

Las uñas son parte de los anexos de la piel y su cuidado no sólo debe tener un fin estético. Aunque no son indispensables para la vida, sí protegen a las yemas de los dedos y también dan la facilidad de tomar los objetos de menor tamaño; pero además pueden reflejar el estado del cuerpo en varias maneras o alertar de problemas más allá de la piel, como anomalías hepáticas, renales o endocrinas, lo que influye en su crecimiento, estado o apariencia.

Uñas sanas

Según describe la Clínica Mayo, las uñas sanas son lisas y no tienen marcas ni surcos; mantienen color y consistencia uniformes y no tienen manchas ni tampoco decoloración, pero con la pandemia, en muchas personas aumentó la manía de comerse las uñas, una patología que técnicamente se denomina “onicofagia” y que no solamente se gatilla en estados nerviosos, sino que también en momentos de aburrimiento.

La manicurista Javiera Kästner (@javikastnerestudio) explica: “Debido al estrés del confinamiento y la pandemia mucha gente ha comenzado a comerse las uñas y los cueritos de los dedos; además, el lavado de manos excesivo y la poca hidratación de la piel, ha hecho que esos casos empeoren con el tiempo”. A ello se suma que, con los cambios de hábitos, también se ha visto alterada la alimentación, ítem esencial para mantener saludables la piel, el pelo y las uñas.

¿La manicure permanente le hace mal a las uñas?

Pero tras el desconfinamiento y el regreso a una vida más cercana a como era hace algunos meses, muchas personas han vuelto a la manicure, incluyendo la permanente que cada día es más popular; una usanza alrededor de la cual existen varios mitos. ¿Hace mal a las uñas o es inofensiva? Javiera comenta: “La manicure permanente en sí misma no es dañina, lo que puede dañar es el mal retiro o mala preparación de la uña antes de esmaltar, por eso siempre deben realizarse los servicios con profesionales o asesorarse de la forma correcta”.

Consejos para el cuidado de las uñas

Independientemente de si seas una de las personas que va sagradamente a “hacerse las manos” con un(a) profesional, o si te preocupas tú mismo(a) de su cuidado sin necesidad de esmaltarlas, es importante considerar los siguientes consejos:

- Siempre seca bien tus manos, para evitar el surgimiento de hongos.

- Evita el cigarro, ya que puede dar un tono amarillento a las uñas.

- Mantén limpia la zona entre la uña y el dedo.

- Evita las limas metálicas, ya que son más agresivas y podrían debilitar los bordes de las uñas.

- Mantén una alimentación balanceada, ya que en ocasiones el déficit de vitaminas puede ser el causante de las uñas quebradizas.

La doctora Carmen Gloria Fuentes, dermatóloga de Clínica Ciudad del Mar, recomienda:

- Hidratarlas con cremas humectantes.

- Evitar el uso seguido de quitaesmaltes tóxicos en personas demasiado sensibles.

- Evitar las uñas acrílicas, ya que usan pegamentos muy fuertes y a veces permiten la aparición de hongos.

Productos:

La velocidad de crecimiento de las uñas de las manos es de aproximadamente tres milímetros al mes, mientras que las de los pies, la mitad, pero todas aceleran su crecimiento durante el verano, por lo que en esta época es más importante que nunca contar con los productos adecuados, y en Práctico elegimos algunos que pueden ayudar al cuidado de tus uñas:

Aceite reparador de uñas, de Essence

Aceite de argán que nutre y protege las uñas y cutículas, evitando su quiebre y devolviendo su aspecto saludable.

Pack guante/bota humectante, de Imagispa

Contiene karité, queratina, vitamina e y urea, para evitar la deshidratación, proteger de agresiones externas, proteger y fortalecer las uñas, prevenir el envejecimiento y humectar la piel.

Crema para cutículas, de Burt’s Bees

Tratamiento intensivo y natural que nutre y humecta manos y cutículas.

Nail Polish Remover Pads, de Mavala

Discos impregnados con quitaesmalte extra suave, que eliminan el esmalte fácilmente sin secar la uña.

Lima Speedy White Recta, de Mia Secret

Lima diseñada para eliminar, dar forma y definir las uñas de manera rápida.

Cortauñas, de Beter

Con un ángulo de corte curvo, respeta la forma natural de las uñas.