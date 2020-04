Ahora que no podemos viajar: ¿qué hacemos con nuestras millas?

Las fronteras están cerradas y por el momento desconocemos hasta cuándo. El Covid-19 ya se instaló en occidente y mientras no haya una vacuna, todos han tenido que pausar sus viajes, ya fueran de placer o de negocios.

Si tu cuenta de LATAM cuenta con muchas millas, quizá cuánto tiempo pase antes de que puedas usarlas arriba de un avión. En este artículo te mostraremos qué es lo que puedes llegar a canjear con ellas fuera del mundo de los vuelos.

“Durante estas últimas semanas", indican desde la línea aérea, "hemos aprovechado de mejorar la experiencia digital del catálogo a un formato más moderno, aumentando la cantidad de productos a disposición de nuestros socios”.

Actualmente, el catálogo de LATAM cuenta con 4500 productos disponibles, divididos en más de 190 subcategorías, que van desde electrodomésticos y bicicletas hasta gift cards, vinos y joyas, por nombrar algunos.

Entre sus novedades, está la alianza con Amazon, que permite canjear productos de su infinito catálogo. Al ingresar en este sitio, debes descargar una extensión compatible con Google Chrome y luego autentificar tu usuario de LATAM. Una vez efectuados estos pasos, podrás acceder al sitio oficial de Amazon con la particularidad de que, en vez de pagar con dinero, podrás comprar tu producto en millas.

Una vez que descargues la extensión en Chrome, podrás acceder a los productos de Amazon.

Una de las últimas tiendas en unirse es Depto. 51. “Tienen distintas alternativas en diseño y decoración a las que nuestros socios pueden acceder a través de sus millas”, comentan desde LATAM.

Práctico vitrineó algunas alternativas y, si tienes un cumpleaños próximo o te quieres dar un gusto sin gastar de más, échale un vistazo a este listado.

1. iPhone 11 Pro 256 GB Oro en MacOnline

Es uno de los mejores teléfonos del mercado. Fusiona un alto procesador además de un vanguardista diseño y ostenta una de las mejores cámaras en un celular: y no sólo tienes una, sino tres: ultra gran angular, gran angular y telefoto. Eso no es todo, ya que es capaz de grabar en calidad 4K a 24, 30 y 60 f/s.

2. Perfume Calvin Klein CK Unisex 100 ml

Una fragancia que se ideó para todos. Sí: es para hombres y también para mujeres. Se trata de un perfume de la familia cítrica, por lo que combina con todo aquel que esté en búsqueda de un aroma fresco y no empalagoso. CK One se lanzó en 1994 y fue creada por Alberto Morillas junto a Harry Fremont.

3. Perfume Paco Rabanne Lady Million 80 ml

Se trata de un gran favorito de las mujeres y desde la misma marca lo catalogan como un perfume para seducir. Tiene un aroma dulce, ya que contiene neroli, limón de Amalfi y frambuesa, mezclados con flores como jazmín, flor del naranjo africano y gardenia. Idealmente, se debe vaporizar en la parte interior de las muñecas, detrás de los lóbulos de las orejas y de las rodillas.

4. Asistente de voz Google Home mini

Si eres una persona dispersa y olvidadiza, Google Home podría ser tú fiel compañero. Este asistente de voz tiene conectividad Wi-Fi integrada, reconocimiento de voz y soporte de domótica. ¿Qué significa esto? Podrás obtener ayuda personalizada para organizar tu agenda, recordatorios, noticias y mucho más.

5. Cámara deportiva GoPro Hero 7

Esta es una de las cámaras favoritas para aventureros y deportistas. Un modelo resistente y sumergible, que permite grabar videos en 4K y sus fotos en WDR tienen una nitidez superior. Tiene una pantalla táctil intuitiva y los archivos se transfieren directamente a la aplicación GoPro, para que puedan ser compartidos con facilidad.

6. Gift Card Ripley de $100.000

¿Tienes que hacer un regalo importante y no tienes dinero? Canjear por una gift card en Ripley es una excelente opción. Estas tarjetas pueden ser utilizadas en tiendas Ripley de manera parcial o completa: o sea, se pueden hacer varias compras hasta completar su saldo total.

7. Gift Card Depto 51 de $30.000

Para los fanáticos de la decoración y los espacios, existen tres opciones de canje en Depto 51, tienda que destaca por su originalidad dentro de las tiendas online chilenas. Puedes encontrar gift cards de $30.000, de $50.000 y de $100.000, estas últimas por 12.090 y 24.190 millas respectivamente.

8. Grand Theft Auto GTA V PS4

Esta es la quinta entrega de la exitosa saga de videojuegos sandbox desarrollada por Rockstar Games. En esta edición, el jugador se desenvuelve en Los Santos, una soleada ciudad en declive, que lucha por mantenerse a flote en una era de incertidumbre económica y realities baratos. Es un juego que mezcla historia y jugabilidad, algo que ha conquistado a millones de fans a nivel global.

9. Dron Cámara Hd Gps 2.4ghz SJRC

Para los que se quieran aventurar en el universo de los drones, esta podría ser una excelente alternativa. Este ejemplar posee una cámara de alta definición de 720p con las que puedes obtener imágenes aéreas de calidad, con GPS incorporado y que, con el modo “sígueme”, permanecerá sobre ti automáticamente. Su batería inteligente permite hasta 15 minutos de vuelo sin interrupciones.

10. Consola Playstation PS4 Megapack 6 negro

La consola PlayStation 4 slim, de Sony, es más pequeña, más liviana y más eficiente en energía que la PS4 original. A pesar de su diseño más pequeño, tiene el mismo rendimiento de los modelos anteriores y es más silenciosa. La oferta incluye tres juegos en formato Blu-ray: Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Days Gone y Grand Theft Auto V Premium Edition. Eso no es todo, también incluye un FORTNITE Voucher, y un cupón de tres meses para PlayStation Plus.