Cómo celebrar Halloween sin salir de casa

hace 52 minutos

Salir a buscar dulces puerta a puerta no será posible este año, al menos no lo recomienda la autoridad sanitaria. Pero para que niñas y niños no se queden sin celebrar esta fiesta, dos expertas en educación proponen actividades para divertirse, disfrazarse y golosinear de forma segura.