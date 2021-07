Consejos y productos para enseñarle a tu perro a hacer pipí

Un video se hizo viral hace un par de días. Se trataba de un perro que, en pleno discurso de Susana Prieto, una intendenta de Jujuy, Argentina, levantó su pata y se hizo pipí sobre ella. Y aunque el animal se hizo famoso en las redes, esta anécdota nos demuestra lo aleatorio que algunas veces puede resultar la ida al baño de un can.

Por mi parte, hace casi dos meses adopté un perro que tiene poco menos de un año, justo en la transición de cachorro a adulto. Y aunque tuve mucha suerte, porque efectivamente controla sus esfínteres y espera con ansias las salidas de la mañana, tarde y noche para hacer sus necesidades, sí tuve que sacar del departamento una alfombra que los primeros días escogió como baño.

Por eso me pregunté: ¿qué hace que un perro elija un lugar y no otro para hacer pipí? Carolina Rodríguez, adiestradora canina profesional, dice que no existe sólo una respuesta para esa pregunta. “Hay muchas razones. Puede que elijan hacer sobre una alfombra que está media escondida en la casa, porque cuando hacen se sienten vulnerables, o sólo porque les gusta la superficie. Varía mucho según cada perro”, responde la profesional.

Lo que sí: los perros son los únicos animales de compañía que piden nuestro permiso para vaciar sus tripas y, por lo mismo, pueden aprender y adaptarse a nuestra agenda (para bien o para mal).

Más cariño, menos retos

Lo primero es tratar de entender cómo funcionan sus pequeñas cabezas. Para los perros existe una zona de seguridad, conocida como core area, es decir, su espacio principal, el lugar en el que comen, juegan y duermen. Generalmente, ellos evitan hacer sus necesidades en ese mismo lugar. Por lo tanto, si uno vive en un departamento y queremos que nuestros amigos se acostumbren a hacer afuera, lo que hay que hacer es transformar la casa en un lugar de intimidad para ellos.

“La idea es convertir toda la casa en ese espacio íntimo, poniendo camitas, jugando con tu perro allí, dejándoles trabajos de olfato en el lugar, transformando todo el hogar en en su core area”, explica Rodriguez. Los puzzles de la marca Nina Ottoson son perfectos para dejarlos por la casa, estimular su olfato, su creatividad y que empiecen a reconocer los espacios como esos lugares seguros que necesitan.

Puzzle para perros Nina Ottosson Twister Nivel 3

Si queremos establecer rutinas diarias con ellos, es bueno que al principio, al sacarlos de la casa, les demos un premio cada vez que hacen afuera y así generar una asociación positiva.

“Si cada vez que hace afuera recibe un premio o un cariño, se acostumbran incluso a avisar”, dice Carolina. “Eso sí, no hay que exagerar, porque algunos, cuando ya no reciben premio, lo pueden interpretar como un castigo”, dice Carolina. Para ese objetivo son muy útiles los snack Tributo, unos de los más saludables del mercado: están hechos a partir de salmón, verduras, vacuno, frutas, kéfir, mantequilla de maní y caldo de hueso. El olor y el sabor los volverá locos.

Snacks para perros Tributo 100 gr

Cuántas veces sacarlos

No hay un número de salidas estándar. Cada perro tiene necesidades particulares, pero en el caso de los cachorros, Carolina señala que “después de comer, jugar y dormir sí o sí van a hacer pipí. Hay que estar atento siempre a esas tres actividades y sacarlo la mayor cantidad de veces”, dice.

Esos trucos añejos, como pasarle la cara al perro por su pipí para que aprenda a no hacer en ese lugar, ya no se usan. “Eso genera miedo en ellos”, advierte Rodríguez. “El mayor problema con eso es que se rompe el vínculo, y cuando el perro tiene miedo porque lo retan o le pegan, pierde creatividad”. Según ella, después de esas acciones muchos perros empiezan a hacer sus necesidades a escondidas, porque lo vinculan con algo malo o incluso llegan a comerse sus propias heces para desaparecer la evidencia.

Otro mito a romper es el de ponerles sus heces sobre los pañales de suelo. “Los perros son muy limpios y no volverán a hacerlo en un lugar donde el olor sea fuerte”, dice la experta pero recomienda de todas maneras dejarles un baño de emergencia a nuestras mascotas. Aunque estos tienen hábitos y están adaptados a nuestra agenda, lo mejor es que exista un SOS en caso de que nos atrasemos en llegar a la casa, por ejemplo. “No es bueno que los perritos aguanten”, dice Carolina. “Cada vez que el perro haga sobre el pañal, éste se debe cambiar al tiro”, recomienda.

Las alfombrillas que la especialista ha usado son las Chao Pipí, unos pañales educadores que tienen fijaciones autoadhesivas y son súper absorbentes.

Alfombrillas absorbentes Chao Pipí 30 unidades

Sobre los limpiadores que prometen eliminar los olores, Rodríguez dice que ella no ha encontrado un producto que realmente funcione. Pero recuerda el caso de una de sus estudiantes, donde el perro macho marcaba la pata de una cama todos los días. Lo que tuvieron que hacer fue resignificar el lugar: taparon el soporte con papel aluminio y mantequilla de maní, y el perro asoció ese lugar al placer de comer. Santo remedio: no se hizo más.

La mantequilla de maní de la marca Kong —que sirve para rellenar estos juguetes— es apta para ellos y está hecha con materiales de primera calidad. Incluso un humano podría comerla como snack.

Mantequilla de Maní Kong Stuff’n 145 g

Bonus track: si tu perro empieza a hacer pipí afuera pero de repente comienza otra vez a evacuar dentro de la casa, hay que tener ojo y analizar qué le pasa. “Hay perros que se hacen pipí no porque no sepan. sino como resultado de ansiedad por separación. Cuando se va el dueño, por ejemplo, pierden todo control de esfínter”, explica Carolina. “Hay otros que pueden tener problemas emocionales también”.

Al final de todo, el mejor consejo es la paciencia. “El proceso de enseñarle a hacer pipí a un perro es parecido al de los niños, y no se reta a los niños por no controlar el esfínter”, agrega la especialista.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 30 de junio de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.