Difusores de ducha, ¿sabías que debes limpiarlos 5 veces al año?

Se suponía que era una decisión fácil de tomar. Pero entonces llegas a la tienda y te das cuenta: hay diez mil tipos de cabezales de ducha, y todos, a la primera, parecen funcionar perfecto, salvo algunos que se ven un poco más elegantes.

Los cabezales de ducha, challas o alcachofas son el tipo de aparato en el que nunca piensas hasta que lo haces. Entonces, cuando necesitas uno, te das cuenta de que has caído en un mundo oculto de presión de agua y tamaño y funcionalidad. Además, el agua que corre por las cañerías - al menos en el Gran Santiago, a pesar de cumplir con todas las normas - es dura y arrastra varios sedimentos, lo que hace que, productos como estos, se tapen varias veces al año. Por eso, con la ayuda de un experto, realizamos esta guía para saber limpiarlos, mantenerlos y, a la hora de elegir uno nuevo, saber bien qué buscar.

El tamaño de la rosca que conecta el difusor de la ducha con la fontanería, está estandarizado acá en Chile. Es decir, que el accesorio que une el difusor de la ducha con el “codo” casi siempre tendrá el mismo tamaño. No deberías preocuparte por si una alcachofa de ducha encaja o no en el codo que conecta a la cañería.

Tipos de duchas

Hay muchos tipos de duchas. Comienza tu búsqueda averiguando qué tipo quieres y/o cuál funcionaría mejor en tu baño. ¿Quieres un momento de relajo? ¿la usarás para bañar niños o mascotas? ¿Ahorro de agua? Aquí están los tipos más comunes entre los que puedes elegir.

Fija: Un cabezal de ducha fijo es aquel que está unida al brazo de ducha que sale de la pared. Como la mayoría de las challas, puedes cambiar un cabezal de ducha fijo simplemente desenroscando el cabezal y atornillando uno nuevo. Las duchas fijas pueden tener todo tipo de funciones, como masaje, lluvia y ahorro de agua.

De mano o de teléfono: Estas duchas, conocidas por nosotros como de teléfono, se conectan a una manguera larga y se ubican en un soporte cuando no están en la mano. Se pueden utilizar como duchas fijas, pero cuando se sacan del soporte, se pueden utilizar para mucho más, como bañar a las mascotas, lavar a los niños e incluso para limpiar la tina o bañera. Son quizás las cómodas para usar como para limpiarlas.

Masaje o patrón de rociado: Hay muchos patrones de rociado disponibles en los cabezales de ducha de tipo masaje. Pulso, lluvia, chorro, aireación y niebla son sólo algunos. No todos los patrones de rociado son tan efectivos o convenientes como otros.

Doble (fija y de teléfono): ¿No puede decidirte por un cabezal de ducha de tipo fijo o de teléfono? Entonces, ¿qué te parecen ambos? Estos cabezales de ducha vienen en muchas formas, algunos incluso integrados donde parece una sola alcachofa de ducha pero la pieza interior se extrae para ser utilizada independientemente.

¿Hay algunos mejores que otros?

La respuesta de los expertos es no. Todo depende lo que quiero yo, lo que me gusta, pero en cuanto a funcionalidad no hay uno mejor que otro, explica Roberto Mora, ingeniero y profesor de construcción en DuocUC. La gran diferencia radica en cómo quiero que salga el agua, dice él, y eso depende del difusor.

¿Deben limpiarse los difusores de ducha?

Roberto cuenta que la gente suele sorprenderse cuando se les dice que hay que limpiar los difusores de las duchas, y no solo eso, también las llaves del lavamanos y el lavaplatos. “El agua que consumimos en Santiago es muy dura, contiene mucho sedimento y cloro, por lo que siempre se acumulará sarro”, afirma este experto.

Además, recomienda realizar una limpieza cada dos meses, es decir, cinco veces al año. Si se busca una limpieza más profunda y más simple, Roberto recomienda aquellos cabezales desmontables, que se puede abrir para eliminar los sedimentos.

Ahora, ¿Cómo limpiar el difusor de la ducha?

En el mercado chino existen hasta cepillos especiales para limpiar los orificios de las duchas, que son muy similares a los cepillos mini para limpiar entre los dientes. Lo único que tiene este proceso es que a veces estos orificios están cubiertos por gomas, que cuando se manipulan mucho tienden a romperse, lo que a veces afecta a la forma y dirección en que sale el chorro de agua.

También puede hacerse con un cepillo de dientes viejo, sin embargo, ambas técnicas no resuelven el problema principal que es remover y sacar el sedimento que se acumula adentro.

Además, nos explica Roberto, que en el mercado hay difusores sellados, muchos de ellos lo son, y eso obliga a cambiar el artefacto completo cuando está tan tapado que afecta la presión del chorro de agua. Pero hay otros que son desmontables y que puedes limpiar seguido y con mucha facilidad.

Es importante entender que no hay cómo evitar el sedimento que sale, no hay cómo lograr que salga agua blanda. Ese sarro siempre se acumulará. Por eso es importante, la limpieza bimensual.

Paso a paso:

Desarmar o desmontar la parte del difusor y hundirlo de cabeza sobre un recipiente con vinagre, desengrasante o soda cáustica, algo que no dañe el artefacto pero que ablande el sarro, para facilitar la limpieza y permita que el sedimento corra. Déjalo en remojo al menos de 15 a 20 minutos (hasta una hora si puedes). Vuelve a instalarlo. Haz correr la ducha con agua caliente para enjuagar un rato.

Si tu cabezal es complejo y difícil de desarmar, la técnica de limpieza es la siguiente: Llena una bolsa con un poco de agua, desengrasante o lo que quieras utilizar y mete el difusor dentro de esta bolsa. Cierra con elástico, alambres de las bolsas de pan de molde, o un cordel. Déjalo por un buen rato y después enjuaga dejando correr la ducha.

Ahorro de agua

Si quieres aportar tu grano de arena y te preocupa la crisis hídrica, un cabezal de ducha ahorrador de agua puede ser una buena forma de ayudar. Tal como nos explica Marcelo Mena, ex ministro de Medioambiente y director del Centro de Acción Climática PUCV, la eficiencia hídrica hoy es clave para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha impuesto la FAO.

Muchos de los difusores de ducha que se venden en el mercado prometen ser sostenibles y que disminuyen el consumo de agua. estos tipos de cabezales están aireados y luego potencian la salida para que parezca que dispensan más agua. Este tipo de ducha de ahorro de agua también funciona muy bien en condiciones de baja presión de agua, ya que hacen que parezca que se tiene más presión de agua de la que tiene, sin embargo, aunque todo esto es un aporte, no es lo que verdaderamente necesitamos para realizar un cambio importante en el consumo.

Además de acortar nuestro tiempo bajo la lluvia de la ducha - recuerden, solo 3 minutos como nos enseñó la ex ministra Carolina Schmidt - pueden también adquirir algunos de estos difusores recomendados por Marcelo Mena que, además de dosificar nuestro consumo de agua, también reducirán considerablemente el consumo de gas.

