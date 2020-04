Las 4 mejores máquinas de depilación IPL según usuarios

A través de la tecnología, se podría decir que el acceso a estas máquinas ya están al alcance de más bolsillos. Pero como todo en la vida del libre mercado, existe una amplia gama de oferta de máquinas de depilación IPL, sigla que significa luz pulsada intensa.

Para lograr resultados permanentes a través de estas máquinas, tenemos que aclarar que no es automático y podría llevar algunos meses. Ahora que el mundo entero se encuentra practicando distanciamiento social y encierro voluntario, sería un buen momento para pensar en invertir en esta tecnología y comenzar tu viaje al mundo de la depilación láser.

Si estás pensando en comprarte una de estas máquinas, pero aún estás indecisa o indeciso, que no cunda el pánico. En Práctico, te ayudamos a tomar una decisión de compra inteligente. ¿Cómo? Investigamos a través de artículos de recomendación y rankings de ventas en Amazon. Luego revisamos cuáles están actualmente en el mercado.

A continuación el veredicto sobre las mejores opciones de compra en cuanto a máquinas de depilación IPL.

Mejor opción para cuerpo:

Depiladora Philips IPL BRI920-BRI922

“Tengo 19 años y tengo un montón de pelo en la línea del ombligo de mi estómago (...) He intentado depilar y afeitarme, sin embargo, esto resultó en muchos pelos encarnados que a veces se infectaron por mis intentos de sacarlos y dejaron cicatrices en el estómago. Puedes imaginar la molestia y el estrés que me causó este cabello. Estaba planeando ir a un salón de belleza y hacerme una depilación láser, sin embargo, me encontré con tratamientos de láser caseros y decidí darle una oportunidad ya que los tratamientos con láser de salón son muy caros. Esto llegó hace aproximadamente un mes y lo he usado dos veces. Los resultados son asombrosos”, testimonio de una usuaria en Amazon.

La máquina Phillips Lumea IPL -que cuenta con varios modelos- está puntuada con 4.4 de 5 estrellas en Amazon y promete al menos un 85% de reducción del vello tras 3 usos.

Cara, pero buena

Depiladora IPL Braun Silk Expert 5

“Este elegante dispositivo IPL tiene un sensor único con protección UV que se adapta automáticamente al tono de su piel, lo que lo convierte en una de las opciones más seguras para el uso en el hogar”, escriben en Harper’s Bazaar.

La máquina promete una depilación permanente en tan solo 4 semanas. El modelo 5 tiene 3 extras: cabezal de precisión, maquinilla Venus y funda premium. También promete que te podrás depilar ambas piernas en menos de 5 minutos a través de sus sistema de deslizamiento para producir más disparos en las áreas más grandes.

Tiene aprobación del FDA (Food And Drug Administration) y cuatro de cinco estrellas en Amazon.

La favorita de sitios especializados:

Tria Beauty Hair Removal Laser 4X for Women and Men

En todos los artículos consultados para hacer esta guía aparecía esta máquina. Hablan maravillas, sobre todo porque los mismos dermatólogos extranjeros la aprueban.

“Es súper potente, está aprobada por la FDA y extremadamente fácil de usar (gracias a la pantalla LED, que lo guía a través de los ajustes de tratamiento y energía). Por cierto: cuando enciendes a este bebé, escanea su piel y no se desbloqueará a menos que su tono de piel y color de vello sean una combinación segura”, reseñan en Cosmopolitan.

Por el momento ninguna tienda de retail tiene esta máquina acá en Chile. Sólo puede ser adquirida vía Amazon y cuando Estados Unidos abra sus fronteras.

La mejor opción para áreas pequeñas y rostro:

Depiladora IPL Smoothskin Bare Black

“Es el dispositivo ideal para eliminar el vello facial no deseado en labios superiores y la línea de la mandíbula en segundos. Su sensor de tono de piel revisa tu piel y solo se activará si es seguro, lo que significa que puedes tratar la cara de forma segura”, escriben en The Sun.

Esta máquina dispara con 100 flashes por minuto, siendo uno de los dispositivos IPL más rápidos. Promete reducir el vello no deseado en sólo cuatro semanas.