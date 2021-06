Las mejores ofertas de audio en este CyberDay

Audífonos para gamers

Audífonos Gamer HP Pavilion Gaming Headset 400 - 45%

Los usuarios de estos audífonos HP, en diversos sitios especializados en audio y mundo gamer, le dan una alta valoración, según las estadísticas de Google, donde alcanza 4,5 estrellas sobre un centenar de opiniones. Entre otros detalles, destacan su sonido nítido, el largo del cable y que tiene incorporado el control de volumen y mute. Posee, además, un micrófono plegable integrado, y su diadema —el puente que cruza la cabeza y que hace que se sostengan en el uso— es ligero y ajustable.

Algunos usuarios resaltan, incluso, su utilidad para actividades como conferencias y clases en línea, lo que, sin duda, es un valor agregado en un contexto donde el trabajo y la escuela/universidad se da al interior de los hogares. Precio normal: $40.000.

Audífonos para escuchar música

Sennheiser HD 350 BT - 41%

El que sabe de audio conoce a Sennheiser. La marca alemana, que desarrolla micrófonos, sistemas de monitoreo y hasta auriculares para aviación, es una de las más confiables en esta materia. El modelo HD 350 BT cuenta con una muy buena valoración entre sus usuarios: 4,3 estrellas de cinco posibles, con más de 300 opiniones en diversos sitios especializados. Poseen tecnología inalámbrica, con códecs de alta calidad (AAC, aptX y aptX Low Latency), además de una conexión Bluetooth 5.0 y asistente de voz para interactuar con Siri o Google Assistant.

Su botonera es táctil y, según describen usuarios, es uso simple, lo que entrega un mejor control sobre la música o audio que se desea escuchar. En definitiva: unos auriculares de alto nivel a un precio de gama económica. Precio normal: $119.990.

Parlantes inalámbricos

JBL Flip 5 - 25%

JBL se ha hecho un lugar en el mundo audio, en especial cuando se trata de audífonos o parlantes portátiles. En este caso, los ofertones incluyen este altavoz Bluetooth, que posee diseño impermeable, por lo que puede ser utilizado al aire libre, incluso si cae la lluvia.

Tiene una capacidad de reproducción inalámbrica de 12 horas, lo que parece un buen tiempo para olvidarse de conectarlo a la batería. Cuenta con drivers de alto rendimiento que le sacan el jugo a los bajos. Es ligero —540 gr— y por ende de fácil transporte y utilización en movimiento. Otro detalle interesante que ofrece JBL es que puedes enlazar este modelo a otros compatibles de la marca y, con ello, obtener un sistema de audio estéreo. Precio normal: $79.990.

Amazon Echo Dot 3 - 22%

Eres de los o las que gusta de comandar a tu parlante a distancia, o quizá te gustaría comenzar a hacerlo. “Alexa, quiero escuchar ‘Material Girl’ de Madonna”. Se debe sentir bien, ¿no? Bueno, acá hay una muy buena oportunidad para disfrutar de la comodidad de no levantar la humanidad del sillón y practicar el vozarrón patronal. El parlante portátil Echo Dot 3 de Amazon tiene una excelente valoración entre sus usuarios, logrando un promedio de 4,8 estrellas en la compilación que Google hace de los reviews de diversos sitios especializados.

¿Quieres escuchar música? Se lo puedes pedir. ¿Quizá quieres que te lean las noticias mientras disfrutas de un descanso con los ojos cerrados? También lo hace, como que te diga el tiempo y un sinfín de otras opciones desde el comando de voz. Y atención, que el dispositivo cuenta con cuatro micrófonos de largo alcance, por lo que si una canción se reproduce automáticamente y no te gusta, puedes abrir la puerta del baño, reprender a Alexa y exigirle otra, sin hacer más esfuerzo que alzar la voz. Aparte, con él puedes controlar a distancia otros dispositivos inteligentes compatibles, como por ejemplo encender ampolletas o regular termostatos, entre otros. Precio normal: $44.990.

Barras de sonido para TV

LG Soundbar SJ2 - 34%

Si tus anhelos de una mejor experiencia sonora no tienen necesariamente relación con la música, pero sí con el cine, las series, o los videojuegos, tu camino a ese cielo puede estar relacionado a las barras de sonido. Sobre el millar de opiniones vertidas en diversos sitios especializados, Google pondera para el LG Soundbar SJ2 nada menos que 4,3 estrellas. Posee conexión Bluetooth, también auxiliar y USB. Tiene un diseño compacto y dos canales de audio con una potencia de 160W. Una de sus gracias es que puedes controlarlo tanto con el celular como con el control remoto de tu televisor, aunque este sea de otra marca. Ahora, debes considerar que este es un equipo para iniciarse en las canchas del audio de calidad. ¿Por qué? Porque este modelo está pensado para exaltar los graves de las fuentes de sonido —por ejemplo, de la televisión—, no así los bajos ni los agudos. Lo que lo hace un aparato limitado. Si eres un iniciado y no sueñas tan en grande, esta alternativa es recomendable. Precio normal: $129.990.

Sistema Home Theater 5.1 Wharfedale Crystal - 0%

En el plano de la alta fidelidad, encontramos esta prometedora oferta de un sistema de Home Theater de la marca inglesa Whaferdale Crystal, especializada en audio de alta calidad. Su estructura interna promete eliminar las ondas que generan resonancias indeseadas en frecuencias medias y bajas, mejorando la percepción de los graves. Además, sus controladores de rango medio/bajo están diseñados con un material de kevlar tejido con el que se asegura, según ellos, “una reacción rápida a los microtransitorios dentro de cualquier audio”. Esto tendría un impacto significativo en la mejora de la experiencia inmersiva. Sus controladores de graves y la unidad agudos de cúpula están también desarrolladas para un sonido de alta calidad. Estas últimas, de hecho, buscan dar brillantez y suavidad a las bandas sonoras y piezas musicales. El modelo incluye cuatro altavoces Crystal 4.1, un altavoz central y un subwoofer. Precio normal: $599.990.

Tornamesa

Reloop RT-3 USB - 21%

Poca oferta de buenas tornamesas pillamos. Sin embargo, acá va una: se trata de la Reloop RT-3, un modelo que se puede utilizar tanto para escuchar música en la casa como para despacharse con un dj set y poner a bailar a tus convivientes. Viene un preamplificador integrado, lo que significa que puedes conectarla directo a tu equipo para hacerla sonar, sin tener que pasar por una interfaz. Funciona con accionamiento directo o direct drive, y según promete el fabricante, su fuerza de giro es mayor y con mejor precisión que la de otras de este tipo. Al contar con USB de alta definición, te permite digitalizar tus vinilos, sin necesidad de un controlador. Algo muy cómodo, en especial, para algunos djs.

Cuenta con la dos velocidades clásicas, 33 ⅓ y 45 RPM, aunque también permite el ajuste manual para velocidades más específicas. También tiene un contrapeso ajustable –algo que ya da ciertas garantías sobre otras tornamesas básicas, que no suelen contar con ello. Precio normal: $329.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 1 de junio de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.