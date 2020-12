Licuadoras personales: batidos y smoothies para el calor

Siempre había querido tener una juguera potente, pero con un vaso no gigante que ocupara mucho espacio o que lavarlo fuera un tema. El año pasado me compré una, pero la potencia no era la que quería y mis ganas de tomar batidos quedaron en eso, solo en la intención.

En este contexto nos tocó probar dos licuadoras, que prometen cumplir alta potencia, y que nos permiten hacer distintos tipos de preparaciones procesando alimentos de una forma novedosa y eficiente además de preservar gracias a su tecnología los nutrientes de los ingredientes.

En primer lugar, utilizamos la Oster Xpert Series, una licuadora en donde sus cuchillas son capaces de girar hacia adelante y atrás, lo que permite hacer preparaciones con partículas más pequeñas, lo que potencia la absorción de nutrientes. Lo bueno es que viene con tres vasos de distintos tamaños (500ml, 750ml y 1 litro) en los cuales se pueden preparar las bebidas y luego tomarlas directamente. Ideal para no ensuciar de más.

Al poder hacerla funcionar sólo con un par de botones, la tarea se vuelve muy fácil e incluso incentiva a desayunar con estas preparaciones o prepararlas rápidamente para llevarlas como colación. Con los dos programas que incorpora se pueden hacer jugos o batidos, sin mayor intervención que solo presionar la opción deseada.

En definitiva, un producto muy fácil de usar, que logra unas muy buenas texturas y que incentivo el consumo de productos sanos y nutritivos en base a frutas y verduras.

La otra licuadora que probamos es la Nutribullet RX, que se caracteriza por su motor de 1.700 watts y por ser una de las jugueras “personales” con mayor capacidad del mercado. Otro de sus plus es que no solo procesa, también calienta las preparaciones.

Así, es ideal para preparar licuados y jugos pero también recetas calientes como sopas. Con una capacidad máxima de 1,3 litros, acá podemos preparar una sopa en sólo siete minutos, aprovechando de utilizar ingredientes frescos y sanos.

El artefacto incluye tres vasos: un jarro de 900 ml, otro de 1.300 ml y un jarro de sopa de 1.000 ml. Si bien es un poco más grande que la licuadora Oster, su gran capacidad permite compartir sin problemas los batidos o sopas que preparemos en ella.

En definitiva, estas dos opciones son más que recomendables, una harto más económica que la otra, pero esta última, con más funciones que la primera. Ambas tienen eso si un gran motor, son fáciles de lavar e incluyen recetario para cuando se nos acaba la imaginación.

¿Lo mejor? En las dos se prepara un batido en pocos segundos, es solo tapar y llevar en los vasos antiderrame personales que incluyen.

Si se van a comprar una juguera personal, mi consejo es revisar la potencia y comparar. Muchas veces, como me pasó, el motor no es lo suficientemente fuerte como para moler hilo o fruta congelada. Claro, hay opciones más baratas en el mercado, pero mi experiencia me enseñó que en este caso lo barato cuesta caro.