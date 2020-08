Los mejores juegos familiares según los usuarios de Amazon

El renacer de los juegos de mesa, impulsado por el confinamiento, está en su apogeo. Cientos y cientos de opciones hay disponibles, cada vez más cerca gracias al comercio online, y muchas avaladas por grandes premios, ampulosas reseñas y muchos posteos en Instagram. ¿Pero cómo saber realmente si un juego nos va a gustar? Se hace imposible probarlos, y por más tutoriales o unboxings que veas en YouTube, nunca podrás estar cien por ciento seguro.

Pero para facilitar un poco esa tarea, y ampliar tu ludoteca familiar en este Día del Niño, revisamos cuáles eran los juegos mejor evaluados en Amazon, y que también estuvieran a la venta en Chile. Encontramos títulos clásicos, algunos más nuevos, y otros no tan conocidos por aquí. Todos, con seguridad, serán una gran fuente de diversión grupal.

1. Uno

(4.9/5 según 6.399 opiniones en Amazon.com

Es el jeans de los juegos: a todos les gusta, combina con cualquier situación y lugar, fácil de usar y no pasa nunca de moda. UNO debe ser el juego de cartas más popular del mundo —se sabe que ha vendido más de 150 millones de ejemplares originales (y quizá cuántos cientos de millones más si se contaran las versiones de feria de playa)— y no se ve por ninguna parte que deje ese sitial. “Este juego es muy bueno, la cartas son fuertes y fáciles de ver y leer”, dice un sobrio usuario, uno de los miles que lo calificó con 5 estrellas.

2. Jenga

(4.8/5 según 20.252 opiniones en Amazon.com

Otro clásico playero, seguramente la demostración de que los seres humanos, atiborrados de complicados aparatos y cada vez más intrincadas relaciones, no necesitamos mucho más que unos pedacitos de madera apilados para ser felices. “Me gusta este juego porque puedes pasar horas jugándolo sin aburrirte, así como puedes terminarlo cuando quieras si tienes poco tiempo. Vale su precio”, comenta un satisfecho usuario.

3. Conecta 4

(4.8/5 según 14.628 opiniones en Amazon.com

Este título nunca logró en Chile la popularidad transversal y masiva que mantiene en Estados Unidos. ¿Será por su nombre, Conecta 4, que suena más a un modelo discontinuado de autos rusos que a un familiar juego de mesa? Puede ser. Pero los gringos dicen que es entretenido y muy fácil de jugar. “Cualquier puede jugarlo”, aclara un tipo en Amazon. “Es llegar y jugar una vez que lo sacas de la caja. Puedes estar solo unos minutos o toda una hora. Si se te pierde una ficha debajo del sillón no es el fin del mundo, y niños de diferentes edades pueden jugar entre ellos”.

4. Catán

(4.8/5 según 8.008 opiniones en Amazon.com

“¡Cuidado!”, advierte un consumidor de Catán, que dejó su mensaje después de comprarlo por internes. “No pruebes este juego a menos que tengas planeado volverte adicto. Tu vida se verá alterada para siempre. Te verás suplicándole a completos desconocidos para que vengan a tu casa a jugar, viendo videos en YouTube para mejorar tu juego, sobornando a tus hijos para ganarles. Tu esposa se convertirá en una tramposa y astuta persona a la que difícilmente reconocerás, mientras piensas en formas para vencerla. Entre los efectos secundarios se incluyen: mirar menos tele, patearse más bajo la mesa, risas espontáneas y maníacas, y mucho picoteo mientras planeas la destrucción de tus familiares y amigos. ¡La mejor diversión que podrías tener por horas!”.

5. Taco Gato Cabra Queso Pizza

(4.8/5 según 5.098 opiniones en Amazon.com

¿Se acuerdan de El Nervioso, ese juego de cartas típico de las vacaciones, previo a internet y su intolerancia al aburrimiento? Se trataba de repartir los naipes y, sin verlos previamente, bajarlos en turnos, al mismo tiempo que se mencionaba en voz alta, y en orden, toda la escala, desde el as hasta el káiser. Cuando una carta coincidía con la que se decía, ¡pam!, todos aplastaban al pobre naipe, y el último en reaccionar se llevaba el lote. Ganaba el que quedaba sin cartas y perdía el que se quedaba con más. Este juego, llamado Taco Gato Cabra Queso Pizza, ocupa la misma lógica, solo que con tiernas imágenes y algunos sorpresas. “Lo jugué con mi hija de 7 años y con mi papá de 70, y todos lo disfrutamos”, dice una consumidora en Amazon. “¡Hace tiempo que no me reía tanto!”.

6. Phase 10

(4.8/5 según 6.374 opiniones en Amazon.com

Un clásico juego norteamericano que aquí todavía no se hizo conocido. Una especie de competencia del UNO —aunque fabricado y distribuido por la misma empresa—, pero algo más complejo, ya que consta de diez fases, como lo dice su nombre, una especie de Carioca pero no tan largo y apto para niños. “Es divertido para cualquier edad desde los 8, como lo sugiere en la caja. Es, probablemente, mi juego de cartas favorito de toda la vida. No dudes en comprarlo. Te esperará mucha diversión”, comenta un convincente usuario de Phase 10.

7. Scrabble

(4.7/5 según 4.039 opiniones en Amazon.com)

Al último este entretenido juego, algo más intelectual, eso sí, ya que la materia prima son las letras y las palabras. Entre más léxico manejes, y más amplio sea el diccionario que guardas en tu digitalizada cabeza —¡no vale googlear!—, más posibilidades tienes de divertirte y ganar. No muy recomendable para ultracompetitivos: las partidas podrían ser eternas y muy frustrantes. “Es genial para mantener tu mente activa y pasar un buen rato”, dice un usuario de 76 años. “Es bonito sentarse a jugar un juego de mesa con la familia y los amigos en vez de que cada uno esté haciendo algo por separado en sus computadores”, concluye este señor nostálgico y no muy amigo de la tecnología.

*Los precios de todos los productos de este artículo están actualizados al 11 de agosto de 2020.