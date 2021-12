Los mejores regalos para universitarios (según estudiantes y ex alumnos)

Para varios, diciembre es sinónimo de Navidad, y para los indecisos que no disfrutan mucho de hacer obsequios, regalar algo puede volverse un fastidio, sobre todo si no tienes ideas. En Práctico te ayudamos a tomar perspectiva y presentamos un abanico de opciones para barajar y así no recurrir a la primera oferta u corazonada consumista. Porque el principal valor de un obsequio, además de calzar con el gusto de la otra persona, está en su utilidad: si al poco tiempo no sirve para nada, será un mal regalo.

En esta ocasión, recogimos algunas opiniones de lectores —que están o estuvieron en la educación superior— sobre las mejores opciones para regalarle a estudiantes universitarios, jóvenes a los que siempre es difícil apuntarles con un obsequio preciso.

1. Experiencias

En la abundancia de objetos bajo la que vivimos, donde el problema muchas veces no es la falta de cosas sino el poco espacio para guardarlas, regalar una experiencia puede ser una gran solución. Es lo que se le ocurre a María Victoria Fernández, jefa comercial de Trabajo Feliz —agencia que asesora a empresas para mejorar el bienestar y la salud mental de sus trabajadores—, ya que así se obsequia un “momento único para recordar”.

Las opciones son infinitas —salir a comer, invitar un masaje, un paseo a la playa o a la montaña— pero una que se le ocurre, cerca de la ciudad y no tan cara, es una jornada de rafting en el río Maipo. Eso sí, requiere de valentía —tampoco tanta— y tolerancia a la adrenalina.

Rafting en Río Maipo

2. Una almohada de calidad

A pocos se les ocurre que regalar una almohada —algo que ocupamos todos los días, que nos permite dormir bien y que conoce nuestros más profundos secretos— puede ser un éxito, en especial para los jóvenes, que tanto tiempo dedican al sueño.

“Nunca nos preocupamos mucho de nuestras almohadas y encuentro que es muy importante”, dice el periodista Jorge Vilches. “Sería un grandísimo regalo”. Si no sabes cuál elegir, revisa la guía que publicamos para escoger la más indicada. Nosotros sugerimos la Memory Max Basic de Rosen, una almohada viscoelástica que se adapta al peso y contorno de cada cabeza.

Almohada viscoelástica Rosen Memory Max Basic 42x62 cm

3. Un lector electrónico

Si algo hacen —o deberían hacer— los estudiantes universitarios, eso es leer. Pero los tiempos de los inmensos tomos en la biblioteca o el infinito papel fotocopiado están quedando atrás: un lector electrónico ahorra tinta, peso, celulosa y bastante dinero. Es lo que le pasa a Enzo Tobar, alumno de Periodismo que está a punto de egresar: “Se hace mucho más cómodo leer en un Kindle, porque están hechos para eso: la pantalla es más adecuada para la lectura que la de un celular o un computador”.

Aquí analizamos los pro y los contra de estos aparatos y las distintas marcas, pero el que tiene la ventaja entre el público es el Amazon Kindle, pionero en la lectura digital. Algo a favor que destacan en el sitio Makeusof es su batería, “la que puede durar fácil durante una semana”, dependiendo de la intensidad de uso.

Kindle All New 2019 8GB

4. Un taller de Excel

“Quiéranlo o no, esta es una habilidad que pesa en un currículum”, admite Javiera Irarrázaval, analista de contenido. No va a ser el regalo más divertido y excitante de esta Navidad, pero el universitario que lo reciba lo agradecerá en el futuro. Por su versatilidad, este programa de Windows es uno de los más requeridos en el mundo laboral: puedes trabajar índices de productividad, macros, análisis de datos y tendencias, entre otras miles de cosas.

“Se estima que al menos un 67% de los empleos de nivel medio exigen a los empleados un uso al menos básico de herramientas como Excel, dando cuenta de la relevancia de este software en el funcionamiento de las organizaciones”, acuñan desde Capacitación y Desarrollo UC. El curso que sugerimos a continuación tiene una duración de 27 horas cronológicas repartidas en 9 sesiones.

Manejo avanzado de la planilla de cálculo Excel para Windows

5. Curso de alimentación sana

Cristóbal Valenzuela, ingeniero y fotógrafo, recuerda muy bien su dieta mientras estaba en la universidad: “era básicamente empanadas, papas fritas y completos... ¡Qué manera de alimentarme mal!”.

Aunque suena a broma, cuando la mala alimentación se vuelve crónica puede tener consecuencias nefastas en la calidad de vida de las personas. Y los años universitarios, así como son formativos en lo intelectual, también lo pueden ser en cuanto al cuidado personal. Tomar un breve curso online al respecto puede ayudar a generar los cimientos de una nutrición balanceada pero no aburrida.

El curso que recomendamos lo dicta la nutricionista Adriana Puente, y está calificado con 4.8/5 por más de 16 mil estudiantes de todo el mundo. “Adquiere las herramientas necesarias para alimentarte mejor sin aburrimiento, monotonía, ni grandes gastos”, detallan en su descripción y agregan que “entenderás cómo preparar comidas saludables, desde desayunos saludables y fáciles hasta cenas”.

Curso online de Nutrición saludable: Alimenta una vida mejor

6. Que no se te pierdan las cosas

“Me encantaría que hubiera existido una pastilla mágica para no olvidarme de los cuadernos, los lápices, las llaves o los libros”, dice la ingeniera Macarena Ruiz sobre sus tiempos universitarios. Si bien no existe un fármaco milagroso, Apple desarrolló unos dispositivos que ayudan a encontrar las cosas de forma fácil y rápida. Estamos hablando de las Airtags, una especie de chapita que se pega a las cosas que solemos perder, y que se pueden rastrear y localizar mediante el iPhone.

Apple Airtag

7. Almacenamiento extra en Google

Todo el mundo puede tener una cuenta de Google, la que gratuitamente entrega 15 GB para ocuparlos en el correo Gmail y en los documentos de Google Drive, entre otras herramientas. El problema llega cuando esa capacidad, que hace unos años parecía infinita, hoy se hace poca entre videos, presentaciones, archivos adjuntos y muchas cosas más.

“Un regalo choro sería ampliar esa capacidad a 100 GB por un año o algo así”, nos dice el ingeniero comercial Juan Pablo Alcalde. “Idealmente por 4 años, para cubrir la duración de la mayoría de las carreras”.

¿Cómo regalarlo? No existe todavía una gift card oficial de Google para hacer esto, por lo que nuestra recomendación es que hagas un cupón o una tarjeta que diga “vale por la experiencia de Almacenamiento extra en Google”, para luego juntarse con la o el estudiante beneficiado y gestionar ese upgrade.

Almacenamiento extra en Google por 100 GB (12 meses)

8. Entradas a un concierto

Ver a tus referentes musicales en vivo es una experiencia única, y tras casi dos años sin recitales ni festivales, esa ansiedad se está manifestando entre la gente, sobre todo los más jóvenes. Ahora que se están abriendo un poco más los espacios, existen varias alternativas de recitales interesantes en el horizonte. Una de ellas y que ya cuenta con tickets a la venta, es el show de Gorillaz, el 3 de mayo de 2022 en el Movistar Arena. Las entradas se consiguen a través de Puntoticket y van desde los $33.350 hasta los $118 mil.

9. Artículos de papelería

Hay quienes disfrutan haciendo resúmenes o apuntes para remarcar ciertos conceptos o para darle más onda al estudio. Por lo mismo, destacadores, marcadores o post it son cosas que jamás estarán demás en la vida de un universitario. En vez de regalar calcetines, puedes optar por artículos de oficina con algún giro innovador. Los destacadores de colores pastel pueden ser una buena opción para variar entre los colores tradicionales de subrayado. Si se pretende algo más sofisticado, no es mala idea inclinarse por un planner, el formato de agenda que está muy de moda entre estudiantes y profesionales.

Marcadores Faber-Castell Textliner 46 (8 unidades)

10. Juego de mesa Catán (Devir)

El sitio Business Insider recomienda a todo estudiante tener un juego de mesa para compartir con sus amigos y compañeros. Uno de los preferidos entre los universitarios de hoy es el popular Catán, donde tienes que hacer estrategias para acumular recursos, intercambiarlos y desarrollar civilizaciones. Como el juego tiene muchas extensiones, las posibilidades y dificultades se hacen infinitas. Para más alternativas en juegos de mesa, puedes revisar nuestra guía con los mejores títulos para las vacaciones, los ideales para jugar con niños y los ideales para jugar en solitario.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 3 de diciembre de 2021. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.