¿Por qué es tan difícil que desaparezcan los puntos negros?

Los comedones abiertos, o puntos negros se pueden encontrar en todo tipo de piel, pero son mucho más frecuentes en las pieles grasas o mixtas/grasas.

La denominación correcta de “punto negro” es “comedón abierto”, y normalmente se encuentran en la zona T (frente-nariz-mentón).

En concreto, son una mezcla de células muertas con grasa que ha obstruido el poro, y toman ese color por la oxidación del sebo al entrar en contacto con el aire.

La eliminación en su apariencia no es fácil porque, al extraerse, la cavidad mantiene el color del óxido, por lo que el efecto visual oscuro continúa.

Para muchos y muchas se transforma en una pelea constante, ya que a pesar de mantener un cuidado de la piel riguroso, siguen apareciendo esas desagradables imperfecciones que no tienen nada que ver con tener o no una buena higiene facial, porque, aunque mantener una buena limpieza y rutina de cuidado adecuada para cada tipo de piel es esencial para la prevención de los puntos negros, en muchas ocasiones eso no es suficiente. María Olga Estrada, directora de la clínica cosmética del mismo nombre (mariaolgaestrada.com), señala: “Con una rutina diaria de productos con ácido glicólico conocido como el mejor exfoliante e hidratante, eliminar las células muertas e hidratar la piel, idealmente con geles que lo contengan, se terminan los puntos negros y los miliums”.

Tal como dice María Olga, la exfoliación es un paso importante a considerar. Para ello es imprescindible aplicar el producto con suavidad, evitando una frotación excesiva para no estimular de más las glándulas sebáceas. Los AHA (alfahidroxiácidos) son de gran ayuda, ya que permiten diluir el exceso de grasa y queratina.

Muchas mascarillas también pueden ser una buena herramienta para tratar los comedones abiertos; existen componentes como el carbón, que actúan como imán para atraer el sebo, ayudando a limpiar y absorber el exceso de grasitud.

Además, una limpieza de cutis profesional es un excelente apoyo para deshacerse de ellos, especialmente si se realiza de manera habitual.

En Práctico recomendamos algunos productos y, como siempre, te aconsejamos antes de utilizarlos identificar cuál es tu tipo de piel, además de usar protector solar todos los días, especialmente al incorporar principios activos como el ácido glicólico.

City Block Purifying Charcoal Mask & Scrub, de Clinique

Mascarilla que purifica la piel para ofrecer un tratamiento de limpieza profunda. El carbón de bambú natural y la arcilla de caolín eliminan la contaminación y las impurezas mientras que las partículas de sílice natural mejoran la textura.

AHA/BHA Exfoliating Cleanser, de Murad

Limpiador que pule las durezas e impurezas con tres agentes exfoliantes; ácido salicílico, ácido láctico y ácido glicólico y Jojoba, dejando la piel más suave.

Blemish + Age Defense, de SkinCeuticals

Sérum libre de aceite para pieles grasas con un compuesto de ácidos que disminuyen las imperfecciones, combaten el acné y los signos de la edad.

Effaclar K (+), de La Roche-Posay

Actúa contra los puntos negros rebeldes, textura de la piel irregular y brillos en pieles grasas. Efecto micro-exfoliante, anti-oxidante y anti-sebo.

Hyaluron-Filler Peeling & Serum Noche, de Eucerin

Peeling y serum con acción dual por la noche. Refina la textura, acelera la renovación celular y rellena arrugas, aportando luminosidad a la piel.