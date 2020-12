Regala autocuidado: sets destacados para el cuidado de la piel

Estamos a sólo horas de la Navidad y aún hay muchos y muchas que no han comprado todos sus regalos. Si aún no sabes qué elegir, en Práctico te invitamos a que te atrevas con productos de skincare, porque en el mercado se encuentran varios sets que ofrecen tratamientos completos para un mundo de objetivos distintos.

Las opciones son infinitas y hay alternativas para todas las edades, gustos, problemas y tipos de piel y, por supuesto, la variedad en los precios también es amplia.

Terminando uno de los años más complejos de los que se tiene registro, ¿qué mejor que regalar autocuidado?

Estos son algunos de nuestros elegidos:

PARA PIELES MIXTAS A GRASAS

Ideal para controlar el exceso de sebo, la aparición de impurezas y el brillo, protegiendo del daño solar.

Summerbox, de Vichy

Rutina especial y completa para piel mixta a grasa. Contiene 1 gel Normaderm Phytosolution (50 ml), 1 Capital Soleil Matificante 3en1 (50 ml), 1 Minéral 89 (30 ml) y 1 Gel Normaderm Phytosolution Purificante (15 ml).

PARA PIELES OPACAS E HIPERPIGMENTADAS

Perfecto para revitalizar todo tipo de piel mientras se atenúan las manchas.

Set Love at the First Bright, de Murad

Set para lograr una piel luminosa, hidratada, atenuar la hiperpigmentación y prevenir el daño ambiental, con cuatro productos de la línea Environmental Shield. Contiene 1 Essential-C Cleanser (60 ml), 1 Rapid Age Spot Correcting Serum (30 ml), 1 Essential-C Day Moisture Broad Spectrum SPF 30 PA+++ (21 ml), y 1 Vita-C Glycolic Brightening Serum (5 ml).

PARA DISFRUTAR DE UN SPA EN LA CASA

Un momento de relajo en la época más atareada del año (y vaya año).

Set de mascarillas de Garnier Skin Active

Contiene ocho mascarillas para mejorar la apariencia de la piel en sólo 15 minutos. Incluyendo dos Hidra Bomb de ojos, para reducir ojeras y bolsas; dos Pure Carbon, con efecto detox que purifica, hidrata y matifica la piel; dos Hidra Bomb de rostro, que hidrata y potencia la luminosidad de la piel; y dos Shot de Vitamina C para energizar la apariencia del rostro.

PARA PIELES NORMALES A SECAS

Para limpiar refrescando y manteniendo la elasticidad de la piel.

Set desmaquillante para pieles normales a secas de Clarins

Contiene 1 leche desmaquillante para eliminar las impurezas, aportando luminosidad sin resecar (200 ml); 1 tónico sin alcohol, para eliminar restos de la leche hidratante, equilibrando el pH de la piel (200 ml); 1 desmaquillante bifásico de ojos sin efecto graso, con efecto calmante y fortalecedor de pestañas (30 ml).

PARA PIELES MADURAS

Productos antiage para una piel más tersa.

Set Rénergie Multi Lift, de Lancôme )

Rutina día y noche con efecto anti arrugas que incluye 1 crema de día con FPS 15 Rénergie Multi-lift (50 ml), 1 crema reafirmante y antifatiga de noche Rénergie Multi-lift Nuit (15ml); 1 sérum concentrado fortalecedor y reparador Advanced Génifique (10 ml).

PARA MANTENER LA HIDRATACIÓN

Esencial para una piel sana y de apariencia cuidada.

Set Moisture Surge Hidratación Recargada, de Clinique

Ideal para el verano, mantiene el rostro hidratado por largo tiempo. Contiene 1 Moisture Surge (75 ml), para ayudar a la piel a activar su propia fuente de agua, con un efecto refrescante por 72 horas; 1 Dramatically Different Hydrating Jelly (15 ml) para reforzar la barrera de la humedad de la piel; 1 Dramatically Different Moisturizing Lotion para hidratar con un efecto suavizante; 1 labial Deluxe.

PARA LOGRAR UNA MIRADA DESCANSADA

Un set para combatir los signos del envejecimiento y cansancio en la zona que más lo delata.

Dúo Antifatiga, de Christian Breton

Para controlar ojeras y disminuir inflamación de bolsas, descongestionando y desinflamando, hidratando y atenuando líneas finas y arrugas (ideal mantnerlos refrigerados para potenciar su efecto). Contiene 1 Ice Stick Eye Countour (8 ml) y 1 Eye Care Anti-Fatigue (15 ml).

PARA REPARAR LAS MANOS

Indispensable para protegerlas de las agresiones que han sentido durante el año.

Smooth Skin Delights, de Kiehl’s

Set ideal para cuidar las manos de las agresiones de alcohol gel o del excesivo lavado. Incluye 1 crema a base de lavanda Lavender Hand Cream (75ml), 1 crema a base de cilantro Coriander Hand Cream (75ml), 1 crema especial para manos resecas Ultimate Strength Hand Salve (75ml).