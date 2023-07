Reseña | Samsung Galaxy Book3 Ultra: un poderoso y elegante laptop al que le falta algo de personalidad

El año pasado comentábamos el bienvenido retorno de Samsung al mercado de los computadores portátiles, esta vez bajo la etiqueta de Galaxy Book, para homologar aún más su diverso ecosistema y línea de productos. Fue un buen regreso pero más bien tímido, y por eso el gigante surcoreano ha desplegado todo su músculo para sacar una tercera generación de laptops, pensados para todo tipo de público, muy funcionales y con algunos terminales que sorprenden por sus poderosos componentes.

Samsung vuelve al ruedo en un muy competitivo mercado —aunque la industria mostró una caída significativa de ventas durante el último cuarto—, en el que, a diferencia de lo que sucede en el mundo de los smartphones y los wearables, está muy lejos de posicionarse a la cabeza, un honor que todavía mantiene Lenovo, seguido de HP.

Pero a pesar de eso, el pasado febrero, en el último evento Unpacked de la marca realizado en San Francisco, California, se estrenó, junto con el último teléfono insignia de la compañía —el Galaxy S23 Ultra, que ya reseñamos—, esta nueva generación de portátiles de Samsung, que también incluye a sus versiones Pro de 14 y 16 pulgadas, además de la variante 360, con pantalla táctil. Pero es este nuevo modelo, el Galaxy Book3 Ultra, el que realmente nos llamó la atención. Vamos a revisar por qué.

Especificaciones técnicas

Dimensiones : 355,4 x 250,4 x 16,5 mm

Peso : 1,79 kg

Pantalla : Dynamic AMOLED 3K (2.880 x 1.800) de 16″ / 120 Hz / HDR 500

Procesador : Intel Core i7 (serie H) de 13ª Generación (2.4 Ghz)

Tarjeta gráfica : NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 GB)

Memoria : 16 / 32 GB LPDDR5

Almacenamiento : 512 GB / 1 TB SSD NVMe

Puertos : 1 HDMI 2.0 / 2 Thunderbolt 4 / 1 USB-C 3.2 / Lector MicroSD / 1 salida de auriculares/Mic-in

Conectividad : Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.1

Cámara : FullHD 1080p

Parlantes : Cuatro altavoces AKG (Woofer Máx. 5 W x 2, Tweeter 2 W x 2) Dolby Atmos

Sistema operativo: Windows 11

Liviano, sobrio y amplio

El Ultra, con sus 16 pulgadas, es algo más grande que su antecesor, el Samsung Galaxy Book2 y por ende un poco más pesado. A pesar de eso, consigue ser un computador absolutamente portátil, delgado y muy, muy liviano (menos de 1,8 kg) si consideramos todas sus capacidades y componentes que lleva dentro.

Por donde se le mire, y en todas sus áreas, el Galaxy Book3 Ultra es un computador muy funcional y práctico, con algunas notorias mejoras respecto a su versión anterior. Partiendo por el trackpad, que esta vez aprovecha mejor el espacio y se agranda en un 39%. La extensión y espaciado del teclado retroiluminado, que incluye también las teclas numéricas, resulta muy cómodo para las manos, con un tecleo agradable y sutil.

Una vez más, el reconocimiento biométrico digital está incluido en su tecla de arranque, ubicada en la parte superior derecha. Por ese mismo lado, pero en el costado, hay un puerto USB-A 3.2, otro para tarjetas SD y una entrada de audio 3,5″. En el lateral izquierdo, en tanto, se ubica el puerto HDMI y dos USB-C/Thunderbolt 4.

Su diseño, que solo está disponible en color grafito, es limpio, funcional y sin sorpresas, algo útil para quienes gustan de lo sobrio y minimalista, pero carente a la vez de un atractivo especial que lo diferencie de otras marcas con Windows, especialmente las asiáticas.

Seguramente esto se debe a que Samsung busca, con el Galaxy Book3, hacerle la pelea al MacBook Pro. Al menos en términos de diseño, donde llegan a ser bastante similares, aunque el computador de Apple es bastante más robusto, en todo orden de cosas, y tiene un encanto casi imposible de imitar.

El sistema de audio, por su parte, incluye cuatro altavoces distribuidos ecuánimemente, con tecnología AKG y sistema Dolby Atmos. La cámara frontal full HD (con 1080p que se agradecen) también ofrece novedades gracias a la inteligencia artificial, las que ya veremos más adelante. Un pequeño detalle: al abrir y acomodar la pantalla, esta puede llegar a vibrar algo más de lo que me hubiese gustado.

Celebramos, eso sí, que el cargador y el enchufe sean compactos, y que esos viejos ladrillos de poder ya estén quedando mayoritariamente atrás.

Gran chip y mejor tarjeta gráfica

Al abrirlo y encenderlo, la pantalla deslumbra inmediatamente. Samsung algo sabe de esto —son el principal fabricante de displays del mundo—, por lo que la visualización de esta Dynamic AMOLED 2X, cuya tasa de refreso alcanza los 120 Hz y tiene 500 nits de brillo —además de contar con certificación HDR 500— es sumamente agradable, con una gran resolución —2880x1800— y una intensa profundidad y calidez de los colores.

Pero los pivotes centrales del Galaxy Book3 Ultra son su procesador y su tarjeta gráfica. En el primer apartado, contamos con un chip Intel Core i7 serie H de 13ª generación, un motor muy pero muy potente, que además está absolutamente al día.

En el segundo caso, Samsung incluye por primera vez en sus computadores una tarjeta gráfica dedicada, y no una cualquiera: es la NVIDIA GeForce RTX 4050 de 6GB, la que asegura que cualquier trabajo gráfico o audiovisual será óptimo, y para qué decir su rendimiento con los videojuegos. Sin ser un notebook gamer, igual es capaz de pasar la prueba.

En esa misma línea de performance, Samsung presenta su “Studio Mode”, un software especialmente dedicado para videollamadas, donde mediante inteligencia artificial se ajusta automáticamente la cancelación de audio, el encuadre, los efectos de los fondos y la regulación de los micrófonos duales, lo que se traduce en una comunicación muy efectiva y sin ningún esfuerzo.

Fluida conectividad y contundente batería

En términos de rendimiento, evidentemente el Galaxy Book3 no decepcionó: todas las tareas que le exigimos las hizo con gusto, alegría y silencio. Todo eso, por supuesto, gracias a la calidad de sus componentes pero también a la armonía de su diseño.

El computador, como era de esperar, está especialmente habilitado para conectarse con otros dispositivos a la hora de realizar multitareas, lo que es aún más fácil si son de la misma Samsung. Enlazar un reloj inteligente, un audífono inalámbrico, un smartphone o una tablet como segunda pantalla resulta muy sencillo e intuitivo, un concepto de ecosistema no muy distinto a lo que logra Apple, realmente fluido y práctico.

De hecho, la integración con el teléfono es particularmente buena: por ejemplo, usando esa aplicación mágica llamada Multi Control, que permite copiar, cortar y pegar desde el teléfono al computador, como también traspasar archivos o seguir revisando contenido. Una continuidad productiva sin sobresaltos.

La batería está muy bien para un computador portátil de estas características: estamos hablando de 76 Wh, algo así como unas 11 horas de duración promedio, dependiendo del uso. Como sea, la referencia acá es Apple y, en ese sentido, los californianos dan cancha, tiro y lado en términos de autonomía: su última MacBook Pro sobrepasa las 16 horas.

Personalmente, por lo anterior, quizás el único detalle general que le hace falta al Ultra es un poco de personalidad. Porque en términos netos de funcionalidad, rendimiento y autonomía, no presenta ningún problema. Pero un computador portátil, a no ser que sea derechamente orientado al mundo corporativo, no tiene por qué carecer de estilo ni diseño, detalles que no sólo identifican y manifiestan personalidad para el aparato y la marca, sino también para el usuario.

Logos, líneas de diseño, colores y hasta tapas con pantallas micro LED (para que el logo sea “visto” por la gente) son solo algunos detalles que hacen que el resto de las marcas se diferencien entre sí. Y ya es hora de que Samsung, que algo sabe de esto, también le imprima su sello característico e individual a su próxima generación de computadores portátiles. A no ser que la idea sea parecerse lo más posible a un MacBook.

Veredicto Práctico

Parece que Samsung hubiese hecho un checklist de todas las necesidades fundamentales para contar con un laptop todopoderoso. Desde las especificaciones de la pantalla hasta los procesadores y tarjetas gráficas de última generación: lo cierto es que es difícil encontrarle fallas o reproches a este modelo, en cualquiera de sus departamentos, salvo quizás en el tema del diseño y en la personalidad del producto.

Sumamente funcional, garantizado para brindar una excelente experiencia gráfica y de rendimiento para cualquier tipo de usuario, Samsung nuevamente no se desvela en hacer un producto revolucionario: en cambio, se va a la segura con un producto que satisface en todo sentido.

Nota: ⭐⭐⭐⭐★ (4/5)

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 18 de julio de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.