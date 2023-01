Reseña | Sony SRS-XG300: un robusto parlante portátil para el entretenimiento

Maneras de escuchar música hay tantas como personas en el planeta, pero dentro de todas ellas podemos distinguir dos grandes grupos: los oyentes activos y los pasivos. Los primeros son quienes dedican su atención a escuchar en detalle el disco o las canciones que se están reproduciendo; un oyente comprometido, por decirlo así. Allí podemos hallar, por ejemplo, a los audiófilos o, para llevarlo un poco más allá, al infame Patrick Bateman, del clásico moderno American Psycho, quien antes de cometer sus asesinatos les daba una larga charla de crítica musical a sus víctimas.

El tema es que esa escucha comprometida tiene ciertas exigencias, que comienzan en la necesidad de contar con un buen equipo de audio, siempre estéreo: dos parlantes para dos orejas.

Los oyentes pasivos, en cambio, tienen a la música más bien como un acompañamiento de otras actividades que se llevan el mayor foco de su atención: escuchar música mientras se trabaja, mientras se cocina, mientras se hace el aseo o mientras se está conversando a viva voz. Es una escucha menos comprometida, por decirlo así, y definitivamente es la más masiva y cotidiana, sin una necesidad de contar con dos parlantes para un sonido en estéreo.

De ahí que los altavoces portátiles aparezcan como una excelente posibilidad, porque además de cubrir la función de amplificar la música, permiten llevarlos e instalarlos prácticamente donde uno desee. El costo de eso suele ser la calidad del audio (baja), aunque en el último tiempo el nivel de pérdida ha ido disminuyendo.

En ese contexto, Sony aprovecha el impulso veraniego y la promesa de las vacaciones para lanzar su modelo SRS-XG300, un parlante inalámbrico que se presenta directamente como una gran compañía para fiestas y reuniones sociales, con foco en el público principalmente joven. Y eso es lo que pasamos a revisar a continuación.

Especificaciones

Tipo de parlante: Woofer (I/D) y tweeter (I/D)

Tamaño del parlante: Unidad de tweeter : aprox. φ 20 mm; unidad de woofer : aprox. 61 mm x 68 mm

Duración de la batería: Aprox. 25 horas.

Terminales de entrada y salida: Miniconector estéreo (entrada), USB C, USB A (solo para salida de CC)

Alcance de transmisión de frecuencia: 20 Hz - 20.000 Hz (muestreo de 44,1 kHz)

Dimensiones (ancho x alto x profundidad): Aprox. 318 mm x 138 mm x 136 mm

Peso: Aprox. 3 kg

Bluetooth: Versión 5.2

Alcance de comunicación máximo: Aprox. 30 m.

Rango de Frecuencia: Banda de 2,4 GHz

Códecs compatibles: SBC, AAC, LDAC

Alcance de transmisión de Frecuencia: 20 Hz - 20.000 Hz (muestreo de 44,1 kHz).

Protección contra agua: IP67

Diseño moderno y de buenas proporciones

Lo primero que se puede apreciar al recibir el parlante es su peso. El Sony XG300 pesa cerca de 3 kilos y esto da para pensar dos cosas: quizá es algo macizo para ser portátil, aunque por otro lado es un buen indicio de lo que podría resultar en términos de calidad de audio. Es que mientras más ligero es el hardware dedicado al audio (como los drivers), es más probable que la calidad del audio sea baja.

Llama la atención su diseño moderno, basado en una forma cilíndrica horizontal, recubierta en su cuerpo por una malla que permite proteger lo que hay en el interior. En la parte frontal están repartidos los botones en dos grupos: por un lado, el de encendido, el de la activación del Bluetooth y la función “Mega Bass”; por el otro el de reproducción, que además permite contestar llamadas, junto a los de control de volumen.

A los costados se pueden apreciar los radiadores pasivos, que no sólo están para potenciar las frecuencias graves, sino que también para darle un efecto visual a la escucha, gracias a la vibración que producen. Sobre el lomo del XG300 hay un sutil mango plegable para transportarlo más cómodamente, y que se hace casi invisible cuando no se utiliza.

En la parte trasera, tras una tapa, se encuentra una entrada de USB, otra de entrada de audio —para conectar a un equipo externo que no cuente con Bluetooth—, una tercera para la corriente, y dos botones para el control manual de la batería y las luces.

Sonido: Potente y personalizable

Emparejar cualquier dispositivo al XG300 es bastante simple, sobre todo para quienes tienen equipos Android, ya que cuenta con el sistema Fast Pair. Tiene Bluetooth 5.2, ideal para la transmisión de datos de audio y con la capacidad de emparejar en simultáneo a dos o más aparatos. Esto te permite, por ejemplo, pasar de la reproducción de música desde el computador a contestar en altavoz una llamada que llega a tu smartphone.

Al reproducir audio, lo primero que queda de manifiesto es la potencia del parlante. Y esto se debe a que posee dos woofers y dos tweeters frontales, lo que le permite trabajar las frecuencias graves por un lado, y las medias y agudas por otra, mejorando su nitidez y con un balance más controlado.

Las frecuencias bajas, de hecho, son las protagonistas. A los woofers mencionados se suman dos radiadores pasivos que refuerzan y —de cierta manera— moldean los graves, dándoles mayor contundencia. Y si esto no es suficiente, se puede activar la función “Mega Bass”, que le da un empuje a los bajos, engrosándolos e inevitablemente agregándole un colorido extra.

Si bien todo esto está lejos de un audio de alta fidelidad, es interesante la nitidez que logra mantener y la buena relación en lo que se refiere al rango dinámico de frecuencias: las bajas son las protagonistas, pero no se dejan de lado las medias y agudas. Es el mérito de contar con woofers y tweeters independientes. De ahí que los 3 kilos de peso encuentren una muy buena justificación.

Es común que este tipo de parlantes sufra en su relación potencia-nitidez: mientras más volumen se les dé, más distorsión aparece. Pero el XG300 hace una muy buena tarea en esto. Y eso se debe a una particularidad de su diseño interior: sus diafragmas no son circulares, como ocurre comúnmente, sino que cuadrados.Un cambio que Sony denominó X-Balanced Speaker Unit, y permite una mayor liberación de presión acústica, mejorando la calidad del audio y evitando las tan molestas distorsiones. En esto último influye un hardware sólido que no reverbera.

Pero ojo con el lugar en el que instalarás el parlante, porque esto tendrá incidencia directa en la calidad de escucha. Por ejemplo, no habrá problemas si se coloca sobre un mueble de madera firme, pero mientras más delgada sea la madera, más se acentuarán las frecuencias medias y graves. Y mientras más objetos haya sobre el mueble, más posibilidades hay de que la reverberación que produzca el parlante haga vibrar a los objetos, generando una distorsión que no provendrá directamente del aparato sino de su entorno.

El XG300 es compatible con el códec de audio de alta resolución LDAC —patentado por Sony—, además de SBC y AAC, que si bien son menores en la calidad, son de los más populares en el consumo a través de las plataformas de streaming. Y si no estás del todo satisfecho con el audio, puedes personalizarlo a gusto desde la aplicación Sony Music Center (gratis en Google Play y App Store).

La aplicación

En Music Center puedes controlar todo el funcionamiento de tu parlante, desde la modalidad en que lo utilizarás —amplificando la reproducción desde una app de streaming, desde otro equipo conectado de manera auxiliar por cable (Audio in) o bien desde la aplicación Fiestable de Sony, que cuenta con la infalible modalidad karaoke.

Ahí se puede acceder a un ecualizador manual (EQ) para personalizar y ajustar el audio a gusto, manipulando bajos, graves y agudos. Si no es tu fuerte la ingeniería en sonido, puedes optar por alguna de las EQ predeterminadas del sistema, como la mencionada Mega Bass o la Live Sound, que busca emular la experiencia de un show en vivo, aumentando los niveles de frecuencias medias y altas. Esa función, más añeja que el ajo en los equipos de música, nunca será muy recomendable, aunque en este caso el desastre no es tanto.

Lo que sí funciona bastante bien es el ajuste automatizado de ClearAudio+, que se encarga de detectar la pista en reproducción y configurar un campo de sonido idóneo para sus características. Con el fin de optimizar la experiencia, la ecualización variará entre canción y canción. Y sí, funciona.

Batería súperpoderosa e inteligente

Dicen que la fiesta termina cuando se apaga la música. En ese caso, el carrete tiene para largo con el XG300, porque su batería ofrece nada menos que 25 horas de autonomía. A eso se añade la opción de carga rápida, que permite una hora extra de sonido con solo diez minutos de permanecer enchufada.

Además, Sony agrega una función que parece muy útil, dado lo que conocemos sobre la obsolescencia programada. Con Battery Care se podría alargar la vida útil de la batería gracias a que limita la carga máxima al 90% de su capacidad. De esta manera, evita que se sobrecargue y le genere daños que terminen por acortar su utilidad.

Esta es una opción que puedes activar manualmente, ya sea en la botonera trasera del parlante o desde la app Sony Music Center, donde también encontrarás la función Stamina, que reduce el consumo de energía minimizando algunas funciones operativas: por ejemplo, desactiva el Mega Bass y vuelve a la EQ original.

Todo esto da cuenta, al menos en la teoría, de una preocupación por parte de Sony de ofrecer un equipo confiable y que garantice durabilidad.

Otras funciones para la “diversión”

Como está dicho, este parlante está pensado para un público joven con ánimo de fiesta. Por eso no extraña la presencia de ciertas características, como las luces multicolores que se observan en los costados y que aparecen al son de la música.

Este parlante pasa del azul al rojo, al morado, al verde, al naranjo, al rosado y más. De todas maneras, se pueden ajustar a gusto bajo diez posibilidades: desde una suave luz —“Calm Daylight”—, a una desatada “Rave”; de las luces frías de “Cool” a las cálidas de “Hot”. O, bien, simplemente dejarlas apagadas.

En la app también está el Modo Dj, con el que se puede manipular el sonido utilizando un isolator —efecto con el que se aíslan ciertas frecuencias para resaltar otras, como la voz— y un flanger —que hace oscilar las frecuencias dándole un cariz que puede ir desde el sonido de un avión a uno espacial. La manipulación es bastante arcaica, pero existe y puede que alguien le pueda sacar provecho.

Por otro lado, el XG300 cuenta con certificación IP67, por lo que es resistente al agua y al polvo. Al chequear las cualidades de esta certificación, encontramos que los dispositivos IP67 pueden resistir durante 30 minutos hasta 1 metro de profundidad en el agua. Quedará para otro reseñador o usuario con alma aventurera ponerlo a prueba.

Y así como es resistente al agua, también lo es al polvo, lo que quiere decir que lo puedes llevar a un bosque o a una playa y confiar en que no le ocurrirá nada. Es por tanto, un parlante ideal para todoterrenos o irresponsables. De hecho, desde la función Party Connect puedes sincronizar hasta 100 equipos Sony compatibles. Una bomba.

El XG300 además se puede utilizar para llamadas y videollamadas, para lo cual cuenta con “cancelación de eco”. Probamos la experiencia y si bien pierde potencia, por lo que hay que aguzar el oído, su micrófono capta de buena manera la voz, porque lo la persona interlocutora podrá escucharte sin problemas.

Veredicto Práctico

Comparándolo con la calidad de audio que suelen ofrecer los parlantes portátiles, el SRS-XG300 de Sony resultó ser mejor de lo esperado. Tiene potencia y bajos robustos que no anulan las frecuencias medias y agudas, todo gracias a un sólido soporte técnico (diafragmas, woofers, tweeters, radiadores, etc.) que no permite las distorsiones y mejora la nitidez.

Queda de tarea para Sony —y los fabricantes en general— mejorar la experiencia que se puede obtener desde dispositivos que no sean smartphones o tablets, de manera que esté a la altura de lo que se ofrece en estos. Por ejemplo, en laptops, donde no se puede acceder a la aplicación Sony Music Center.

El resto de las funciones y características hacen del XG300 un parlante súper confiable y del que se espera una larga duración. Muy recomendado para almas juveniles que buscan un parlante que levante la fiesta, aunque su muy buena base le servirá a cualquiera. En especial si no eres Patrick Bateman o un oyente activo.

Nota: ⭐⭐⭐⭐★

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 13 de enero de 2023. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.