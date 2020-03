Todos los pasos para comprar conscientemente

En medio del Coronavirus el tema de comprar lo justo ha cobrado mayor relevancia. En Europa la situación pasó del caos total, con personas llevándose todo lo que encontraban, a salidas esporádicas con compras conscientes, donde se mezcla alimentación con el sentimiento de comunidad y generosidad al comprar lo justo.

Pese al que tema del desperdicio de alimentos es un asunto del que ya se venía hablando hace un tiempo, hoy en medio de una crisis de este tipo, botar la comida es un escenario impensado. ¿Pero cómo comprar lo justo para mi familia y no desabastecer el supermercado?

Aquí, ideas para planificar sin salir de la casa.

1. Una aplicación chilena

La ingeniera comercial Bernardita Sepúlveda, junto a su hermana Bárbara, lanzaron en junio pasado, la aplicación chilena ComoQuiero (en App Store y Google Play) permite armar un menú acorde a los miembros del hogar, comprando solo lo justo.

“Nuestra aplicación se basa en torno a la planificación: si vas al supermercado o haces un pedido, sin saber lo que vas a cocinar, siempre te sobrará”, dice Bernardita, quien agrega que la compra consciente toma más sentido en situaciones como esta, pero la clave sigue siendo la misma, simplemente organizar.

El sistema funciona así: se crea un menú para una o dos semanas, acorde a cuanta gente come en la casa. Con estos datos, la plataforma entrega una propuesta elaborada por una nutricionista, que se puede editar según los gustos de cada hogar, por ejemplo, reemplazar arroz por pastas. Luego, entrega una lista de compras, donde se puede eliminar lo que ya hay en la casa y ofrece dos alternativas: solo descargar la lista de compras y las recetas o cargar directamente el carro de compras con todos los ingredientes que se necesitan, ya que está en línea con Líder.cl, que está operando con el servicio de Pickup y despacho a domicilio.

“Tenemos varios menús tipos que hacen más eficiente la compra: si un día te sugerimos arroz a la valenciana, automáticamente otra sugerencia será hamburguesa con arroz, por dar un ejemplo. Hoy nuestro mayor consejo es ver qué hay en la despensa y en base a esa información buscar una preparación entre las más de 1.500 recetas que tenemos”; explica la ingeniera.

2. Cinco consejos

Las hermanas Sepúlveda estudiaron los hábitos de alimentación y de compra de 700 familias chilenas, para poder optimizar la aplicación, en base a esto comparten cinco consejos:

a. Revisar la despensa: por obvio que suene, no lo es. Antes de armar el menú semanal ver qué hay en la despensa y el refrigerador. No acumular, la comida termina echándose a perder (polillas, vence, etc).

b. Recetas con lo que tenemos: La aplicación permite buscar recetas, por ejemplo: si tenemos pollo congelado, usar un receta con este ingrediente y comprar solo lo que nos falta.

c. Planificar lo que comeremos: pedir por pedir hoy, menos que nunca, tiene sentido. Hacer un menú, ya sea con la app o simplemente con lápiz y papel, antes de ir al supermercado es clave.

d. Saber cuántos comen: en estos días planificar puede ser incluso más fácil, no hay gente que entra y sale de la casa y la opción de comer afuera es nula. Así sabemos exactamente cuántos ingredientes comprar. Ojo, si se buscan recetas en internet hay que adaptarlas a la cantidad de personas que viven con nosotros.

e. Recetas fáciles: dada la contingencia, buscar recetas fáciles, con pocos ingredientes, privilegiando cocciones rápidas o preparaciones al horno.

3. Otras aplicaciones:

Kitchen Stories: buscar recetas entre las miles que hay en esta aplicación gratuita también es una buena fórmula para usar lo que tenemos, sin salir a comprar. ¿Lo bueno? Está en español, las recetas vienen con fotos del paso a paso, se pueden adaptar hasta para un comensal y entrega una lista de compra donde podemos borrar lo que ya tenemos y llevarla con nosotros a la hora de abastecernos.

En App Store y Google Play

Supercook: permite ingresar los insumos que ya tenemos, por ejemplo: pollo, arroz y mantequilla. Con esta información, busca recetas que requieran esos ingredientes. Ojo, está en inglés y las medidas muchas veces vienen en onzas, ya que la aplicación redirige a otras páginas de cocina.

En App Store y Google Play