Un buen año para regalar herramientas

Los acontecimientos de los últimos meses —como la peor pandemia de los últimos cien años— nos han llevado a compartir espacios y desarrollar habilidades que seguramente no habíamos explorado o simplemente teníamos dejadas de lado. Y para muchas, en este contexto de ansiedad e incertidumbre, reparar la casa ha sido casi terapéutico.

Pintar, ordenar, clasificar, solucionar pendientes y emprender nuevos proyectos domésticos ha sido para un grupo de mamás una vía de escape a los desafíos de criar, educar y mantener el hogar en cuarentena. Por lo mismo, y de la mano de este tiempo más “casero”, surgen nuevas ideas de regalos para nosotras, las mamás, que culturalmente antes eran impensados o, al menos, pocos comunes. Hace no mucho, nada salido de una ferretería hubiera funcionado como regalo para el Día de la Madre. Pero ahora —y sobre todo este año— eso dejó de ser así. El terreno de las herramientas ya no se separa en mujeres u hombres, y por eso dos madres nos cuentan sobre los regalos que les encantaría recibir este 10 de mayo.

Ideas para regalar

Rosario Allende, la Mamá Chasquilla de Instagram, no ha esperado a estar recluida en su hogar para tomarse en serio el maestreo. Esta diseñadora, madre de dos niños (5 y 3 años), muestra cada día —con tips, tutoriales y consejos— cómo hacer arreglos y mejoras en la casa.

“Todas las mujeres somos distintas, pero el universo de mujeres que hacen las cosas en la casa por ellas mismas cada vez va en aumento”, explica Allende. Para ella, pensar en un regalo que involucre elementos tradicionalmente ligados a los hombres puede ser más que una buena opción.

“Un taladro, una caja de herramientas o un buen set de brochas y rodillos son regalos en los que se podría pensar para las mujeres que se involucran en la casa”, dice Mamá Chasquilla.

¿Qué le gustaría recibir a ella? Una Dremel −famosa herramienta multipropósito estadounidense− con todos los accesorios.

Por su parte, la fotógrafa María Paz Bezanilla —más conocida como @lapasita en redes sociales—, es madre de tres hombres y en su lista de deseos, por primera vez, hay artículos para trabajar en la casa. “Feliz de que me regalaran tarros de pintura para pintar toda la casa", cuenta. "Estaría ahora mismo arreglando todos los detalles”. También podría ser una buena caja de herramientas. “Si me hubieran regalado una en otro momento quizá me habría muerto, pero ahora la recibo con los brazos abiertos”, confiesa.

Elegidos de Práctico

1. Dremel

2. Pistola de Pintura

3. Taladro

4. Huincha de medir con nivel láser

5. Guía de perforación de orificios perpendicular

Bonus track