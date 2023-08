Club Med anticipa temporada de nieve 2024 en Europa y Canadá

Club Med, líder mundial en vacaciones de lujo y creadora del concepto “All Inclusive”, se anticipa a la temporada de invierno europea y canadiense 2024 con una sorprendente propuesta en sus exclusivos destinos de nieve con un descuento hasta el 40% en el precio de estadía.

Este beneficio está especialmente diseñado para los amantes del esquí que estén pensando en viajar a algún resort de los Alpes Europeos (Francia, Italia y Suiza) y Canadá.

Club Med nieve, es una experiencia única, libre de estrés. El confort y el buen gusto se destacan en cada uno de los Village. Sofisticados y elegantes con diseños cuidados en cada detalle, donde todo está pensado para una estadía donde la comodidad es la prioridad.

Se vivirán momentos inolvidables junto a los G.Os (Gentiles Organizadores), quienes estarán dedicados a proponer actividades y acompañar a los G.Ms (Gentiles Miembros) durante toda la estadía.

El éxito en sus vacaciones en la nieve está asegurado.

¿Cuáles son las opciones?

Con más de 70 resorts en más de 30 países, Club Med sigue siendo líder en experiencias completas para sus huéspedes.

Los Villages de Nieve o resorts de nieve que integran esta propuesta son variados. Entre ellos encontramos nombres ubicados en Francia como Serre Chevalier, Arcs Extreme, Val Thorens, Alpe d’Huez, Arcs Panorama, Grand Massif, La Rosière, La Plagne 2100, Peisey Vallandry, Tignes, Val d’Isère. Valmorel, Valmorel Chalets. Grand Massif Chalets. La Rosière, mientras que ofrecen otros recintos como Pragelato (Italia) y Saint Moritz (Suiza).

La fecha de esta promo es del 28 de agosto al 4 de septiembre, y se podrá viajar en la temporada 2024 (diciembre 2023 a marzo 2024)

El beneficio se aplica hasta un 40% de descuento en los Villages de nieve, de Canadá, y hasta un 30% para los Alpes europeos.

¿Qué incluye el paquete Ski All Inclusive by Club Med?

1. Pases y medios de elevación

2. Clases grupales

3. Comida Gourmet

4. Open Bar

5. Cuidado para niños

6. Ski In - Ski Out

7. Entretenimiento día y noche

Dentro de las propuestas que los resorts de nieve Club Med tienen para sus huéspedes, está la escuela de esquí, junto a sus expertos guías de montaña, en las mejores pistas de esquí del mundo, con clases para todos los niveles: principiantes, intermedios y avanzados. En el caso de los menores existen clubes para niños, que son tratados como huéspedes especiales.

También podrás experimentar otras actividades Aprés Ski como piscina, yoga, spa, visitar pueblos cercanos y afters. En la nieve además de ski y snowboard, se encuentran otras opciones como la tradicional caminata nórdica, trineo, raquetas de nieve, snow mountain biking, actividades nocturnas en la nieve, y más.

Su cocina gourmet con opciones variadas, bebidas y barra libre. El pack incluye entretenimiento durante el día y espectáculos nocturnos como otro de los atractivos de los Villages.

Los socios de CLUBLT tienen un beneficio especial si haces uso de los descuentos de Club Med: Aprovecha hasta un 40% de descuento en estadía, además 1 equipo gratis por tarjeta habitación.

Para más información sobre Club Med y su propuesta All Inclusive:

Llama al 800 914396

Válido para contrataciones del 28/08/2023 al 04/09/2023, o hasta agotar stock de 10 plazas por salida por resort, lo que ocurra primero. Hasta 40% de descuento en tarifas por adulto para 7 noches de estadía All Inclusive en los resorts de nieve en los Alpes Europeos para salidas del 03/12/23 al 31/03/24 y en Canadá para salidas del 03/12/23 al 28/06/24. Válido para pago total de la reserva. El paquete incluye: 7 noches de estadía en base doble con desayunos, almuerzos, cenas, bebidas, bar, snacking y actividades, 5 clases grupales de ski/snowboard con instructor, 6 días de pases de medios de elevación. La promoción incluye la asistencia al viajero y la inscripción Club Med. Club Méditerranée Argentina SRL, Cerrito 1186, Bs. As, evt res. 89/85 leg 3812, cuit nro. 30-59994215-3. (2) flexi cancelación válido únicamente para estadías contratadas del 28/08/2023 al 04/09/2023.

Cancelación sin costo ni penalidad en estadías hasta 7 días previos al ingreso del resort. Disponible para todos los resorts de Club Med incluidos en esta promoción. Para viajes del 03/12/23 al 28/06/24. Club Méditerranée Argentina SRL, Cerrito 1186 4°, Bs. As, evt res. 89/85 leg 3812, cuit nro. 30-59994215-3. (3) promoción válida para socios Club La Tercera. Contrataciones del 28/08/23 al 04/09/23, o hasta agotar stock de 20 pasajeros con equipos, lo que ocurra primero. Es 1 equipo gratis por tarjeta por habitación. El equipo incluye: una tabla de snowboard o dos de esquí, botas y dos bastones de categoría “sport”. Válido para viajes del 03/12/23 al 31/03/24 en los villages de nieve de Club Med de los Alpes Europeos y Canadá incluidos en la promoción. Los equipos podrán ser utilizados durante 6 días de la semana, de lunes a sábado inclusive. Promociones no combinables con otras promociones vigentes no presentes en esta comunicación.