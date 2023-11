“Estamos llegando muy tarde a la educación financiera con los niños”

La dificultad de acercar al público las temáticas sobre economía y finanzas es uno de los puntos de acuerdo entre la Asociación de AFP y Javiera Quiroga, periodista y creadora de @economina_cl, su cuenta de Instagram.

La influencer y conductora del programa “Clave morse” en Radio La Clave publicó recientemente el libro “Hablemos de plata”, en donde explica en palabras simples conceptos económicos que parecen complejos como desempleo, inversiones e, incluso, pensiones.

“Economina”, como la conocen sus más de 190 mil seguidores en redes sociales, conversó en profundidad sobre educación financiera en “Tercer Tiempo”, podcast de la Asociación de AFP (AAFP), conducido por Alejandra López, gerenta de Proyectos de la AAFP.

Escucha el podcast aquí :

En cada capítulo de 30 minutos, este espacio tiene como objetivo apoyar a los afiliados y pensionados en diversos temas de educación previsional y mercado laboral, orientarlos en servicios que son de su interés, así como tener un espacio de conversación pública.

¿Consideras que hoy, en Chile, es difícil encontrar información clara sobre cómo ahorrar o invertir, por ejemplo?

Queda un largo camino por recorrer, esa es la realidad. Este es un tema que no se asoma, y yo no le voy a echar la culpa a ningún gobierno específico, porque es un tema de Estado. Históricamente, el tema de la educación financiera no ha existido en ningún gobierno, ni de derecha ni de izquierda, tampoco de centro. Lo que pasa es que, si nosotros no metemos esto en los colegios en edades tempranas, es muy poco probable que cambie el curso de las cosas. Los niños salen del colegio y a los 18 años les empiezan a ofrecer tarjetas de crédito y no tienen idea de cómo usarlas. Entonces, estamos llegando muy tarde.

O sea, no es tema para las autoridades, dices.

Lo único que se ha hecho en Chile, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, es una comisión para la educación financiera. Esa comisión nunca sesionó, no tiene miembros. Existe por ley, pero no existe. Entonces, en la práctica no hay nada, no hay nada de esto. Yo lo conversé con el ministro de Economía, de Hacienda, y no es una prioridad para los gobiernos porque tienen cuatro años, tienen muchos temas y para hacer un cambio en esto tienen que capacitar a todos los profesores de Chile. Ellos quieren impartir educación financiera, pero no saben cómo hacerlo, porque no saben de estos temas y no tienen por qué saber. Tú tienes que capacitarlos y, para hacer un cambio real, te vas a demorar diez años y la cinta la va a cortar otro presidente. Es muy políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero yo creo que este es un tema en que va a costar mover la aguja. En un gobierno de cuatro años no se va a notar, entonces nadie lo toma. Lo peor, es que este es un tema transversal. Da lo mismo la edad, el estrato socioeconómico. Es transversal. Nadie sabe nada. Punto.

Más allá del ámbito público, ¿cómo has visto el aporte de los privados en este tema?

Veo bastante más motivación de parte de los privados, por ahí me da un poco de esperanza, pero quiero ser súper enfática en algo: si no hay una política pública duradera en el tiempo respecto a la educación financiera, es poco probable que cambiemos el curso de las cosas, como sí lo han hecho los países exitosos. Los nórdicos lo han hecho muy bien. Por ejemplo, en Suecia, esto fue una prioridad del presidente hacia abajo y son súper responsables fiscalmente. Esto tiene que ser una alianza público-privada. No basta con que algunos tiktokers e instagramers estemos haciendo educación financiera, si es que en la praxis no existe en los colegios y en las universidades.

¿Cuáles son las dudas más urgentes o que más se repiten en tus redes sociales?

Hay dos mundos: el macro y el micro. La gente se empezó a preocupar y quiso saber qué significaba la inflación, las tasas altas y los créditos hipotecarios. Después está otro mundo, que es el micro, es decir, cómo hago crecer mi plata o en qué invierto. Todo el tiempo me preguntan en qué invertir y yo no puedo dar esa recomendación, pero la gente quiere aprender a invertir y hacer crecer su plata.

¿Cómo ves tú el cómo se ha democratizado el acceso al invertir y al mito de que ahorrar es para la gente que tiene mucha plata?

En eso estamos, estamos trabajando para decirle a la gente que no, que ahorrar no es imposible. Te juro que no he encontrado ningún caso que yo revise que alguien no pueda ahorrar un peso. Ningún caso. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo hago grabaciones presenciales y el otro día fui a un lugar, donde un cliente, y la señora de la puerta me reconoció y me dice que no logra ahorrar, fumándose 20 puchos. Yo le pregunté cuánto fumaba. Me dijo una cajetilla al día. Yo le dije que si dejaba de fumar dos cigarros al día va a lograr ahorrar $5.000 al mes que las puede meter en un depósito a plazo y el siguiente mes usted va a tener $5.500, ponte tú. La gente se autoconvence de que no puede ahorrar. Pero tú, en la práctica, puedes hacer muchos recortes que no te das cuenta.

¿Cómo ves el tema de las pensiones y la educación previsional en Chile?

Las veces que he hablado sobre pensiones, con datos duros y objetivos, he recibido harta mala onda. Las AFP lo han hecho bien históricamente en administrar los fondos de las personas, yo creo que tenemos un sistema bastante de lujo, que incluso se ha replicado en el mundo. Sin embargo, creo que ha habido un error comunicacional de parte de las AFP en la forma en que explican lo que hacen. Por eso la ciudadanía tiene una percepción errada de cómo y qué hacen. Ahí es donde nos hemos metido actores tratando de acercar a las AFP a las personas, como yo, por ejemplo. Como resultado, tenemos esta percepción tan negativa sobre su trabajo que en realidad es excelente y los datos están para probarlo. Yo en estos temas siempre estoy hablando desde la data.

¿Y eso tiene que ver con que la gente no tiene interés o no quiere entender estos temas?

De repente, de frentón no hay interés, pero cuando la gente quiere informarse, la información disponible es una lata, fome y técnica. No hay por dónde acercar estos mundos, pero veo que se están haciendo más esfuerzos. Todas las empresas lo están haciendo. Hoy día la educación financiera es trending topic y eso me pone muy contenta.