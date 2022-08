La importancia de conocer la piel para una buena limpieza

Si hay una rutina que no debería aburrirnos nunca, es la limpieza de nuestro rostro. Esto, porque su cuidado diario evita que agentes externos como la contaminación, el tabaco, la radiación solar, y otros, la deterioren y envejezcan.

No solo debemos conocernos a nosotras mismas para saber qué queremos en la vida, sino también tenemos que conocer qué tipo de piel tenemos para poder protegerla y tratarla correctamente. Una información fundamental para saber qué limpiadores, cremas y protectores son los correctos para nuestra piel.

Según una encuesta realizada por la marca CeraVe, a 2,000 adultos estadounidenses de 18 a 40 años, el 70 % de los encuestados no sabe cuál es su tipo de piel y el 80 % no sabe qué ingredientes buscar en un limpiador. Además, el 40% incluso admite que necesita más educación sobre los ingredientes, y el 36% dice que no conoce la diferencia entre las fórmulas de limpieza para elegir cuál es mejor para su piel.

“Si tienes una piel seca tienes que invertir en algo que te hidrate y humecte; y si tienes una piel oleosa tienes que buscar un producto que elimine el exceso de aceite de tu piel”, explica la doctora Michelle Henry, dermatóloga que fue parte del evento mundial “Limpia tu piel como un Experto”, realizado por la firma CeraVe. En la ocasión, la especialista explicó también la importancia de conocer los tipos de piel que existen: “Están las pieles normales que no son muy oleosas y no producen acné; las pieles oleosas que necesitan limpiadores más fuertes para controlar el aceite; las pieles sensibles que se ponen roja con cualquier cosa y también están las pieles mixtas”.

La experta además señaló que limpiarse la piel como lo haría un dermatólogo consta de tres pasos:

Escoger el producto compatible y benéfico con el tipo de piel. Comprar productos aprobados dermatológicamente. Tener una rutina de cuidado.

Cómo escoger el limpiador correcto

Otro de los datos entregados por el estudio realizado por CeraVe sobre el cuidado de la piel señala que más de la mitad de los dermatólogos (51%) dice que uno de los errores más comunes de los pacientes es usar productos que resecan la piel cuando no son necesarios para sus necesidades específicas de la piel. Esto porque no conocen su tipo de dermis.

Otro de los aspectos a considerar al momento de hacer una limpieza facial es conocer qué ingrediente debieran contener los productos limpiadores. Así, según la investigación realizada por CeraVe, el 52% de los dermatólogos señala que las ceramidas son el ingrediente que determina si un limpiador es bueno o no. “Estas protegen la piel, manteniéndola en buen estado por dentro y eliminando lo malo hacia fuera”, explica Henry.

Si bien eliminar la suciedad, el aceite y el maquillaje de la piel se asocia con mayor frecuencia con los beneficios de un limpiador, también pueden ofrecer beneficios más duraderos. Un limpiador no solo debe eliminar los residuos no deseados, además debería hacerlo sin romper la barrera de la piel.

“Los limpiadores no deben dejar la piel con una sensación seca o irritada, que son signos de una barrera cutánea deteriorada que podría deberse al uso del producto incorrecto para su tipo de piel”, señaló en el evento de CeraVe, el dermatólogo Dustin Portela. Además, agregó que: “Los limpiadores principales de CeraVe utilizan tres ceramidas esenciales y ácido hialurónico para garantizar que limpien la piel sin dañarla”.

