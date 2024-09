¿Una nube es suficiente? Crece tendencia del “multicloud”

La migración a la nube se ha convertido en una necesidad para el entorno empresarial actual. Empresas de todos los tamaños ya cuentan con su nube.

Para 2023, la adopción de nube pública en Chile generó US$ 38,9 mil millones en producción económica y aportó US$ 20,9 mil millones al PIB , de acuerdo con un informe realizado por AWS y FTI Consulting,

Para el 2038, el mismo informe prevé que esta actividad ascienda a US$ 5,8 millones en ingresos fiscales . No obstante, este proceso no está exento de retos.

Entre las preguntas de quienes deben encargarse de integrar dicha herramienta en sus compañías, aparecen dudas cómo si hay que elegir entre nube pública o privada. También es importante cuestionarse qué proveedor, ¿Amazon, Google, Microsoft o Huawei? Hay que sumar el saber administrar capacidades y plataformas.

Lo cierto es que no siempre existe todo el conocimiento o tiempo para capacitarse. Contar con un servicio especializado que guíe esta transición es crucial para evitar errores que pueden retrasar proyectos o comprometer la seguridad y eficiencia operativa.

En Chile, este servicio se está volviendo una tendencia, que apunta a apoyar a las empresas de todos los tamaños en su viaje a la nube . Juan Ignacio Alfaro, subgerente de Productos Convergentes y Multinacionales de Claro empresas, comenta de un servicio especializado para dichas situaciones:

“La migración a la nube involucra componentes tecnológicos, operativos y una planificación deficiente podría significar problemas, que van desde la falta de compatibilidad de las cargas de trabajo hasta otros más graves como la interrupción de los servicios esenciales de la empresa. Aquí es donde un servicio especializado entra en juego, algo que nosotros hemos denominado Journey to cloud”.

El ejecutivo explica que no sólo se trata de asesoría, sino de un proceso integral que comienza con una evaluación detallada de las tecnologías actuales de la empresa, seguido por la identificación de las cargas de trabajo que se pueden mover a la nube y en qué orden hacerlo.

Un enfoque personalizado que asegura una transición gradual y efectiva , minimizando los riesgos y maximizando los beneficios de operar en la nube. Alfaro añade:

“A esto se suma la modernización de aplicaciones, gestión de entornos multicloud (el uso de más de una nube pública), operación y monitoreo de las principales nubes públicas del mercado. Esto permite a las empresas no solo migrar, sino también mantener sus operaciones en la nube de forma eficiente y optimizada”.

Entornos multicloud

Estos servicios se tornan claves, sobre todo con la tendencia del multicloud , ya que permite a las empresas diversificar sus operaciones y acceder a lo mejor de cada proveedor.

Sin embargo, también presenta desafíos, como la necesidad de gestionar múltiples plataformas, lo que aumenta la complejidad y costos operativos.

El ejecutivo de Claro empresas detalla cómo la gestión que ofrece permite un balanceado uso:

“Aquí es donde el servicio de gestión multicloud de Claro empresas marca la diferencia, ya que las empresas pueden administrar de forma centralizada todas sus nubes, sin necesidad de conocimientos específicos sobre cada una de ellas. Esto reduce los tiempos de habilitación de cargas de trabajo, optimiza el consumo de recursos y mejora el control de costos, facilitando un uso eficiente de la infraestructura en la nube”.

Las tecnologías se posicionan como un aliado estratégico para las empresas que buscan optimizar su migración a la nube y gestionar sus entornos multicloud de manera eficiente.