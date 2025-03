“Arrogante, prepotente”: el duro mea culpa de Barrick Gold por el fin del millonario proyecto Pascua Lama

“El peor error que cometió Barrick fue haber sido arrogante, prepotente y no haber escuchado a las comunidades en la región”.

Con estas palabras el director ejecutivo de Relaciones Gubernamentales de Barrick Gold Sudamérica, Marcelo Álvarez, se refirió al proyecto Pascua Lama que empujó esa firma canadiense hace dos décadas y que fue finalizado por la Corte Suprema en 2022 de manera definitiva.

En conversación con T13 Radio, el ejecutivo recordó la deficiente gestión de la compañía en esa gigantesca iniciativa binacional de más de US$ 8.000 millones para la extracción de oro, plata, cobre y otros minerales, y que también implicó pérdidas financieras y una multa por $ 7.000 millones contra la compañía.

Las declaraciones del ejecutivo se enmarcan en la nueva aventura de Barrick en la Región de Atacama, concretamente con el proyecto minero El Alto y que supone una inversión de US$ 35 millones.

Qué dijo Barrick Gold sobre Pascua Lama

El proyecto actual no ha estado exento de polémica, toda vez que comunidades del Valle del Huasco ya se han movilizado para protestar. No obstante, Álvarez dijo que esta vez no iban a cometer los mismos errores y que dicha faena minera no verá la luz si no hay acuerdo con las comunidades.

“Hoy lo estamos haciendo de una manera distinta y obviamente respetuosa de que, si la institucionalidad y la comunidad en el futuro siguen insistiendo en que no se haga ningún proyecto, no lo haremos. Pero creo que vale la pena seguir trabajando en conjunto para el bienestar de todos”, afirmó el ejecutivo.

“No hay ninguna posibilidad de que vayamos en contra de lo que la gente quiera para su desarrollo”, agregó Álvarez, quien de manera enfática sostuvo que en la actualidad se necesita de acuerdos sociales para avanzar en proyectos de inversión.

“No se hizo así en el pasado, creemos que este es el momento de empezar a trabajar colaborativamente”, indicó.

En busca de oro y plata

Consultado por la necesidad de hacer prospecciones mineras nuevamente en esa zona, la misma donde no prosperó Pascua Lama, Álvarez explicó que hace 20 años no se prospecta el lugar y que la información metalúrgica que tiene Barrick ahí es vieja.

“Necesitamos actualizarla para ver qué tipo de procesamiento podríamos hacer en la eventualidad de un futuro proyecto”, afirmó el ejecutivo, en referencia al interés por explotar oro y plata.

“Tenemos mucha información. Necesitamos confirmar esta información metalúrgica y a partir de ahí terminar de hacer los estudios económicos e ingeniería”, añadió.

El ejecutivo reconoció que se deben cambiar las formas para construir de manera colaborativa y que El Alto supone también una revancha para Chile y la compañía tras el fracaso de Pascua Lama.

“Esto salió mal y no es justo para la comunidad que teniendo un rasgo tan importante (...) lo dejemos ahí sin generar valor y desarrollo para las comunidades”, concluyó.