Bofa por medidas de impulso de China: es poco probable que cambien las reglas del juego para los metales

Optimistas respecto de las condiciones del mercado, pero poco convencidos sobre los efectos que los estímulos anunciados por el gobierno chino puedan tener sobre la economía. Esas son las conclusiones de los analistas de Bank of America (Bofa), a raíz de su participación en la London Metal Exchange Week (LME) 2024, realizada la semana pasada.

En un reporte, el banco de inversión de EEUU señaló que, a diferencia del año pasado, los operadores adoptaron una visión más optimista, esperando que la demanda global en 2025 se mantenga en el nivel de este año, con potencial de aceleración. El estímulo de China, los recortes de tasas de la Fed y la eliminación de la incertidumbre posterior a las elecciones estadounidenses fueron el foco. Además, los operadores reconocieron las limitaciones de oferta en cobre, zinc y aluminio.

Sin embargo, dice Bofa, “hubo un amplio reconocimiento de las limitaciones de la oferta durante la LME Week. En el caso del cobre, los costos de tratamiento han caído drásticamente, lo que pone de relieve que el suministro de las minas es una limitación. Por supuesto, esto también ha sido influenciado por el exceso de capacidad de fundición en China, lo que genera preocupaciones de que los operadores allí dominarán cada vez más la cadena de suministro y ejercerán más presión sobre sus pares occidentales”.

En lo que va del año, el precio del cobre registra un alza de 12,77% que lo tiene en US$4,3123 por libra.

En medio de la semana de la LME, los metales se recuperaron luego de que las autoridades chinas anunciaran otra ronda de estímulos. Pero para los analistas de Bofa, en comparación a los paquetes anteriores que ha adoptado China, solo el de 2008/09 tuvo una trayectoria alcista de los precios del cobre. “Ahora, el estímulo de 2024 podría terminar siendo relativamente grande si se centra en el sentimiento, que es una cuestión clave, y si busca estabilizar el mercado de la vivienda, mientras que las autoridades pueden seguir impulsando su economía verde”.

En su análisis, por una parte, indicaron que el paquete de 2008 se destacó porque se centró en la infraestructura, mientras que el gasto en 2015 estuvo más orientado a inclinar la economía hacia el gasto de los consumidores. “El de 2024 parece similar al gasto en 2015, una de las razones por las que creemos que el gasto en la red y los vehículos eléctricos, clave para la demanda de metales en los últimos tiempos, seguirá siendo crítico”.

Así, indicaron que “los esfuerzos para estimular la economía siguen siendo dignos de mención si se tiene en cuenta que la caída de la demanda de metales de la infraestructura y otras áreas ya se ha compensado con las tecnologías verdes”.

En particular, “el gobierno ha estado impulsando aquellos sectores en los que todavía tiene cierta influencia y probablemente seguirá haciéndolo. Vinculado a eso, se espera que las ventas minoristas de vehículos de pasajeros crezcan un 4% interanual y un 10% intermensual a 2,1 millones según la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China (CPCA) en septiembre. Se estima que la tasa de penetración de los vehículos eléctricos de nueva energía alcanzará el 52,4%, con un crecimiento interanual del 47,3% y del 7,3% intermensual”.

El informe agregó que las solicitudes de subsidios para el desguace y reemplazo de vehículos han aumentado considerablemente desde agosto, y la demanda continúa hasta septiembre, “por lo que se espera que las ventas sigan creciendo en los próximos meses. Además, la inversión en la red eléctrica creció un 23,1% interanual en lo que va del año y un 65% interanual en agosto según la Administración Nacional de Energía. Mientras tanto, la inversión en generación de energía creció un 5,1% interanual en lo que va del año y un 20% interanual en agosto”.

No obstante, Bofa señala que “aunque coincidimos en que estas medidas son favorables, es poco probable que cambien las reglas del juego para los metales por varias razones. En particular, el sentimiento sigue siendo débil en China, y esto está afectando la compra de propiedades: la demanda de crédito es el problema, no la oferta de crédito”.

Si bien el enfoque en la vivienda es notable, en el mejor de los casos esperamos una reducción del lastre para la demanda de metales. De hecho, los inventarios de viviendas siguen siendo elevados, y esto probablemente limitará los inicios de construcción de viviendas por ahora. Estos vientos en contra se reflejan en los comentarios de nuestro equipo inmobiliario, que dice que las medidas propuestas son una señal positiva en vista de la moderación de las ventas de propiedades en septiembre y deberían proporcionar un impulso a corto plazo al mercado físico”, indicó.