Niu Qingbao, embajador de China: “Las amenazas de EE.UU. no cambiarán la base de la cooperación entre China y Chile”

Para Niu Qingbao, el embajador de China en Chile, los recientes anuncios del Presidente Donald Trump sobre alza de aranceles son una grave violación a las reglas de la Organización Mundial de Comercio y un elemento más de inestabilidad para la economía global. Sin embargo, confía que ello no repercuta en la relación de Beijing con el país. “Las medidas hegemónicas de EE.UU. no cambiarán los fundamentos de la cooperación económica y comercial entre China y Chile, ni alterarán la tendencia al desarrollo estable del comercio entre ambos países”, asegura.

El representante diplomático, que acaba de cumplir cuatro años en el país, ha tenido una activa agenda desde su llegada. Con un perfil más bajo que su antecesor Xu Bu, Niu se ha forjado una amplia red de contactos a medida que China aumenta su presencia en el país. En las últimas semanas salió a responder a las críticas sobre las prácticas en algunos centros comerciales chinos y la embajada ha estado, además, en el centro de la atención tras las informaciones sobre los vínculos entre la diputada Karol Cariola y el empresario chino Emilio Yang.

Niu Qingbao, Embajador de China en Chile.

En medio de este ambiente, Niu Qingbao aceptó contestar algunas preguntas de La Tercera, vía cuestionario, en momentos además en que el gobierno acaba de nombrar a Pablo Arriarán como su tercer representante en China desde 2021. Una designación que, en todo caso, el embajador Niu celebra. “En su cargo como Director de Asia-Pacífico, desempeñó un papel crucial en intensificar los intercambios de alto nivel, consolidar la confianza política, profundizar la cooperación pragmática y dinamizar los vínculos culturales y los intercambios personales entre nuestras naciones”, sostiene.

Esta semana el presidente de Estados Unidos anunció un fuerte aumento de aranceles a nivel global, que en el caso de China llega al 34%, ¿cómo evalúa lo sucedido y en qué medida cree que este nuevo escenario mundial puede repercutir en los intercambios entre Chile y China?

El hecho de que Estados Unidos, bajo el pretexto de “reciprocidad”, haya impuesto aranceles adicionales sobre productos de varios países, incluidos China y Chile, viola gravemente las reglas de la Organización Mundial del Comercio, daña seriamente el sistema multilateral de comercio, socava la estabilidad de las cadenas globales de producción y suministro, y agrava la inestabilidad de la economía global. La comunidad internacional ha manifestado universalmente su oposición y China ya anunció una serie de contramedidas. En un mundo lleno de incertidumbres, China, mediante su desarrollo constante y estable, está inyectando certeza. Frente al unilateralismo y el hegemonismo, al mismo tiempo de defender firmemente sus derechos legítimos, está promoviendo activamente el multilateralismo, la equidad y la justicia. Ante la desglobalización y el proteccionismo, China amplía aún más su apertura y aboga por una globalización inclusiva y universalmente beneficiosa. En relación a la cooperación económica y comercial entre China y Chile, se trata de una relación de beneficio mutuo y ganancia compartida. Las dos economías son altamente complementarias, comparten muchos puntos de interés común y amplias áreas de cooperación, razón por la que China ha sido el mayor socio comercial de Chile durante más de diez años consecutivos. Estoy convencido de que China y Chile continuarán explorando nuevas áreas de cooperación como las energías limpias y la economía digital, sobre la base de respeto mutuo, igualdad y beneficio recíproco.

El gobierno de Estados Unidos ha cuestionado la presencia de empresas chinas en el canal de Panamá y amenazado con un alza de aranceles a quienes usen el puerto de Chancay en Perú. ¿Cree que este nuevo escenario puede repercutir en las inversiones chinas en la region y en Chile?

Dichas acciones de Estados Unidos son una intervención brutal en la cooperación comercial normal, y son un típico ejemplo de coerción económica y hegemonismo, a las que China se opone firmemente y tomará las medidas necesarias para proteger la competencia justa en el mercado, así como para defender sus derechos legítimos y los intereses públicos de toda la comunidad internacional. China, con suficientes herramientas y gran margen de maniobra, tiene una economía resiliente de gran potencial y dinamismo. Las dudas infundadas y las amenazas de EE.UU. no cambiarán la base de la cooperación entre China y Chile.

Qué aranceles impuso Donald Trump a Chile y el resto de los países en Latinoamérica. Foto: AP.

China ya tiene presencia en Chile en minería y en el sector eléctrico entre otras áreas, ¿qué otros sectores se están explorando y son de interés para la inversión china?

China y Chile comparten una amistad natural y una complementariedad económica que los convierte en socios estratégicos. Chile está dotado de abundantes recursos naturales y puede proveer significativos volúmenes de minerales premium y productos agroforestales que China requiere. Por su parte, China ofrece un mercado consumidor masivo, además de suministrar maquinaria, equipos electrónicos, bienes ligeros, textiles y servicios tecnológicos necesarios para el desarrollo socioeconómico chileno.

Más allá de los campos tradicionales, como agricultura e infraestructura, ambos países convergen en múltiples consensos sobre economía verde, tecnología 5G y combate al cambio climático. China está plenamente dispuesta a participar en el desarrollo de energía limpia y alta tecnología en Chile, coadyuvando al cumplimiento de su meta de carbono neutralidad para 2050. Las empresas chinas mantienen entusiasmo y confianza en la inversión en Chile, siguiendo estrechamente oportunidades de mercado y de cooperación industrial.

El retail chino en Chile también ha crecido fuertemente, no sin enfrentar cuestionamientos en algunos casos, ¿cómo responde a las críticas y qué expectativas hay de un mayor crecimiento?

El crecimiento comercial de los chinos residentes en Chile es resultado de la globalización y la integración cultural Oriente-Occidente, y además fruto de un mercado chileno altamente liberal que ofrece un entorno de negocios favorable para inversionistas internacionales. Cabe señalar que la inmensa mayoría de los empresarios chinos cumplen escrupulosamente con las leyes, y han logrado una vida próspera en Chile con su esfuerzo y laboriosidad, satisfaciendo demandas de consumo local, enriqueciendo el mercado, generando empleo y fomentando la integración multicultural, contribuyendo significativamente al desarrollo socioeconómico chileno. Respecto a unos reportajes recientes sobre presuntas irregularidades en algunas tiendas chinas, debo subrayar que el gobierno chino exige permanentemente a sus ciudadanos y empresas en el exterior cumplir estrictamente con las normativas locales y operar dentro del marco legal. Nuestra embajada mantiene contacto con múltiples asociaciones comerciales de empresarios chinos, recordándoles con frecuencia que deben cumplir con las regulaciones chilenas y las normas de mercado. No obstante, si se detectaran irregularidades en comercios chinos, la parte china respetaría -bajo plena garantía de los derechos legítimos de los involucrados- que Chile adopte medidas conforme a su ley para regular los actores del mercado.

Pero si bien en cualquier país pueden existir infracciones legales, es inaceptable magnificar problemas por nacionalidad, intentando estigmatizar a grupos específicos y dañar la convivencia armoniosa. Observo con preocupación que ciertos reportajes recientes en Chile sobre la comunidad china incurren en generalizaciones indebidas, lo que podría generar discriminación y xenofobia contra la comunidad china en Chile y perjudicar las relaciones bilaterales. Por eso, aprovechando esta entrevista, hago un llamado a valorar los aportes de los empresarios chinos al dinamismo comercial y la generación de empleo en Chile.

Otra área que despierta interés de China es el litio. La alianza entre Codelco y SQM está a punto de concretarse, ¿cómo ve ese proceso y la posición de Tianqi?

China es el mayor consumidor mundial de litio, mientras que Chile posee una de las mayores reservas de este mineral. Nuestros países son socios complementarios por naturaleza, y establecer una cadena de suministro estable de litio resulta mutuamente beneficioso. La relación entre Codelco y SQM corresponde a un asunto interno de Chile, por lo que esta embajada no emitirá comentarios al respecto. No obstante, en cuanto a la empresa china Tianqi Lithium -segundo mayor accionista de SQM- que manifiesta preocupación por posibles afectaciones a sus derechos como inversionista ante el proyecto colaborativo Codelco-SQM, espero que puedan resolver las discrepancias mediante negociaciones amistosas, con el fin de alcanzar una solución ganar-ganar. Simultáneamente, confío en que las autoridades chilenas protegerán efectivamente los derechos e intereses legítimos de Tianqi, garantizándole un entorno empresarial justo, transparente y no discriminatorio, lo que permitirá fortalecer la confianza de las empresas chinas -incluyendo a Tianqi- en las inversiones en Chile.

En relación al caso de la diputada Karol Cariola, la embajada aseguró en su momento que Emilio Yang no operaba al alero de esa misión. Más allá de eso, ¿usted conoce al señor Yang? ¿Qué contactos ha tenido con parlamentarios y con la embajada?

Aunque yo no estoy muy familiarizado con Sr. Yang, el año pasado coincidimos en unas ocasiones en distintos eventos, en las que pude conocer que él proviene de la provincia de Fujian. Su perfil es el de un hombre que tiene compromiso y dedicación hacia la comunidad china en Chile y una voluntad de facilitar conexiones para promover intercambios y cooperaciones amistosos entre su tierra natal y Chile. Si se desea conocer más sobre el Sr.Yang, la mejor manera sería consultarle directamente a él. Además, han sido según entiendo, los propios parlamentarios que explicaron qué tipo de rol jugó él durante la visita a China. En cuanto a si hay miembros de la comunidad china que hayan insinuado que hablan en representación de la embajada como se ha planteado, no tengo conocimiento de que haya tal situación. Nuevamente, quería declarar mediante su diario que nuestra embajada mantiene canales de comunicación directos y fluidos con el gobierno y el Congreso, sin necesidad de intermediarios.

Foto: Aton.

¿Las distintas provincias de China operan al margen de la embajada en el manejo de sus intereses en Chile?

China cuenta con más de 30 divisiones administrativas provinciales y más de 600 ciudades, y el número de los grupos de ciudades hermanas y delegaciones de promoción comercial y económica que cada año llegan a Chile es enorme. La embajada no siempre conoce todas estas visitas y sus detalles, por lo que unas delegaciones provinciales y comunales suelen solicitar asistencia a las asociaciones de la comunidad china en Chile. Las provincias y ciudades chinas no han establecido oficinas de representación en Chile, pero mantienen intercambios y cooperaciones regulares con sus regiones y ciudades hermanas chilenas, impulsando colaboraciones en comercio, cultura, educación y otros ámbitos, generando beneficios tangibles para ambos pueblos. A veces pueden tener dificultad en contactar con sus contrapartes chilenas. En este caso, recurrirán a la embajada o buscarán asistencia de las asociaciones de la comunidad china, para establecer contactos.

¿Qué tipo de contacto mantiene la embajada china con los distintos partidos políticos chilenos?

El Partido Comunista de China mantiene intercambios frecuentes con más de 600 partidos políticos y organizaciones políticas de más de 170 países, basándose en los principios de independencia, igualdad, respeto mutuo y no injerencia en los asuntos internos. En el caso de Chile, ha mantenido intercambios regulares con los principales partidos de todo el espectro político. El año pasado, ocho partidos chilenos, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, fueron invitados al IV Foro entre el Partido Comunista de China y Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. La embajada china también mantiene relaciones amistosas con partidos de izquierda, centro y derecha de Chile. Me siento muy orgulloso de la amistad que tengo con los dirigentes de los diversos partidos políticos chilenos. Cada vez que hablo con ellos, siempre me da la sensación de que la importancia de tener una relación amistosa y mutuamente beneficiosa con China es un consenso transversal sostenido por los sucesivos gobiernos de Chile, por el Congreso Nacional, por los principales partidos políticos y por todos los sectores de la sociedad chilena a lo largo del tiempo.