Carlos Cardoen y la acusación de la FNE: “Siento mucho respeto por la industria y por los demás casinos”

El empresario Carlos Cardoen es propietario del hotel Santa Cruz y el casino de Colchagua, el complejo de juegos de azar más cercano al Monticello y, por tanto, uno de sus competidores más directos. Y el casino Monticello es el complejo de entretenimiento más grande de Dreams, la compañía a la cual la Fiscalía Nacional Económica (FNE) le aplicó la multa más alta en su requerimiento por colusión en contra de los tres mayores operadores de casinos del país, que involucra a Enjoy y a Marina del Sol.

La autoridad acusa que los tres actores más relevantes de la industria se coludieron para no competir en la asignación de las concesiones de operación de 14 casinos que fueron licitadas entre los años 2021 y 2022. Dreams, Enjoy y Marina del Sol controlan el 90% de los ingresos de la industria y el 70% de los permisos. Los otros cuatro actores del mercado son Cardoen, con una concesión, Luckia y el grupo Meier, con dos cada una; y el grupo Boldt-Invergaming, con el casino de Ovalle.

Cardoen, además, fue socio de una de las empresas acusadas, Enjoy, que tenía el 40% de la propiedad del casino de Santa Cruz. Enjoy le vendió ese porcentaje en abril del 2021, justo el año en que se produjeron las primeras licitaciones a las que apunta la FNE. El empresario, dueño también del Museo Colchagua, se apura en apartarse de inmediato de estos supuestos acuerdos delictivos.

“Nosotros somos observadores respecto a esto. No tenemos ninguna relación con Enjoy desde hace mucho tiempo, porque después de ser invitados a ser socios con el 40%, debido a las vicisitudes económicas que enfrentó Enjoy, se nos ofreció la venta del 40% del casino de Colchagua. Ejercimos esa propuesta y compramos el 40%. Hoy no tenemos ninguna relación ni con Enjoy ni con sus socios”, dijo el empresario colchagüino vía telefónica.

“Lamento lo que sucede”

Al ser consultado por la veracidad de las acusaciones, no quiso profundizar, manifestando sus respetos por sus competidores, pero asegurando que su actuación como empresa de casinos ha estado siempre dentro del marco de la normativa. “Siento respeto por nuestra competencia, pero nosotros nunca hemos estado involucrados en torno a ninguna de las situaciones que se le imputan a los demás casinos. Además, no se nos ha informado de ningún incumplimiento”, afirmó.

En cuanto a su opinión sobre la actitud adoptada por sus competidores y la misma acusación de colusión, fue cauto a la hora de condenar y dijo que le resultaba difícil tomar una posición respecto a los demás casinos.

“Es bien importante en esta vida tener claro de no meterse en lo que no me corresponde. Siento mucho respeto por la industria y por los demás casinos. No sé si esta situación está cerrada, porque muchas veces en este país se condena a la gente cuando es imputada, pero no cuando se han demostrado sus delitos”, aseveró. Sin embargo, deslizó una crítica: “Lamento lo que está sucediendo, porque en el rubro hemos intentado mantenerlo como un sector de ordenamiento y limpieza y estar involucrado en esto, perjudica”.

En todo caso, aclaró que su empresa no pertenece a ningún gremio o asociación que los reúna con las otras compañías del rubro. “Espero que esto se resuelva y que se conozca bien la situación”, agregó. Dijo que ahora le correspondía adoptar una posición de “esperar y ver”.

Y aprovechó de resaltar las características de su casino: “Esperamos continuar en la misma senda por la que hemos transitado, pues hemos hecho del casino un elemento más de desarrollo del turismo local. Se ha demostrado el profundo involucramiento que nuestra empresa tiene en la representación de la cultura de nuestro país, pues ha logrado agregar una industria sin chimenea a Colchagua como un elemento de crecimiento y desarrollo económico que está a la vista”.