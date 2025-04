Exclusivo suscriptor

La aventura californiana de la familia Sutil ya da frutos

04/04/2025 - JUAN SUTIL CONDON - Mario Tellez / La Tercera

Hace seis meses, Empresas Sutil adquirió el 100% de National Raisin Company, una empresa de pasas y ciruelas que atravesaba por dificultades financieras. La operación, entre aportes de capital y un refinanciamiento del JP Morgan, se acercó a los US$ 100 millones. Pasado un semestre y con un trabajo in situ, los Sutil dieron vuelta la compañía, que producirá 12 mil toneladas este año y facturará US$ 65 millones. Ya esperan números azules este año. Y casi duplicar su producción en tres años. Todo, liderado por un ingeniero de 39 años que despunta como el sucesor de su padre, el expresidente de la CPC, Juan Sutil Servion.