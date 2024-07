Cómo el tiroteo en el acto de Trump se convirtió en una pesadilla para el Servicio Secreto

El intento de asesinato de Donald Trump en un mitin en Pennsylvania marca la mayor crisis de seguridad para el Servicio Secreto en décadas, lo que provocó un torrente de preguntas sobre cómo pudo ocurrir el impactante tiroteo.

La agencia enfrentará varias investigaciones a raíz de los acontecimientos en Butler, Pennsylvania, que dejaron a Trump con la mejilla manchada de sangre y una herida en la parte superior de la oreja derecha. Un espectador murió y dos resultaron gravemente heridos. Un francotirador del Servicio Secreto disparó y mató al presunto pistolero, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, momentos después de que disparó varias balas desde una azotea cerca de los terrenos del Butler Farm Show. Crooks usó un rifle estilo AR que había comprado su padre, según personas familiarizadas con la investigación.

Las autoridades también encontraron artefactos explosivos en el automóvil que conducía, según personas informadas sobre la investigación.

Es probable que el escrutinio se centre en gran medida en el trabajo avanzado del Servicio Secreto para asegurar los edificios cercanos al mitin, incluido un tejado fuera del perímetro de seguridad, a unos 120 metros del escenario, donde el tirador pudo apuntar a Trump. El edificio pertenece a American Glass Research, que se describe a sí mismo en su sitio web como un laboratorio independiente de investigación y pruebas que presta servicios a la industria de envases de vidrio. No respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Donald Trump hace un gesto con el rostro ensangrentado mientras es asistido por personal del Servicio Secreto de Estados Unidos después de que recibió un disparo en el oído derecho durante un mitin de campaña en el Butler Farm Show en Butler, Pennsylvania, el 13 de julio de 2024. Foto: Reuters

Antes de los eventos, el Servicio Secreto visita rutinariamente negocios y edificios cercanos y trabaja con funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley para monitorear y salvaguardar las estructuras fuera del perímetro de seguridad, dijeron exagentes.

Bill Pickle, exsubdirector adjunto del Servicio Secreto, dijo que es probable que la investigación también evalúe cómo la agencia se comunicó con las autoridades locales y utilizó tecnología, incluidos drones, para identificar amenazas.

“La realidad es que no hay excusa para que el Servicio Secreto no pueda proporcionar recursos suficientes para cubrir un tejado abierto a 100 metros del sitio”, dijo. “Y no hay forma de que hubiera disparado”.

El sábado, cuatro equipos de contrafrancotiradores (dos del Servicio Secreto y dos de las fuerzas del orden locales) fueron desplegados en el mitin de Trump, dijo un portavoz del Servicio Secreto.

El presidente Joe Biden informó el domingo que Trump, como expresidente y presunto candidato presidencial republicano, ya recibe un mayor nivel de seguridad y dijo que había ordenado al Servicio Secreto que proporcione a Trump “todos los recursos” y medidas para garantizar su seguridad. Biden también señaló que pidió al jefe del Servicio Secreto que revise todas las medidas de seguridad para la Convención Nacional Republicana. Y solicitó una revisión independiente de las medidas de seguridad en la manifestación para establecer lo sucedido.

El representante James Comer (republicano por Kentucky), presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijo pocas horas después del tiroteo que su panel estaba abriendo una investigación y llamó a la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, a comparecer el 22 de julio.

Donald Trump es asistido por personal del Servicio Secreto estadounidense después de que se produjeron disparos durante un mitin de campaña en el Butler Farm Show en Butler, Pennsylvania, el 13 de julio de 2024. Foto: Reuters

Los agentes individuales mostraron una tremenda valentía, dijo, pero añadió: “Hay muchas preguntas y los estadounidenses exigen respuestas”.

Los funcionarios del Servicio Secreto no participaron en una conferencia de prensa policial el sábado por la noche, donde las autoridades dijeron que llevarían a cabo una investigación exhaustiva para determinar qué salió mal.

“No estamos en condiciones de empezar a cuestionar cómo o por qué ni nada en este momento”, dijo el teniente coronel de la policía estatal de Pennsylvania, George Bivens. “Es increíblemente difícil tener un lugar abierto al público y seguro contra cualquier posible amenaza, contra un atacante muy decidido”.

El Servicio Secreto se entrena periódicamente para una variedad de escenarios, “incluido el peor de los casos: un intento de asesinato contra uno de sus protegidos”, dijo Charles Marino, quien se desempeñó como agente supervisor del Servicio Secreto de Biden durante su vicepresidencia.

Marino señaló que una investigación de seguimiento por parte de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) probablemente se centraría en la planificación de la seguridad para la manifestación, “incluida una revisión de los recursos y de cómo el tirador pudo asumir una posición elevada de ataque fuera del área segura del evento sin ser detectado y eliminado antes de que se realicen los disparos”.

Donald Mihalek, un alto agente retirado del Servicio Secreto, calificó el intento de asesinato como histórico, estableciendo paralelos con el tiroteo de 1912 contra Theodore Roosevelt en Milwaukee. Roosevelt, entonces expresidente que se postulaba para un tercer mandato en la Casa Blanca, recibió un disparo mientras se dirigía a un acto de campaña. Sobrevivió al atentado contra su vida.

Una vista aérea muestra el sitio durante la investigación policial sobre disparos en un mitin de campaña de Donald Trump, en Butler, Pennsylvania, el 14 de julio de 2024. Foto: Reuters

Normalmente, el Servicio Secreto hace que un equipo de avanzada evalúe un lugar antes de un evento de campaña para elaborar un plan de seguridad, dijo Mihalek. Los agentes toman medidas físicas del área, determinan el personal necesario y trabajan con francotiradores para examinar los edificios cercanos y sus distancias hasta donde estará el presidente o el candidato presidencial.

Mihalek dijo que los eventos al aire libre como el de Butler pueden ser un desafío. “No se puede cerrar una ciudad entera”, dijo.

La temporada de campaña hace que el trabajo sea aún más difícil, afirmó. Si bien el cronograma de un presidente suele estar bien trazado, el cronograma de un candidato puede ser errático y se agregan eventos de último momento a la campaña electoral. Eso le da al Servicio Secreto menos tiempo para planificar, dijo Mihalek.

El representante Mike Waltz, un republicano de Florida, dijo en X que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había negado las solicitudes de una mayor protección del Servicio Secreto para Trump, una afirmación que el portavoz del Servicio Secreto Anthony Guglielmi calificó de absolutamente falsa.

“De hecho, agregamos recursos, tecnología y capacidades de protección como parte del aumento del ritmo de los viajes de campaña”, dijo Guglielmi en X. Waltz prometió llegar al fondo de lo que dijo fue un “fracaso masivo de liderazgo con el Servicio Secreto y el DHS”.

Los acontecimientos del sábado marcaron quizás la mayor crisis de seguridad para el Servicio Secreto desde que John Hinckley, Jr. disparó al presidente Ronald Reagan cuando salía del Washington Hilton en 1981. Reagan pasó 12 días en el hospital después de recibir un impacto debajo de la axila.

La atención ahora recaerá en Cheatle, la directora del Servicio Secreto, un veterano de la agencia que tomó el mando en 2022, luego de un período turbulento en el que enfrentó controversias relacionadas con su manejo de los registros telefónicos del ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

Un organismo de control del gobierno dijo que la agencia eliminó muchos de los mensajes de texto enviados durante un período de dos días en torno al ataque al Capitolio que podrían haber arrojado luz sobre las fallas de seguridad y las acciones de Trump durante los disturbios. El Servicio Secreto aseguró que los datos telefónicos de algunos empleados se perdieron durante lo que llamó un cambio tecnológico planificado previamente y negó haber actuado mal.

Cheatle regresó al Servicio Secreto después de trabajar como directora senior en PepsiCo Norteamérica, supervisando las instalaciones, el personal y la continuidad del negocio.

En su anterior paso por el Servicio Secreto, fue la primera mujer en ocupar el cargo de subdirectora de operaciones de protección. Su nombramiento para dirigir el Servicio Secreto la convirtió en la segunda directora de la agencia. Cuando la nombró directora, Biden dijo que él y la primera dama Jill Biden conocieron a Cheatle mientras ella trabajaba en su equipo de seguridad durante su vicepresidencia.

“Ella tiene mi total confianza”, dijo el presidente en 2022.