Con la presencia de Alejandro Gil y duras críticas a la administración: Clínica Las Condes aprueba aumento de capital en tensa junta de accionistas

En una amplia sala se realizó hoy la junta extraordinaria de accionistas de Clínica Las Condes (CLC) en dependencias del recinto médico de Estoril. En el lugar se encontraban el presidente, Alejandro Gil, acompañado por Paola Bruzzone, Pablo Ortíz y Álvaro Jofré, directora, gerente general y abogado de la compañía, respectivamente. La cita, que contó con la presencia de más del 60% de los accionistas, comenzó con la queja de Gil por la iluminación, y no estuvo exenta de complicaciones.

El pasado 13 de junio, el directorio de Clínica Las Condes convocó a esta junta extraordinaria de accionistas para el 26 de junio, con el objetivo de votar una propuesta de aumento de capital de $35.000 millones. La empresa detalló que la propuesta consiste en la emisión de 2.850.163 nuevas acciones ordinarias, sin valor nominal. Actualmente, la firma tiene 8.375.856 acciones, y con este aumento subiría a 11.226.019 acciones, representando los nuevos títulos cerca del 25% de la propiedad futura de la compañía.

Durante la junta, los accionistas aprobaron el aumento de capital, a pesar de la oposición de LarrainVial, BTG Pactual, Tanner Corredores de Bolsa y el accionista minoritario Jonás Gómez. Con 4,8 millones de acciones a favor y 642 mil en contra, la operación fue visada. Aunque la prensa no tuvo acceso, algunos presentes comentaron los detalles del encuentro a Pulso La Tercera. Herbert Spencer, anestesiólogo y accionista de la clínica, leyó una carta criticando la administración. Durante su intervención, el presidente Gil se retiró de la sala acompañado por guardias. El traumatólogo Roberto Postigo también expresó críticas similares. Spencer destacó que el aumento de capital se destinaría principalmente al pago de deudas y no a la mejora de la gestión. Gil regresó a la mesa después de las intervenciones críticas.

En medio de su alocución, Postigo tuvo un cruce con el abogado de CLC, Álvaro Jofré quien habría advertido al doctor con el ejercicio de acciones penales por comentarios injuriosos.

“Encuentro que este directorio no tiene las condiciones sobre las cuales yo pueda confiar”, dijo el doctor.

En ese momento, es interrumpido por el abogado Álvaro Jofré quien le dijo: “Usted se está refiriendo a un director que no está presente y además le voy a hacer presente que el Código Penal sanciona las acusaciones injuriosas que se formulen por escrito”.

“Gran parte de este aumento de capital es para pago de deuda y no para mejorar la gestión y ser mejor y avanzar como institución. Todos los aumentos de capitales son para mejorar y no para pagar deuda o déficit de lo que no fueron capaces de hacer y de la destrucción que han hecho. Para nadie es un misterio que Clínica Las Condes está en un proceso de venta”, dijo Spencer.

“A mí me resulta lo más sano y adecuado la renuncia del directorio completo para formar uno nuevo que sea capaz de sacar adelante esta clínica y dejar sin efecto este aumento de capital propuesto”, añadió. Su intervención sacó aplauso entre los asistentes

Antes de concluir la junta de accionistas, Alejandro Gil se retiró del encuentro acompañado de dos guardias y el gerente general Pablo Ortiz.